Vor 150 Jahren wurde der Deutsche Alpenverein gegründet, um mehr Menschen in die Berge zu bringen. Es war der Beginn einer Bewegung, mit deren Auswüchsen er heute auch kämpft.

Von Sebastian Nachbar, BR

Es war der Beginn einer großen Bewegung: Am 9. Mai 1869 gründeten Männer in der "Blauen Traube" in der Münchner Dienerstraße den Deutschen Alpenverein (DAV). Heute, 150 Jahre später, versammelt man sich in der Kleinen Olympiahalle. Nicht nur, weil das Hotel längst Vergangenheit ist, sondern auch, weil es schlichtweg zu klein wäre: Der DAV ist einer der größten Verbände Deutschlands, die touristische Entwicklung der Alpen hat er entscheidend mitgeprägt.

Das Ziel der Gründungsrunde von 1869 war von Anfang an klar: Bergfreunde aus Deutschland in die Alpen zu bringen und die touristische Entwicklung in den Bergen zu fördern. Und das heißt: Hütten bauen.

Alpensehnsucht als Konjunkturprogramm

Die Initiative der Gründer, die damals Ausdruck einer großen gesellschaftlichen Alpensehnsucht ist, kommt für die armen Bergregionen daher wie ein Konjunkturprogramm. Mitten im Hochgebirge entstehen Baustellen, die vergleichbar sind mit heutigen Großprojekten.

Nachdem eine Sektion einen passenden Platz gefunden und erworben hat, müssen Wege angelegt und ausgebaut werden. Sämtliches Material muss von Hand und mit Tieren herangeschafft werden, man braucht Arbeitskräfte. Als die Hütten öffnen, kommen Bürger aus der Stadt angereist, um ihre Freizeit im Gebirge zu verbringen. Für Touren auf große Berge wie Großglockner, Großvenediger oder Ortler sind sie auf Bergführer angewiesen. So entsteht in Kals am Großglockner der erste Bergführerverein der Ostalpen.

7,5 Millionen Übernachtungen jährlich

Bald gibt es die ersten Diskussionen, wie komfortabel oder spartanisch eine Berghütte zu sein hat. Daunendecken oder kratzige Wolldecken, Massenlager oder Einzelzimmer, Mehrgängemenü oder Einheitskost - Debatten, die sich im 21. Jahrhundert durchaus wiederholen.

Heute hat der Deutsche Alpenverein rund 1,3 Millionen Mitglieder und bezeichnet sich gern als "größter Bergsportverband der Welt". Die Alpen haben sich von einem "wilden, unkultivierten Bärenland", wie DAV-Mitbegründer Franz Senn schrieb, zum größten Freizeitpark Europas mit jährlich 7,5 Millionen Übernachtungen entwickelt.

Widerstand gegen Gletscherskigebiet

Und der Besucherdruck wächst weiter. Gerade in den alpinen Boom-Regionen von Bayern, Österreich und Südtirol sind die Folgen gravierend: Staus auf den Straßen, überfüllte Hütten und zersiedelte Landschaft.

In Tirol, wo man verstärkt auf den Skitourismus setzt, sollen etwa die Skigebiete Pitztaler Gletscher und Sölden durch den Bau neuer Seilbahnen verbunden werden. Ein gigantisches Gletscherskigebiet ist geplant. Der DAV will das Großprojekt gemeinsam mit dem Österreichischen Alpenverein verhindern - zum einen aus Naturschutzgründen, zum anderen aber auch, um die Gipfel rund um die Braunschweiger Hütte für Bergsteiger und Skitourengeher attraktiv zu halten.

Aprés-Ski-Wahnsinn und Jodel-Events

Viele der einst armen Bergbauern haben sich dank der Wintersport-Industrie seit den 1960er-Jahren in vermögende Hoteliers verwandelt. Dort gibt man die meiste Zeit im Jahr alles für das Wohl der Gäste. Für den Tiroler Fotografen und Tourismuskritiker Lois Hechenblaikner betreibt die Tourismusbranche mit ihrem pseudo-alpinen Kitsch sogar den Ausverkauf der eigenen Identität. Knallhart dokumentiert er in seinen Bildern Aprés-Ski-Wahnsinn und volkstümliche Jodel-Events, zu denen jährlich Tausende Besucher pilgern.

Eine ähnlich große Anziehungskraft entwickeln mittlerweile fotogene Hotspots in alpiner Kulisse wie etwa der Schrecksee in den Allgäuer Alpen oder der Königsbachfall oberhalb des Königssees. Schon ein paar reichweitenstarke Fotos bei Instagram können dort an manchen Tagen einen Massenansturm auslösen, der vor Ort kaum zu bewältigen ist. Die Folgen sind Verschmutzung durch Müll, zerstörte Vegetation und mehr Bergunfälle.

Dazu überqueren im Sommer immer mehr Fernwanderer die Alpen. Auf der wohl bekanntesten Route, dem Europäischen Fernwanderweg E5, sind zwischen Oberstdorf und Meran zur Hochsaison schätzungsweise mehr als 1000 Leute unterwegs - pro Tag. Die Hütten sind teilweise so überfüllt, dass Leute im Gastraum schlafen müssen.

150 Jahre Alpenverein: E-Bikes verstopfen die Wanderwege

tagesthemen 22:17 Uhr, 10.05.2019, Siegrid von Fintel, BR





Ansprüche der Gäste steigen

Dabei steigen die Ansprüche der Gäste auf DAV-Hütten, es wird nach WLAN, kleineren Zimmern und warmen Duschen verlangt. Auch deshalb wurden in den vergangenen Jahren einige Alpenvereinshütten renoviert oder abgerissen und neu gebaut, wie zum Beispiel die Höllentalangerhütte an der Zugspitze oder das Waltenberger Haus am Allgäuer Hauptkamm.

Und als wäre der Ansturm auf die Alpen nicht schon groß genug, drückt neuerdings mit den E-Bikern eine neue Besuchergruppe ins Gebirge. Dank Elektrounterstützung können jetzt auch weniger trainierte Radfahrer steile Anstiege bewältigen. Gerade die vielen sanfteren Vorberge in Bayern eignen sich bestens dafür, da der Freistaat hier als größter Waldbesitzer ein dichtes Netz gut ausgebauter Forststraßen unterhält.

Das alles plus das Mega-Thema Klimawandel, der in den Alpen mit Problemen wie abschmelzenden Gletschern oder auftauendem Permafrost viel früher präsent ist als im Flachland - das ist die Gemengelage, vor der sich die rund 750 Delegierten an diesem Wochenende in München versammeln. Darum will der Deutsche Alpenverein sich nicht nur selbst feiern, sondern auch diskutieren und entscheiden. Dabei dürfte eines klar sein: Noch mehr Menschen können die Alpen bald nicht mehr verkraften.