Nach Datendiebstahl BSI nimmt Aussage zurück

Zuerst hatte das Bundesamt für IT-Sicherheit erklärt, über den am Freitag bekannt gewordenen Datendiebstahl schon seit Dezember informiert gewesen zu sein - und erntete heftige Kritik. Nun nimmt es diese Aussage wieder zurück.

Nach heftiger Kritik an der Informationspolitik des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) im Fall der massenweisen Veröffentlichung privater Daten stellt die Behörde ihr Vorgehen nun anders dar.

Die Behörde sei Anfang Dezember nur von einem einzigen Bundestagsmitglied über fragwürdige Bewegungen auf dessen E-Mail- und Social-Media-Accounts informiert worden, erklärte sie am Nachmittag. "Zu diesem Zeitpunkt gingen alle Beteiligten von einem Einzelfall aus." Ein Zusammenhang zur Gesamtheit der gestohlenen Daten sei erst jetzt im Nachhinein festgestellt worden.

"Keine Kenntnis" über Zusammenhänge

Am Donnerstagabend war bekannt geworden, dass ein Unbekannter über ein Twitter-Konto im Dezember massenweise persönliche Daten veröffentlicht hatte, darunter Handynummern und private Chat-Protokolle. BSI-Präsident Arne Schönbohm hatte dazu zunächst gesagt, seine Behörde habe "schon sehr frühzeitig im Dezember auch schon mit einzelnen Abgeordneten, die hiervon betroffen waren, dementsprechend gesprochen". Außerdem seien auch Gegenmaßnahmen eingeleitet worden. Unter anderem sei ein Spezialteam für Hilfestellungen (Mobile Incident Response Team) zu Betroffenen geschickt worden.

Am Tag darauf erklärte das BSI nun aber, von einer geplanten oder erfolgten Veröffentlichung der gestohlenen Daten im Zusammenhang mit dem Twitter-Nutzer Orbit habe es bis zur Nacht zu Freitag "keine Kenntnis" gehabt. Erst durch das Bekanntwerden der Veröffentlichungen habe dann das BSI "am 4. Januar 2019 diesen und vier weitere Fälle, die dem BSI im Verlauf des Jahres 2018 bekannt geworden sind, in diesen Zusammenhang stellen" können.

Nicht zuständig für private Accounts

Das BSI erklärte, nach bisherigen Erkenntnissen handele es sich überwiegend um Angriffe auf private und persönliche Accounts der Betroffenen. Das BSI sei aber nur zuständig für den Schutz der Regierungsnetze: "Für die Absicherung parteilicher oder privater Kommunikation von Mandatsträgern kann das BSI nur beratend und auf Anfrage unterstützend tätig werden."

Der CDU-Innenexperte Armin Schuster forderte deshalb mehr Kompetenzen für das BSI. "Ich halte es für notwendig, dass das BSI künftig aktiv in die IT-Abwehr des Bundestages einbezogen wird und wir auf diesem Weg so sicher werden wie das Regierungsnetz", sagte er der "Welt am Sonntag". In der Vergangenheit hätten sich zu viele Abgeordnete gegen eine Zuständigkeit des BSI gewehrt. "Ich kann die Vorsicht der Behörde daher nachvollziehen."

Kritik an Informationspolitik

Zuvor war das BSI massiv in die Kritik geraten. Kritisiert wurde, dass die Informationen über den Datendiebstahl offenbar nicht an andere Behörden weitergegeben wurden. So erfuhr das Bundeskriminalamt (BKA) nach eigener Darstellung erst in der Nacht zu Freitag von dem Fall.

Die Verärgerung vieler Bundestagsabgeordneter bezieht sich einerseits generell auf die Informationspolitik des Bundesamts, aber auch auf die Regierung. Viele hatten erst aus den Medien erfahren, dass sie betroffen waren. Die Grünen-Fraktion beantragte eine Sondersitzung des Innenausschusses und eine Sitzung der für IT-Fragen zuständigen Bundestagskommission (IuK-Kommission). Die SPD will eine Sondersitzung des Digitalausschusses einberufen.

Bund prüft strengere Vorgaben für Anbieter

Die Bundesregierung prüft nach Angaben von Justizministerin Katarina Barley (SPD) strengere Sicherheitsvorgaben für Software-Hersteller und Betreiber von Internet-Plattformen. "Wir prüfen, inwieweit hier schärfere gesetzliche Vorgaben sinnvoll und erforderlich sind", sagte sie der "Welt am Sonntag". Hersteller und Plattformbetreiber müssten hohe Sicherheitsstandards und regelmäßige Updates gewährleisten.

Innenstaatssekretär Günter Krings (CDU) sagte der "Rheinischen Post": "Wir müssen auch prüfen, ob wir zur Rückverfolgung der Täter technische und gesetzliche Ermittlungsmöglichkeiten stärken müssen." An der Aufklärung sind neben dem BSI auch Bundeskriminalamt, Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst und Bundespolizei beteiligt.

Umdenken in der Sicherheitspolitik gefordert

Einer der Hauptbetroffenen der Attacke, der Grünen-Fraktionsvizechef Konstantin von Notz, forderte ein Umdenken in der Sicherheitspolitik. "Wir brauchen ein stärkeres Bewusstsein, dass diese Frage der IT-Sicherheit für eine Demokratie im Zeitalter der Digitalisierung konstituierend ist", sagte er. Dafür seien die Nutzer aber auch selbst in der Pflicht.

Der FDP-Abgeordnete Manuel Höferlin sagte, es zeige sich erneut, "dass die Strukturen zur Information der Parlamentarier über Cyber-Gefahren nicht ausreichend sind". Aus Sicht von Unionsfraktionsvize Thorsten Frei zeigt der Vorfall, wie sehr das Thema Datensicherheit unterschätzt wird. Die USA hätten 2017 für Cyber-Sicherheit rund 20 Milliarden Euro ausgegeben, das BSI müsse mit rund 110 Millionen Euro auskommen, sagte er der "Stuttgarter Zeitung". "Das steht in keinem Verhältnis zur tatsächlichen Gefahr."