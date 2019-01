Nach Datendiebstahl Bund prüft strengere Vorgaben für Anbieter

Nach dem Datendiebstahl prüft die Bundesregierung, wie sie Software-Hersteller und Betreiber von Internet-Plattformen stärker in die Pflicht nehmen kann. Justizministerin Barley zufolge sollen sie strengere Vorgaben erfüllen.

Die Bundesregierung prüft nach Angaben von Justizministerin Katarina Barley strengere Sicherheitsvorgaben für Software-Hersteller und Betreiber von Internet-Plattformen. "Wir prüfen, inwieweit hier schärfere gesetzliche Vorgaben sinnvoll und erforderlich sind", sagte die Sozialdemokratin der "Welt am Sonntag" nach dem am Freitag bekannt gewordenen Datendiebstahl.

Hersteller und Plattformbetreiber müssten hohe Sicherheitsstandards und regelmäßige Updates gewährleisten. Zudem sei eine "starke Sensibilisierung beim Umgang mit persönlichen Daten unerlässlich".

Volker Schwenck, ARD Berlin, zu den Ermittlungen nach Datendiebstahl

tagesschau 13:40 Uhr, 05.01.2019





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-490445~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Kritik an Informationsfluss

Vor allem das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) steht wegen des Datendiebstahls in der Kritik. Sehr viele Abgeordnete hatten nicht von der Behörde, sondern teils erst am Freitag aus Medien erfahren, dass ihre persönlichen Daten online veröffentlicht wurden. Das Amt war aber bereits im Dezember zumindest teilweise informiert und hatte einzelne betroffene Parlamentarier kontaktiert.

Kritisiert wurde auch, dass die Informationen über den Datendiebstahl offenbar nicht an andere Behörden weitergegeben wurden. So erfuhr das Bundeskriminalamt (BKA) nach eigener Darstellung erst in der Nacht zu Freitag von dem Fall. "Das Bundesamt muss seine Vorgehensweise darlegen und kritisch überprüfen", forderte FDP-Digitalpolitiker Manuel Höferlin. Man müsse sich über die Informationspolitik der Behörde wundern.

Mehr Beteiligung des BSI?

Der CDU-Innenexperte Armin Schuster forderte mehr Kompetenzen für das BSI. "Ich halte es für notwendig, dass das BSI künftig aktiv in die IT-Abwehr des Bundestages einbezogen wird und wir auf diesem Weg so sicher werden wie das Regierungsnetz", sagte er der "Welt am Sonntag". In der Vergangenheit hätten sich zu viele Abgeordnete gegen eine Zuständigkeit des BSI gewehrt. "Ich kann die Vorsicht der Behörde daher nachvollziehen."

Die Innenausschuss-Vorsitzende Andrea Lindholz (CSU) machte "ideologische Vorbehalte" der Linkspartei dafür verantwortlich. "Eine klare Trennung zwischen Exekutive und Legislative ist wichtig", sagte Lindholz der "Passauer Neuen Presse", das dürfe aber nicht auf Kosten der Datensicherheit des Parlaments gehen. Die Bundestagsverwaltung müsse auch direkt mit Experten des Verfassungsschutzes zusammenarbeiten dürfen, sagte Lindholz. "Diese Forderung ist bisher immer wieder an der Blockade der Linken gescheitert."

War es ein Einzeltäter?

Am Freitag war bekannt geworden, dass ein Unbekannter bereits im Dezember Listen mit Telefonnummern, Adressen und anderen Daten von Hunderten Personen des öffentlichen Lebens veröffentlicht hatte. Verbreitet wurden diese über einen Twitter-Account.

Nach NDR-Informationen gibt es Indizien, dass ein Einzeltäter dafür verantwortlich sein könnte. Der Hacker namens Orbit soll bereits vor zwei Jahren den Twitteraccount des deutschen YouTube-Stars Dezztroyz alias Yannick Kromer gekapert und danach für die Verbreitung privater Daten und Dokumente von Politikern und Prominenten missbraucht haben.

Der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar hält es für möglich, dass die Attacke aus dem Ausland gesteuert wurde. "Es ist wahrscheinlich, dass es sich um eine politisch motivierte Gruppe handelt, die möglicherweise aus dem Ausland gesteuert wird", sagte er dem "Handelsblatt".