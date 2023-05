Treffen mit umstrittenem US-Gouverneur Kritik an CSU-Politikern nach Besuch bei DeSantis Stand: 06.05.2023 17:10 Uhr

Eine prominent besetzte Delegation der CSU hat sich mit dem republikanischen Rechtsaußen-Gouverneur von Florida getroffen. Kritik daran kommt von der SPD und den Grünen. Der Bundesverband der Lesben und Schwulen in der CDU sieht Gesprächsbedarf.

Ein Treffen mehrerer CSU-Politiker mit dem Gouverneur des US-Bundesstaats Florida, Ron DeSantis, hat Kritik ausgelöst. DeSantis stehe für neurechten Kulturkampf, schrieb die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, auf Twitter. "Hat die CSU hier ihr Vorbild gefunden? Die Union entlarvt wes Geistes Kind sie sind: Rechtsaußen wird umgarnt."

Ähnlich hatte sich der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann (Grüne), geäußert. "Wenn die Politik von DeSantis ein Vorbild für die CSU ist, dann gute Nacht", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Der Rechtsaußen-Politiker führt in Florida einen Kulturkampf gegen Frauen und gegen Lesben, Schwule und transgeschlechtliche Menschen. Seine Gesetze sind eine akute Bedrohung für Minderheiten."

Der Bundesverband der Lesben und Schwulen in der CDU, LSU Bundesverband, wollte den Besuch zunächst nicht kommentieren, kündigte aber via Twitter an, man wolle bei nächster Gelegenheit mit den CSU-Politikern über den Besuch bei DeSantis sprechen.

Scheuer twittert vom Treffen mit DeSantis

Der amtierende CSU-Generalsekretär und frühere Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hatte am Freitag auf Twitter Fotos von einem Treffen mit dem republikanischen Gouverneur DeSantis geteilt.

Darauf sind unter anderem der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Florian Hahn, und die Vize-Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Union, Dorothee Bär, zu sehen. Dazu schrieb Scheuer: "Die starken strategischen und außenpolitischen Einschätzungen des Gouverneurs heben die transatlantische Zusammenarbeit hervor."

Florida hat vor Kurzem das Verbot von Unterricht über sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität ausgeweitet. Die Regelung gilt mit wenigen Ausnahmen bis einschließlich zur zwölften Klasse.

Mit Informationen von Uli Hauck, ARD-Hauptstadtstudio Berlin