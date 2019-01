Die CSU bringt sich mit ihrer Winterklausur auf Betriebstemperatur für das "Jahr der Erneuerung". Alles soll anders werden als 2018 - besser. Neue Köpfe, neue Themen, weniger Streit. Harmonie lautet der Auftrag.

Von Julian von Löwis, BR

2018 war für die CSU ein Jahr geprägt von Streit: die Auseinandersetzung mit Angela Merkel und der Schwesterpartei CDU in der Asylpolitik, die interne Keilerei zwischen Markus Söder und Horst Seehofer vor der Landtagswahl oder die Personaldiskussionen nach dem historisch schlechten Wahlergebnis.

2019 soll alles anders werden. "Das Jahr der Erneuerung" nennt das die CSU. Und das beginnt mit der traditionellen Winterklausur der Landesgruppe im oberbayerischen Kloster Seeon. Hier nehmen zunächst die Bundestagsabgeordneten Schwung auf - für 2019. Die Forderung nach einer staatlichen Gesellschaft für Mobilfunk, um damit Funklöcher in Deutschland endgültig zu schließen - das ist ein bewährter CSU-Schachzug, sich ins Gespräch zu bringen und damit das politische Jahr zu beginnen.

Und auch danach bleibt die Betriebstemperatur hoch. Es folgen die Klausur der Landtagsfraktion Mitte Januar und gleich im Anschluss der Sonderparteitag am 19. Januar mit der Wahl des neuen Vorsitzenden. Da es keinen aussichtsreichen Gegenkandidaten geben wird, ist die Wahl reine Formsache für Söder.

Söder hat sich viel vorgenommen

Er hat sich für die CSU auch schon viel vorgenommen: Die Partei soll weiblicher und jünger werden und vor allem wieder eines: inhaltlich punkten. Das alles kann aber nur gelingen, wenn die von Söder verordnete Harmonie sowohl inhaltlich als auch personell wirklich eintritt - und hält. Der Spagat muss gelingen.

Am Beispiel Markus Söder kann man sehr gut ablesen, wie sich die inhaltliche Gewichtung der CSU verändert hat und auch 2019 weiter verändern wird. Stand zu Beginn seiner Amtszeit im März 2018 die Flüchtlingspolitik, beziehungsweise der Ruf nach einer "Asylwende", stets ganz oben auf Söders Agenda, haben es nun andere Themen nach ganz vorn geschafft: Umweltschutz und Nachhaltigkeit. So war in der Neujahrsansprache des Ministerpräsidenten der Umgang mit dem Klimawandel das Hauptthema. Ein strategisch wichtiger Schachzug, der sich am aktuellen Erfolg der Grünen orientiert.

Spagat gelingt nur mit Aufgabenverteilung

Dabei wird die CSU mit ihrem Bundesinnenminister Seehofer die Migrationspolitik aber sicher nicht außer Acht lassen. Im Gegenteil. Ihre Haltung in diesem Bereich hat sich die Partei mühsam erarbeitet - mit vielen Diskussionen und Streit. Die aktuelle Forderung Seehofers nach einem schärferen Abschiebegesetz und das Positionspapier der CSU-Landesgruppe nach einem härteren Vorgehen gegen kriminelle Ausländer zeigen das deutlich.

Keine Freunde, aber sie brauchen sich: Söder und Seehofer

Inhaltlich muss ein Spagat gelingen, die bisherigen Linien weiter aufrecht zu halten und trotzdem glaubwürdig neue Themenfelder zu besetzen. Am besten geht das mit einer gewissen Aufgabenverteilung. So ist zu erwarten, dass Söder 2019 in der Asylpolitik nicht die schärfsten Töne innerhalb der CSU benutzen wird. Dafür gäbe es Seehofer oder Alexander Dobrindt. Das gemeinsame Ziel: die Europawahl.

Webers Erfolg wäre auch Söders Erfolg

Das, was der Schwesterpartei CDU zuletzt neuen Schwung verliehen hat, versucht die CSU gar nicht erst: Kampfkandidaturen um den Parteivorsitz passen nicht in das Streben nach Einigkeit. Der einzige, der Söder gefährlich hätte werden können, wäre der Europapolitiker Manfred Weber gewesen. Doch der Vorsitzende der EVP-Fraktion verzichtete auf seine Kandidatur, denn er hat ein anderes Ziel: die Nachfolge von Jean-Claude Juncker als EU-Kommissionspräsident. Als Spitzenkandidat der EVP-Fraktion hat er realistische Chancen.

Webers Ziel ist dabei deckungsgleich mit dem von Söder. Denn mit Webers Erfolg hätte auch Söder gewonnen. Die CSU stünde in Europa als Sieger da, und sein innerparteilich stärkster Gegner wäre für Jahre im fernen Brüssel.

Doch dafür muss das gemeinsame Ziel erst einmal erreicht werden - und das dürfte sehr schwer werden. So hatte die CSU schon bei der Europawahl 2014 mit 40,5 Prozent herbe Verluste hinnehmen müssen. Eine weitere Wahlniederlage verhindern - das wird 2019 die erste große Aufgabe für Weber und natürlich auch für Söder.

Schwierig bis eisig war das Verhältnis zwischen Merkel und Seehofer. Mit dem neuen Köpfen bei CDU und CSU soll es besser werden.

Versöhnung mit der CDU

Und dann ist da noch die Versöhnung mit der CDU. Hier stehen die Vorzeichen gut: Sowohl CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer als auch der designierte CSU-Vorsitzende Söder sind nicht Mitglied der 2018 stark kritisierten Bundesregierung. In dieser Konstellation können beide von außen einen Neuanfang, also eine Post-GroKo-Zeit, gemeinsam vorbereiten.

Aus Bayern kommen eindeutige Signale in Richtung Kramp-Karrenbauer, so hatte sich Söder Ende 2018 komplett zurückgehalten, wen er im Kampf um die CDU-Spitze für den oder die beste hält. Auch die neue inhaltliche Ausrichtung, weg von zu viel Asylpolitik, hin zu anderen Themen die die Menschen bewegen, dürfte der neuen CDU-Chefin gefallen. Der Neuanfang im Verhältnis der Schwesterparteien kann also beginnen. Kramp-Karrenbauer kommt am Samstag zum Abschluss der CSU Winterklausur nach Seeon - es dürfte ein herzlicher Empfang werden, ein harmonischer.