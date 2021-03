Corona-Pandemie in Deutschland Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 86,2

Noch vor zwei Wochen hatten Bund und Länder eine Öffnungsstrategie festgezurrt - doch Lockerungen rücken in immer weitere Ferne. Dem RKI wurden fast 13.500 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 86,2.

Die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus nehmen in Deutschland wieder deutlich zu. Dem Robert Koch-Institut (RKI) wurden binnen eines Tages 13.435 Neuinfektionen gemeldet. Das sind knapp 8000 mehr übermittelte Fälle als am Vortag. Im Vergleich zum Mittwoch der vergangenen Woche ist die Zunahme sogar noch größer: Damals hatte das RKI 9146 Neuinfektionen weniger gemeldet. Allerdings waren an dem Tag die Fallzahlen aus Hamburg nicht in der Statistik enthalten.

Von 83,7 auf 86,2

Mit den steigenden Zahlen macht auch die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz einen Sprung nach oben: Sie liegt nun bei 86,2 nach einem Wert von 83,7 am Dienstag. Der Wert beziffert die Zahl an Menschen, die sich unter 100.000 Einwohnern pro Woche mit dem Erreger anstecken.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stiegen innerhalb von 24 Stunden um 249 an. Vor einer Woche hatte das RKI - die Zahlen aus Hamburg ausgenommen - 300 Tote binnen eines Tages gemeldet. Seit dem Ausbruch der Pandemie sind damit nach Angaben des Institutes insgesamt 73.905 Menschen gestorben, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten. Fast 2,6 Millionen Einwohner haben sich bislang mit dem Virus angesteckt.

Alle Bundesländer über Inzidenz-Grenzwert von 50

Mit dem Anstieg der Infektionen überschreiten mittlerweile alle Bundesländer wieder den Grenzwert 50 neuen Fällen unter 100.000 Einwohnern pro Woche. Am höchsten ist der Wert derzeit in Thüringen mit 173, 1. Auch Sachsen und Sachsen-Anhalt liegen mit 109,1 und 105,3 über dem Richtwert von 100 bei der Inzidenz. Ab dieser Grenze soll die Notbremse gezogen werden, auf die sich Bund und Länder geeinigt hatten, also die Corona-Maßnahmen wieder verschärft werden.

Ab einem Richtwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche sollen hingegen wieder mehr Lockerungen möglich sein. Derzeit liegen aber nur das Saarland und Schleswig-Holstein mit Werten von 53 und 53,8 in der Nähe dieses Grenzwertes.