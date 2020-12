Laut Robert Koch-Institut starben binnen eines Tages 962 Menschen in Deutschland, die sich mit dem Coronavirus angesteckt hatten - erneut ein Höchstwert an Todesfällen. Der Inzidenzwert ist allerdings niedriger als gestern.

In den vergangenen 24 Stunden sind nach Angaben des Robert Koch-Institutes (RKI) bundesweit 962 Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben - so viele wie noch nie binnen dieses Zeitraums seit dem Ausbruch der Pandemie in Deutschland.

Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI seit gestern 24.740 Neuinfektionen mit dem Erreger. Das sind rund 5000 Fälle mehr als am Vortag, und rund 3000 weniger als vor einer Woche. Allerdings hatte das Bundesland Sachsen am Dienstag in der vergangenen Woche keine Zahlen an das Institut übermittelt.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz geht nach Abgaben des RKI etwas zurück: auf 195,1 von zuletzt 197,6. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche auftreten.

Sachsen am härtesten betroffen

Am kritischsten ist die Lage derzeit in Sachsen. Hier liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI bei 414,1. Allein seit gestern meldeten die dortigen Gesundheitsämter 2727 weitere Corona-Infektionen. Innerhalb einer Woche steckten sich demnach mehr als 16.800 Einwohner an. Der größte Hotspot in Sachsen ist der Landkreis Bautzen mit einer Inzidenz von 602,2 in sieben Tagen.

Die geringsten Fallzahlen meldet Mecklenburg-Vorpommern. Hier infizierten sich binnen eines Tages 312 Menschen, innerhalb von einer Woche waren es 1549. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 96,3.

Damit steigt die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen insgesamt auf rund 1,55 Millionen an. Seit Beginn der Pandemie starben in Deutschland 27.968 Menschen, die sich mit dem Erreger angesteckt hatten. Als genesen gelten etwa 1,16 Millionen Menschen.