Corona-Maßnahmen Söder plant deutliche Lockerungen Stand: 07.02.2022 13:49 Uhr

Die Erwartungen steigen, Corona-Maßnahmen zu lockern. Gesundheitsminister Lauterbach will damit noch warten. Bayerns Ministerpräsident Söder kündigte dagegen Lockerungen an - und will die Impfpflicht in der Pflege nicht umsetzen.

Die Rufe nach Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Deutschland werden lauter - doch wann und wie soll gelockert werden? Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat für die sein Bundesland - in dem derzeit vergleichsweise strenge Regeln gelten - bereits ein Antwort gefunden.

So will Bayern, das derzeit laut RKI den bundesweit höchsten Inzidenzwert hat, offenbar eine ganze Reihe von Corona-Beschränkungen lockern. Gaststätten sollen künftig wieder ohne Zeitbegrenzung öffnen dürfen, die Sperrstunde - aktuell noch 22 Uhr - soll aufgehoben werden. Das kündigte Söder nach in einer Videoschalte des CSU-Vorstands an.

FFP2-Maskenpflicht soll bleiben

Bei Sport- und Kulturveranstaltungen im Freistaat sollen in Kürze noch mehr Zuschauer zugelassen werden. Bei Sportveranstaltungen soll wieder eine Zuschauerauslastung von bis zu 50 Prozent erlaubt werden - in Stadien und bei großen Sportveranstaltungen liegt die Grenze aktuell bei 25 Prozent. Zudem soll laut Söder dann eine maximale Obergrenze von 15.000 Zuschauern gelten. Aktuell sind es 10.000. Bei Kulturveranstaltungen soll wieder eine Auslastung von bis zu 75 Prozent erlaubt werden, derzeit sind es höchstens 50 Prozent. In beiden Bereichen soll es aber bei der 2G-Plus-Regel und FFP2-Maskenpflicht bleiben.

Zu körpernahen Dienstleistungen - wie zum Beispiel zum Friseur - sollen neben Geimpften und Genesenen auch negativ Getestete wieder gehen dürfen.

Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF hatte Söder bereits dafür geworben, die derzeit geltenden Beschränkungen zu lockern. Einschränkungen der Bevölkerung seien dann richtig, wenn das Gesundheitssystem extrem belastet sei - das sei derzeit bei der Omikron-Variante aber nicht der Fall. In solch einer Situation müsse in der Balance von Freiheit und Sicherheit die Freiheit einen stärkeren Platz finden.

Bayern will Impfpflicht für Pflegekräfte noch nicht umsetzen

Söder kündigte zudem an, die Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen bis auf Weiteres nicht umsetzen. Es werde "großzügigste Übergangsregelungen" geben, was "de facto zunächst einmal auf ein Aussetzen des Vollzugs hinausläuft, sagte der CSU-Vorsitzende. "Für wie viele Monate wird man dann sehen", fügte er hinzu - jedenfalls zunächst für einige Zeit, "um das Ganze vernünftig zu gestalten."

Die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht, die eigentlich ab dem 15. März greifen soll, wurde im Infektionsschutzgesetz verankert. Konkret heißt es dort, dass die Beschäftigten bis zum 15. März ihrem Arbeitgeber einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen müssen oder ein Attest, dass sie nicht geimpft werden können.

Kritik an Bundesregierung

Zudem kritisierte Söder die Bundesregierung scharf und warf dieser eine "wirre Debattenlage" beim weiteren Vorgehen in der Pandemie vor. "Die Bundesregierung ist uneins", sagte Söder. Dies zeige sich etwa bei der einseitigen Verkürzung des Genesenenstatus oder im Umgang mit dem Präsidenten des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler.

Lauterbach will abwarten

Im Gegensatz zu Söder ist Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zum jetzigen Zeitpunkt strikt gegen Lockerungen: Er halte es "für verrückt", wenn bei Höchstzahlen von Infizierten die Maßnahmen gelockert würden. Der Minister fragte: "Was wäre in Deutschland, wenn wir vorgehen würden wie in England?" Seine Antwort: "Dann hätten wir pro Tag über den Daumen gepeilt vielleicht 300 Tote. Wir haben aber deutlich weniger, nämlich 60 bis 80." Mit den Maßnahmen "retten wir jeden Tag Leben", betonte Lauterbach.

Der SPD-Politiker hält Lockerungen erst in einigen Wochen für möglich. Lauterbach sagte am Sonntagabend bei Bild TV: "Ich glaube, dass wir deutlich vor Ostern lockern werden." Davon sei er "fest überzeugt". Voraussetzung sei allerdings, dass Mitte Februar wie erwartet die Omikron-Welle ihren Höhepunkt erreicht. "Man darf das Fell des Bären nicht verteilen, bevor er erschossen ist", warnte Lauterbach. Der Gesundheitsminister kann sich vorstellen, dass auf der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz über Lockerungen diskutiert wird. Ob es tatsächlich zu Lockerungen kommt, "hängt davon ab, wie wir dann stehen."

"Sehr, sehr freier Sommer"

Über Lockerungen der Corona-Maßnahmen könne erst entschieden werden, wenn klar sei, dass die Omikron-Welle überstanden ist, unterstrich auch Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard. "Mitte Februar werden wir klarer sehen: Wenn die Krankenhaus-Zahlen dann nicht gestiegen sind, sind die Omikron-Auswirkungen einschätzbar", sagte sie der "Bild". "Ich bin ganz sicher, dass wir einen sehr, sehr freien Sommer erleben werden", sagte die SPD-Politikerin. "Der Herbst wird bestimmt noch mal anstrengender - ich glaube aber, er wird weniger schwierig als der jetzige."

"Klare und verlässliche Öffnungsperspektiven" gefordert

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, forderte klare und verlässliche Öffnungsperspektiven. "Es braucht eine glasklare Strategie, die den Bürgern, der Wirtschaft, Kultur und Bildung auch eine Perspektive für die kommenden Monate aufzeigt", sagte Gaß der "Rheinischen Post". Er halte es für notwendig, diese klaren Öffnungsperspektiven bereits jetzt zu entwickeln, sagte Gaß weiter. "Das heißt aber nicht, dass sofort Öffnungen erfolgen sollten."

Es sollten auch keine festen Termine für Lockerungen genannt werden, die am Ende wieder kassiert werden müssten "und bei allen Beteiligten zu Enttäuschungen führen." Denn ob der Omikron-Subtyp BA.2 oder vielleicht sogar eine neue Variante die Lage erneut verändere, lasse sich derzeit seriös nicht beantworten. "Lockerungen kann es erst geben, wenn der Scheitelpunkt der Omikron-Welle überschritten ist und deutlich wird, dass den Krankenhäusern keine Überlastung mehr droht".