Nach Impfgipfel Priorisierung soll im Juni wegfallen

Im Juni soll die Priorisierung bei den Corona-Impfungen aufgehoben werden. Darauf haben sich Bund und Länder bei ihren Beratungen geeinigt. Außerdem sollen Geimpfte und nach einer Infektion Genesene künftig wieder mehr Freiheiten genießen.

Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, die Impf-Priorisierung im Juni aufzuheben. Das kündigte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten an.

Das bedeute nicht, dass "dann jeder sofort geimpft werden kann", betonte Merkel. Doch es könne sich dann jeder um einen Impftermin bemühen. Die Impfkampagne habe deutlich an Tempo aufgenommen, betonte Merkel. Voraussetzung sei, dass die bestellten Impfstoffe wie geplant geliefert würden. Im zweiten Quartal erwarte Deutschland 80 Millionen Impfdosen, die meisten davon von den Herstellern BioNTech und Pfizer.

Impfkampagne nimmt Tempo auf

Im ersten Quartal seien zehn Prozent der Bevölkerung geimpft worden, allein in den ersten beiden Aprilwochen seien es ebenso viele gewesen. In Kürze würden sich bundesweit auch bis zu zwei Millionen Ärzte in ihren Praxen an den Impfungen beteiligen können. Hinzu kämen die Betriebsärzte, die ab Juni verstärkt die Mitarbeiter in Unternehmen impfen sollen.

Lockerungen für Geimpfte und Genesene geplant

Weiterhin kündigte Merkel Lockerungen für Geimpfte und für Bürger an, die nach einer Corona-Infektion als genesen gelten. Sie sollen künftig beispielsweise keinen Schnelltest mehr vorweisen müssen, wenn sie zum Einkaufen oder Friseur gehen. Bei diesen Erleichterungen handele es sich um "eine Frage des Grundrechtschutzes", so Merkel. Eine entsprechende Verordnung im Infektionsschutzgesetz sei geplant.

