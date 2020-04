Bund und Länder haben sich auf Lockerungen verständigt: Spielplätze, Zoos und botanische Gärten sollen öffnen dürfen, sagte Kanzlerin Merkel. Die Situation sei eine "gewaltige Herausforderung", körperliche Distanz ein wichtiges Gebot.

Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Zoos und botanische Gärten sollen wieder öffnen dürfen. Darauf haben sich Bund und Länder bei einer Schaltkonferenz verständigt, teilte Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einer Pressekonferenz mit.

Ihr Auftritt vor Journalisten hatte sich verzögert - vermutlich, weil die Gespräche mit den Regierungschefs der Länder länger als geplant dauerte. Merkel betonte, wie wichtig eine gemeinsamen Strategie sei. Sie machte aber auch deutlich, dass es regionale Abweichungen wegen einer regional unterschiedlichen Corona-Lage geben werde.

Die Bundeskanzlerin sprach von einer gewaltigen Herausforderung für die Bürger und alle Ebenen des Landes, für die es "keinerlei Vorlage gibt". Wichtig sei vor allem, die Infektionsketten nachzuvollziehen. Das Hauptziel bleibe, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

Es sei weiterhin wichtig, Distanz zu halten und die Regeln zu beachten, betonte die CDU-Politikerin.

Einzelne Länder waren schneller

Bei Museen, Galerien und Gedenkstätten werden bisher verschiedene Regelungen vereinheitlicht. Denn einzelne Bundesländer hatten die behutsame Öffnung von Kultur- und Freizeiteinrichtungen bereits beschlossen. So sind Tierparks in Berlin, Schleswig-Holstein, Thüringen und Sachsen-Anhalt bereits wieder für Besucher zugänglich. Die Besucherzahlen werden allerdings begrenzt, außerdem können Tickets häufig nur für bestimmte Zeitfenster gekauft werden. In Sachsen dürfen Zoos und botanische Gärten am Montag wieder ihre Türen öffnen. Ebenfalls am Montag starten die Berliner Museen unter Einhaltung strenger Hygienevorschriften.

Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Niedersachsen hatten am Mittwoch einen Stufenplan vorgelegt, nach dem zuerst Zoos, Gartenschauen, Museen und Minigolfanlagen geöffnet werden und Ausflugsschiffe wieder fahren sollten.

Spielplätze zugänglich

Erleichterung für Eltern mit kleinen Kindern: Die seit Wochen gesperrten Spielplätze sollen unter Auflagen wieder öffnen dürfen, kündigte Merkel an. Einen genauen Zeitpunkt legten Bund und Länder zunächst aber nicht fest. Die Entscheidung treffen die Ländern. Eltern sollten überfüllte Anlagen meiden, grundlegende Hygieneregeln sollen eingehalten werden.

Gottesdienste wieder erlaubt

Vereinbart wurde auch die Wiederzulassung von Gottesdiensten. Merkel dankte den Kirchen und Religionsgemeinschaften, die "ein hervorragendes Konzept" vorgelegt hätten. Auch an religiösen Orten müssen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Auch besondere religiöse Feste wie Taufen, Beschneidungen oder Hochzeiten sowie Trauergottesdienste sollen in kleinem Kreis möglich sein.

Für religiöse Orte wie Kirchen, Moscheen und Synagogen galt in der Corona-Krise ab Mitte März ein Versammlungsverbot. Einzelne Länder haben dies bereits gelockert oder dies angekündigt. So finden in Sachsen seit vergangener Woche wieder Gottesdienste mit bis zu 15 Besuchern statt. Andere Länder wie Berlin, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern haben ähnliche Schritte für die kommende Woche angekündigt, Hessen schon für diesen Freitag.

Nur ein "Zwischenschritt"

Die heutigen Beratungen seien nur ein "Zwischenschritt" gewesen, betonte Merkel. Bereits in der kommenden Woche werde man wieder miteinander sprechen - dann soll es um ein "weitergehendes Paket" gehen. Dann gehe es zum Beispiel um Sport, Kita und Schulen.