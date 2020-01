Um Staatsbürger vor dem Coronavirus zu schützen, will die Bundesregierung Deutsche aus China ausfliegen. Bedenken hierzulande versucht Gesundheitsminister Spahn zu zerstreuen: Die Ausreise sei an eine Quarantäne geknüpft.

Aufgrund der rasanten Ausbreitung des Coronavirus will die Bundesregierung deutsche Staatsbürger aus China ausfliegen lassen. Doch noch gibt es kein endgültiges grünes Licht für die Rückholaktion. Bislang liegt nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa keine Genehmigung der chinesischen Behörden vor.

Geplant ist, rund 90 Deutsche und einige enge Familienmitglieder wie Kinder und Ehepartner per Flugzeug der Bundeswehr in die Bundesrepublik zu holen. Nach derzeitigem Stand soll der Flug am Samstag stattfinden. Mitfliegen darf aber nur, wer keine Symptome einer Erkrankung aufweist.

Deutsche müssen Quarantäne zustimmen

Die betroffenen Deutschen in China könnten freiwillig entscheiden, ob sie sich ausfliegen lassen, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Wer sich dafür entscheide, müsse in Deutschland zwei Wochen lang in Quarantäne. Die Passagiere würden vor dem Abflug aufgeklärt, dass sie sich nach der Landung in Frankfurt am Main direkt in die vorgesehene Unterbringung begeben müssten und ihre Kontaktmöglichkeiten eingeschränkt seien. Wo die Reisenden untergebracht werden, steht noch nicht fest. Das Deutsche Rote Kreuz hat laut Spahn seine Unterstützung bei Logistik, Begleitung und Betreuung zugesagt.

Auch das Auswärtige Amt versicherte, alles dafür zu tun, "dass sich aus der Rückholung keine Gefahr für die deutsche Bevölkerung ergibt." Die Passagiere würden vor der Abreise sowohl von chinesischem als auch von Deutschland eingesetztem medizinischen Personal untersucht. Auch während des Fluges stünden die Reisenden unter medizinischer Beobachtung.

Die Kosten für die Ausreise trägt zum Großteil der Bund, die betroffenen Deutschen müssen einen Teil aber selbst tragen. Die Höhe des Eigenanteils stehe noch nicht fest, werde sich aber an den Kosten für ein normales Economy-Flugticket orientieren, zitierte die Nachrichtenagentur dpa aus einem Schreiben des Auswärtigen Amtes an die potenziellen Ausreisenden.

WHO: Maßnahmen in Deutschland reichen aus

In Deutschland wurden bisher vier Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Alle Patienten sind Mitarbeiter des im oberbayerischen Landkreis Starnberg angesiedelten Automobilzulieferers Webasto. Angaben des bayerischen Gesundheitsministeriums und der behandelnden Ärzte zufolge befinden sich alle Infizierten in einem "guten Zustand". Zudem gibt es hierzulande diverse Verdachtsfälle, bestätigt wurde davon noch keiner.

Aus Sicht der Weltgesundheitsbehörde (WHO) hat Deutschland ausreichende Maßnahmen gegen eine Ausbreitung des Virus getroffen, wie WHO-Sprecher Christian Lindmeier im ARD-Mittagsmagazin ausführte: "Deutschland hat wunderbar reagiert: Ein Fall wird erkannt, die Personen werden isoliert, werden behandelt, die Kontakte werden nachverfolgt, es werden die Daten weitergegeben an die WHO."

Auch die deutsche Wirtschaft reagiert zunehmend auf die Ausbreitung des Virus in China. Die Autobauer Volkswagen und BMW verlängerten in chinesischen Produktionsstandorten die Werksferien für die Angestellten. Die Fluggesellschaft Lufthansa hatte bereits am Mittwoch alle Verbindungen von und nach China ausgesetzt.