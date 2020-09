Zuletzt meldete Indien täglich mehr als 70.000 Neuinfektionen - die Bundesregierung will das vom Coronavirus schwer gebeutelte Land stärker unterstützen. Testkits, Schutzausrüstung und Kredite werden laut Entwicklungsminister bereitgestellt.

Weil sich das Coronavirus in Indien massiv ausbreitet, weitet die Bundesregierung ihre Hilfen für das bevölkerungsreiche Land deutlich aus. Täglich würden mehr als 70.000 Neuinfektionen gemeldet - "so viele wie in keinem anderen Land", begründete Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) Deutschlands Engagement gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montagsausgaben). Jetzt gehe es darum, "das weitere Ausbreiten zu bremsen".

Dazu stelle die Bundesregierung 330.000 Corona-Testkits und 600.000 Schutzausrüstungen für medizinisches Personal bereit. Finanziert werden diese Maßnahmen dem Bericht zufolge mit 15 Millionen Euro über das Corona-Sofortprogramm des Entwicklungsministeriums. Zusätzlich stelle es kurzfristige Kredite im Umfang von 460 Millionen Euro für Indien bereit.

Indien über der Vier-Millionen-Marke

"So helfen wir gemeinsam, dass Nahrungsmittel an 800 Millionen Menschen verteilt und Überbrückungshilfen an 320 Millionen Menschen geleistet werden können, die in der Corona-Krise ihren Job verloren haben", sagte Müller den Funke Medien. Dies sei "weltweit eine der größten Corona-Unterstützungsmaßnahmen".

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Indien hatte am Samstag die Vier-Millionen-Marke überschritten - nicht einmal zwei Wochen zuvor waren es noch drei Millionen Fälle gewesen. Damit ist Indien nach offiziellen Zahlen weltweit das Land mit den drittmeisten Corona-Fällen. Nur in den USA und Brasilien wurden bislang noch mehr Ansteckungen registriert. Experten gehen aber davon aus, dass die Dunkelziffer bei den Infektionsfällen in Indien sehr hoch ist, da verhältnismäßig wenig getestet wird.