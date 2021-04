Schauspieler gegen Corona-Maßnahmen Gelungener Protest oder Dammbruch?

Etwa 50 prominente Schauspielerinnen und Schauspieler sorgen mit ihrer Protestaktion #allesdichtmachen für Aufsehen. In ironisch gemeinten Videos kritisieren sie die Corona-Maßnahmen der Regierung. Die Reaktionen: Zustimmung und Empörung.

Mit einer groß angelegten Internetaktion unter dem Motto #allesdichtmachen protestieren Film- und Fernsehschauspielerinnen und Fernsehschauspieler gegen die Corona-Beschränkungen der Bundesregierung. Künstler wie Ulrich Tukur, Volker Bruch, Meret Becker, Ulrike Folkerts, Richy Müller, Heike Makatsch, Jan Josef Liefers und viele weitere verbreiteten bei Instagram und auf der Videoplattform Youtube gleichzeitig ironisch-satirische Clips mit persönlichen Stellungnahmen zur Coronapolitik der Bundesregierung.

Andere prominente Kolleginnen und Kollegen reagierten entsetzt. Die Hashtags #allesdichtmachen, #niewiederaufmachen und #lockdownfürimmer wurden am Donnerstagabend binnen kurzer Zeit zu den am meisten verwendeten bei Twitter in Deutschland. "Schließen Sie ausnahmslos jede menschliche Wirkungsstätte und jeden Handelsplatz", fordert etwa Tukur die Bundesregierung auf. "Nicht nur Theater, Cafés, Schulen, Fabriken, Buchhandlungen, Knopfläden nein, auch alle Lebensmittelläden, Wochenmärkte und vor allem auch all die Supermärkte." Und er fügt hinzu: "Sind wir erst am Leibe und nicht nur an der Seele verhungert und allesamt mausetot, entziehen wir auch dem Virus und seiner hinterhältigen Mutantenbagage die Lebensgrundlage."

Liefers "dankt" Medien

Liefers bedankt sich in seinem Clip mit ironischem Unterton "bei allen Medien unseres Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz oben." Inzwischen distanzierte sich der "Tatort"-Star von Verschwörungstheorien und der Querdenker-Bewegung: "Eine da hinein orakelte, aufkeimende Nähe zu Querdenkern u.ä. weise ich glasklar zurück", schrieb der 56-Jährige auf Twitter. "Es gibt im aktuellen Spektrum des Bundestages auch keine Partei, der ich ferner stehe, als der AfD. Weil wir gerade dabei sind, das gilt auch für Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker, Corona-Ignoranten und Aluhüte. Punkt."

Richy Müller atmet in seinem Clip abwechselnd in zwei Tüten und kommentiert ironisch: "Wenn jeder die Zwei-Tüten-Atmung benutzen würde, hätten wir schon längst keinen Lockdown mehr. Also bleiben Sie gesund und unterstützen Sie die Corona-Maßnahmen. Ich geh' jetzt mal Luft holen." Sein Kollege Felix Klare erzählt in seinem Video, weil der Staat ja neuerdings wieder ziemlich klare Anssagen mache, mache er das mit seinen Kindern jetzt auch. Dabei könne er sich aus den Tagebüchern seines Urgroßvaters einige Sachen ziemlich gut abgucken: Wenn seine Kinder frech seien und Widerworte gäben, bekämen sie jetzt sofort eins hinter die Ohren.

Makatasch distanziert sich

Heike Makatsch zog ihr Video inzwischen zurück. Auf Instagram schreib sie am Freitagmorgen, sie distanziere sich eindeutig von rechtem Gedankengut. "Ich erkenne die Gefahr, die von der Corona-Pandemie ausgeht und will niemals das Leid der Opfer und ihrer Angehörigen schmälern und sie womöglich dadaurch verletzen." Sollte das geschehen sein, bitte sie um Verzeihung.

In den sozialen Medien stieß die Aktion teilweise auf Zustimmung, aber vor allem bei Prominenten auch auf sehr heftige Ablehnung. "Die Schauspieler*innen von #allesdichtmachen können sich ihre Ironie gerne mal tief ins Beatmungsgerät schieben", twitterte Moderator Tobias Schlegl, der auch Notfallsanitäter ist. Schauspieler Marcus Mittermeier kommentierte: "Niemand hat mich gefragt, ob ich bei #allesdichtmachen mitmachen will. Gott sei Dank!" Der Pianist Igor Levit twitterte: Die stumpfste Waffe gegen die Pandemie sei schlechter, bornierter Schrumpfsarkasmus, der letztendlich bloß fader Zynismus sei, der niemandem helfe, sondern nur spalte.

Niggemeier spricht von Dammbruch

Medienjournalist Stefan Niggemeier vom Onlinemagazin "uebermedien.de" schrieb von ekliger Ironie und einem Dammbruch, der zugleich der bisher größte Erfolg der Querdenkerzene sei. Der Grünen-EU-Abgeordnete Erik Marquardt kritisierte, er finde die Aktion schlecht und sehe sie als Ausdruck einer zunehmenden Resignation von eigentlich Vernünftigen. Viele Twitter-Nutzer verwiesen in ihren Kommentaren auf die bislang mehr als 80.000 Toten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in Deutschland. Mit der Videoaktion würden die Opfer verhöhnt, ebenso die Maßnahmen, um weitere Tote zu verhindern.

Weitere prominente Schauspieler mischten sich via Instagram in die Diskussion ein. Elyas M'Barek schrieb: "Mit Zynismus ist doch keinem geholfen." Jeder wolle zur Normalität zurückkehren, und das werde auch passieren. Hans-Jochen Wagner nannte die Aktion peinlich. Er verstehe sie nicht, schrieb der Schauspieler, der an Liefers gerichtet fragte: "Das kann doch nicht Dein Ernst sein."

"Handeln aus Langweile und Zynismus"

Christian Ulmen fühlte sich an den rechten Verschwörungserzähler Ken Jebsen erinnert: Dieser "hätte es nicht schöner sagen können". Nora Tschirner warf den Machern der Clips Handeln aus Langeweile und Zynismus vor. Satiriker Jan Böhmermann hielt der Aktion bei Twitter entgegen, das einzige Video, das man sich ansehen solle, wenn man Probleme mit Corona-Eindämmungsmaßnahmen habe, sei die ARD-Doku aus der Berliner Charité mit den Titel "Station 43 – Sterben". Dazu stellte er den Hashtag #allenichtganzdicht.

Beifall gab es dagegen vom früheren Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, der die Aktion auf Twitter großartig nannte. Der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit sprach von einem Meisterwerk, das sehr nachdenklich machen solle. Die AfD-Bundestagsabgeordnete Joana Cotar twitterte: "Das ist intelligenter Protest." Sie feiere Jan Josef Liefers.

Schauspieler ohne Einkommen

Die Kunst- und Kulturszene leidet seit mehr als einem Jahr schwer unter den Corona-Maßnahmen. Laut dem Bundesverband Schauspiel haben viele der Schauspielerinnen und Schauspieler in Deutschland seit März 2020 kaum Einkommen.

Dem Verband zufolge leben zwei Drittel bis drei Viertel von ihnen im Normalfall von Gastverpflichtungen an Theatern, die aktuell nicht oder kaum arbeiten können. In Deutschland gibt es insgesamt etwa 15.000 bis 20.000 professionelle Schauspieler.