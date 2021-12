Corona-Pandemie Fallzahlen sinken - wie lange noch? Stand: 19.12.2021 06:56 Uhr

Die Corona-Fallzahlen in Deutschland gehen weiter zurück. Noch, sagen Experten. Sie erwarten eine Trendumkehr wegen der Omikron-Variante. Gesundheitsminister Lauterbach hofft, deren Ausbreitung zu verzögern.

Bisher ist die Omikron-Variante nur vereinzelt in Deutschland aufgetreten. So lässt sich vermutlich erklären, dass die Corona-Fallzahlen seit Wochen zurückgehen - auch heute. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 315,4. Am Vortag hatte der Wert bei 321,8 gelegen. Auch die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen ist weiter rückläufig: 29.348 neue Fälle waren es am Morgen - vor einer Woche lag der Wert bei 32.646 Ansteckungen.

Experten rechnen mit Trendumkehr

Doch dieser Trend dürfte laut Experten nicht mehr lange anhalten. Wegen der ansteckenderen Omikron-Variante erwarten sie bald wieder steigende Zahlen. Aktuell werden in Deutschland immer noch praktisch alle Infektionen durch die Delta-Variante verursacht. Laut RKI stieg die Zahl der Fälle mit Infektion durch die neue besorgniserregende Variante Omikron in den vergangenen Wochen aber an. Auch deshalb kommt die Behörde in ihrem Wochenbericht zu dem Schluss: "Die Fallzahlen sinken im Hinblick auf die anhaltend hohe Belastung der Intensivstationen und die bevorstehende zusätzliche Belastung durch die Omikron-Welle nicht stark und schnell genug."

"Verhindern können wir die Verbreitung nicht"

Ähnlich sieht es auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Mit Blick auf die Verbreitung von Omikron in Großbritannien und die Einstufung als Virusvariantengebiet sagte er: "Verhindern können wir die Verbreitung nicht, nur verzögern. Je länger es dauert, bis Omikron auch Deutschland im Griff hat, umso besser." Denn noch immer ist nicht sicher, wie schwer die Verläufe bei einer Infektion mit der Variante sind.

Zuvor hatte der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, gewarnt: Wenn sich bestätige, dass Omikron sehr viel ansteckender als Delta und die Schwere der Verläufe vergleichbar sei, werde man es im schlimmsten Fall mit einer großen Zahl gleichzeitig schwer erkrankter Patienten zu tun haben: "Für die Krankenhäuser wäre dies eine weiter verschärfte Lage, die über all das hinausgeht, was wir bisher erlebt haben."

Breuer: "Die 30 Millionen sind zu schaffen"

Die Bundesregierung setzt zur Eindämmung der Pandemie auf eine Impfoffensive. Bis Jahresende sollen 30 Millionen Impfungen "in die Oberarme". Dieses Ziel hält der Leiter des Corona-Krisenstabs im Kanzleramt, Carsten Breuer, weiter für erreichbar. "Wir haben jetzt 24.418.540 Menschen geimpft und jetzt noch knapp zwei Wochen Zeit. Die 30 Millionen sind zu schaffen", sagte der Bundeswehr-General der "Bild am Sonntag".

Um die 30 Millionen zu erreichen, wolle er auch in der Weihnachtszeit das hohe Impftempo aufrecht erhalten. "Die Woche vor und die Woche nach Weihnachten sind von enormer Bedeutung", sagte Breuer der "BamS". Viele Menschen hätten frei und damit Zeit, sich ihre Spritze abzuholen. Darum müsse das Impfangebot möglichst flächendeckend aufrechterhalten werden. "Die Impfzentren bleiben hochgefahren."

Breuer appellierte an die Bevölkerung, die Impfangebote auch wahrzunehmen. "Wir sehen gerade, dass millionenfaches Boostern eine solche Welle aufhalten kann. Ich kann nur jedem raten, sich möglichst schnell boostern zu lassen." Es gebe keinen guten oder schlechten Impfstoff, nur verfügbaren.

Für mögliche neue Corona-Varianten müsse Deutschland gewappnet sein, so Breuer. Das Auftauchen der Omikron-Mutation zeige, dass künftig schnell auf neue Entwicklungen reagiert werden müsse. Er sei deshalb dafür, dass Impfzentren künftig nicht mehr abgebaut, sondern nur eingemottet werden, damit sie innerhalb von wenigen Tagen wieder betriebsbereit seien.

Warnung vom Verfassungsschutz

Dass nicht alle Menschen diesen Kurs mitgehen wollen, zeigen die zahlreichen Proteste am Wochenende. In mehreren Städten hatten sich Demonstranten versammelt, um gegen die Pandemie-Politik zu protestieren.

Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, warnt vor einer "Rechtsextremisierung" der Proteste. Sorgen bereiteten ihm auch Übergriffe auf Polizisten und Journalisten bei Demonstrationen. "Wir sehen Einschüchterungsversuche gegen politische Entscheidungsträger und eine außerordentliche Verrohung der Debatte in den sozialen Medien: Von Gewaltfantasien bis hin zu Morddrohungen, die sich nicht nur gegen Politiker, sondern auch gegen Wissenschaftler und Ärzte richten."