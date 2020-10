Nach der Mahnung der Kanzlerin haben weitere Politiker zu mehr Engagement im Kampf gegen die Corona-Pandemie aufgerufen. CSU-Chef Söder mahnte zu "Umsicht, Vorsicht und Solidarität". Es könne sonst zu einem neuen Lockdown kommen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel bekommt für ihren eindringlichen Appell an die Bevölkerung zur Verringerung von Kontakten Unterstützung.

"Die Lage ist ernst. Wenn wir nicht rasch gegensteuern, gerät Corona außer Kontrolle", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder der "Bild am Sonntag". Wer zögere, riskiere einen zweiten Lockdown, sagte der CSU-Chef. "Nie waren Umsicht, Vorsicht und Solidarität so wichtig wie jetzt."

Lauterbach hält lokale Shutdowns für möglich

Nach Einschätzung des SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach könne nur die Bevölkerung einen erneuten Lockdown noch abwenden. "Es wird darauf ankommen, wie sich die Bevölkerung verhält. Das ist wichtiger als einzelne Maßnahmen", sagte Lauterbach den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Viele staatliche Corona-Auflagen ließen sich ohnehin schwer überprüfen. Die Frage sei, ob es gelinge, einen ausreichend großen Teil der Bevölkerung davon zu überzeugen, ihre Kontakte einzuschränken.

Wenn es nicht gelinge, das exponentielle Wachstum zu bremsen, "steigen die täglichen Fallzahlen innerhalb kürzester Zeit so stark an, dass die Kliniken und Gesundheitsämter überlaufen werden", so Lauterbach. Die Folge seien "lokale Shutdowns". Bei exponentiellem Wachstum sei in den betroffenen Regionen nach einigen Wochen nichts anderes möglich.

Merkel mahnt zu Kontaktminderungen

tagesschau 20:00 Uhr, 17.10.2020, Heiner Heller, ARD Berlin





Merkel mahnt Einschränkung von Kontakten an

In ihrem wöchentlichen Podcast hatte Merkel am Samstag dazu aufgerufen, die Zahl der Kontakte außerhalb der Familie zu begrenzen und das Reiseverhalten deutlich einzuschränken. "Ich bitte Sie: Verzichten Sie auf jede Reise, die nicht wirklich zwingend notwendig ist, auf jede Feier, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause, an Ihrem Wohnort."

Deutschland befinde sich in einer "sehr ernsten Phase der Corona-Pandemie", so Merkel weiter. Die Ausbreitung des Coronavirus sei "schneller noch als zu Beginn vor mehr als einem halben Jahr". Nun zähle jeder Tag. In dieser Situation reiche es nicht mehr aus, Abstand zu halten und Maske zu tragen. "Wir müssen jetzt noch weiter gehen. Die Wissenschaft sagt uns klar: Die Ausbreitung des Virus hängt direkt an der Zahl der Kontakte, der Begegnungen, die jeder von uns hat."

Rücksicht und Vernunft als "wirksamste Mittel"

Deutschland sei bisher vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen, weil die Menschen zusammenhalten und die Regeln aus Rücksicht und Vernunft befolgt hätten. "Das ist das wirksamste Mittel, das wir zurzeit gegen die Pandemie haben. Jetzt ist es nötiger denn je." Der vergleichsweise entspannte Sommer sei vorbei. Es stünden schwierige Monate bevor. Wie der Winter verlaufe, entscheide sich in den kommenden Tagen und Wochen. "Das entscheiden wir alle durch unser Handeln", mahnte Merkel.

Um die Verbreitung des Virus einzudämmen, müssten die Kontaktpersonen jedes infizierten Menschen benachrichtigt werden, um die Ansteckungsketten zu unterbrechen. Die Gesundheitsämter leisteten zwar "Großartiges", aber wo die Zahl der Infizierten zu hoch werde, kämen sie nicht mehr hinterher.

Kretschmer fordert Hilfe für Gesundheitsämter

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer forderte deshalb eine stärkere Unterstützung durch die Bundeswehr in den Gesundheitsämtern. "Wir sind in der exponentiellen Phase", sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag". "Wir müssen damit rechnen, dass sich die Zahl der Neuinfektionen im Drei- oder Vier-Tages-Rhythmus verdoppelt. Das bringt die Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Kontakten positiv getesteter Fälle an ihre Grenzen und wir können die Infektionsketten nicht mehr unterbrechen."

Laut Kretschmer müssen die Gesundheitsämter dringend personell aufgerüstet werden. "Da muss die Bundeswehr stärker eingebunden und Mitarbeiter aus den Landesministerien abgeordnet werden. Die Polizei muss den Ordnungsämtern bei der Kontrolle der Maßnahmen helfen."