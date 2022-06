Corona-Pandemie Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 318,7 Stand: 10.06.2022 04:17 Uhr

Das Robert Koch-Institut hat innerhalb eines Tages knapp 78.000 Corona-Infektionen registriert - ein deutlicher Anstieg. Gründe sind vermutlich zwei Omikron-Subvarianten und mangelnde Vorsichtsmaßnahmen.

Innerhalb von 24 Stunden hat das Robert Koch-Institut (RKI) 77.878 Corona-Neuinfektionen registriert. Das sind 35.185 Fälle mehr als am Freitag vor einer Woche, als 42.693 Corona-Infektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 318,7 (Vortag: 276,9).

Demnach starben 106 Personen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle seit Beginn der Pandemie auf 139.729.

BA.4 und B.5 breiten sich aus

Im Zuge der Ausbreitung weiterer Omikron-Sublinien ist laut RKI eine erneute Zunahme der Corona-Ansteckungen in Deutschland möglich. Erwartet wird, dass sich die Subvarianten BA.4 und B.5 stärker verbreiten, "so dass es auch insgesamt zu einem Anstieg der Infektionszahlen und einem erneut verstärkten Infektionsdruck auf vulnerable Personengruppen schon im Sommer kommen kann", warnt das Institut in seinem Wochenbericht zu Covid-19.

Saisonale Effekte - die das Virus eigentlich ein Stück weit ausbremsen - könnten die Verbreitung dieser Varianten nicht kompensieren, wenn Verhaltensregeln nicht mehr beachtet werden.