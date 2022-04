Corona-Pandemie Sieben-Tage-Inzidenz wieder gestiegen Stand: 20.04.2022 07:33 Uhr

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat wieder zugenommen und liegt nun bei 688,3. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI 198.583 Neuinfektionen binnen eines Tages. Wegen der Ostertage gibt es aus einigen Bundesländern Nachmeldungen.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche mit 688,3 an.

Zum Vergleich: Am Vortag hatte er bei 669,9 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1044,7.

Einige Länder melden Daten nicht durchgehend

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 198.583 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 176.303 registrierte Ansteckungen.

Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden. Am Wochenende übermitteln zum Beispiel Baden-Württemberg, Niedersachsen, Brandenburg und Sachsen die aktuellen Fallzahlen gar nicht oder nicht vollständig. Das führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig.

Zudem gehen Experten seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik.

Zahl der Todesfälle bleibt hoch

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 348 Todesfälle verzeichnet. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 23.658.211 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Corona-infizierten, die zur Behandlung in einer Klinik aufgenommen werden müssen, gab das RKI je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen mit 3,48 an (Donnerstag der Vorwoche: 6,41). Auch hierbei gibt es Tage mit lückenhaften Meldungen, an Wochenenden und Feiertagen wird diese sogenannte Hospitalisierungsinzidenz nicht aktualisiert. In dem Wert erfasst sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Genesen sind nach RKI-Angaben inzwischen insgesamt 20.609.400 Menschen. Die Zahl derer, die im Zusammenhang mit einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 133.308.