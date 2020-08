Die Infektionszahlen steigen weiter: Das Robert Koch-Institut hat 1510 Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet - der höchste Wert seit Mai. Auffällig ist: Immer mehr Ansteckungen sind auf Reiserückkehrer zurückzuführen.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die höchste Zahl an Neuinfektionen in Deutschland seit mehr als drei Monaten registriert. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland 1510 neue Corona-Infektionen. Höher lag der Wert zuletzt am 1. Mai, als 1639 Fälle gemeldet wurden.

Die Zahl der Neuansteckungen hatte Anfang April mit mehr als 6000 positiven Tests pro Tag einen Höhepunkt erreicht, danach waren die Werte deutlich gesunken. Seit Ende Juli steigt die Zahl aber wieder an.

40 Prozent Infektionen aus dem Ausland

Die RKI-Daten zeigen auch, dass das Infektionsgeschehen in Deutschland immer stärker von Reiserückkehrern beeinflusst wird. Demnach betrug der Anteil an Infektionen aus dem Ausland in der vergangenen Woche knapp 40 Prozent - eine Verdoppelung innerhalb von zwei Wochen. Am häufigsten wurden zuletzt der Kosovo, die Türkei, Kroatien, Bulgarien sowie Bosnien und Herzegowina als wahrscheinliche Infektionsländer genannt. Zu bedenken ist dabei aber, dass der hohe Anteil positiv getesteter Rückkehrer auch dadurch zustande kommen könnte, dass sie derzeit verstärkt getestet werden.

Der Ärzteverband Marburger Bund kritisierte mit Blick auf Reiserückkehrer, dass Klinikpersonal vergleichsweise schwer an Corona-Tests käme. Wenn Reiserückkehrer und Lehrer Anspruch auf kostenlose Tests hätten, "dann muss das auch für das Klinikpersonal gelten", sagte die Verbandsvorsitzende Susanne Johna den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Derzeit zahlten die Krankenkassen nur dann automatisch die Kosten für die Tests bei Ärzten und Pflegekräften, wenn diese unter Symptomen litten.

Huml muss sich in Sondersitzung verteidigen

Nach der Testpanne bei Urlaubsrückkehrern in Bayern muss Landesgesundheitsministerin Melanie Huml heute im Landtag erneut Rede und Antwort stehen. Auf Initiative der Opposition kommt dazu am Nachmittag der Gesundheitsausschuss zu einer Sondersitzung zusammen.

Am Dienstag war bekannt geworden, dass Huml und ihr Ministerium bereits am Montag vergangener Woche per E-Mail über die Verzögerungen bei den Ergebnis-Übermittlungen informiert worden war. Söder und der Öffentlichkeit hatte Huml dies aber erst zwei Tage später mitgeteilt. Zur Begründung sagte sie, dass die ganze Dimension der Panne erst am Mittwoch erkennbar gewesen sei. Die Opposition sieht das anders - sie wirft der Regierung Unfähigkeit und eine unnötige Verzögerung vor.