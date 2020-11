Ab Montag gelten bundesweit strenge Regeln, damit die Corona-Pandemie nicht außer Kontrolle gerät. Die Beschränkungen treffen vor allem den Freizeitbereich. Was gilt wo im November - eine Übersicht.

Deutschland fährt das öffentliche Leben im November weitgehend runter - nicht so umfassend wie im Frühjahr, aber dennoch mit einschneidenden Maßnahmen. Das betrifft vor allem den Freizeitbereich. Damit reagieren Bund und Länder auf die zuletzt kaum noch zu kontrollierende Ausbreitung des Coronavirus.

Anders als in den vergangenen Wochen soll es aber diesmal halbwegs einheitlich in Deutschland zugehen. Doch wie immer sind es die Bundesländer, die solche Regeln per Landesverordnungen umsetzen. Die meisten übernehmen die Bund-Länder-Beschlüsse eins zu eins, doch es gibt einige Unterschiede zwischen den Ländern.

Ziel ist, nach einer Phase des weitgehenden Stillstands wieder die Kontrolle zurückzugewinnen, die Zahl der Neuinfektionen zu senken und so zu verhindern, dass das Gesundheitssystem überlastet wird.

Antworten auf wichtige Fragen im Überblick:

Was ist anders als beim Lockdown im Frühjahr?

Wer darf sich jetzt noch treffen?

So wenig Kontakte wie möglich - das ist sozusagen die "Mutter aller Corona-Regeln". Grundsätzlich haben Bund und Länder beschlossen, dass sich in der Öffentlichkeit nur Angehörige zweier Hausstände treffen dürfen, also aus zwei Wohnungen, und insgesamt höchstens zehn Leute. Feiern in Wohnungen und privaten Einrichtungen werden als "inakzeptabel" bezeichnet. Fest steht: Die Regel gilt für einzelne Treffen - man muss sich keinen "Partner-Haushalt" suchen, um dann vier Wochen lang nur diesen zu treffen. Hamburg, Niedersachsen und Berlin etwa wollen Kinder unter zwölf Jahren nicht mitzählen bei der Zwei-Haushalts-Regel. Ausnahmen gibt es in Hamburg auch für sogenannte Patchworkfamilien. Baden-Württemberg und Bayern wollen die Zwei-Haushalts-Regel auch für private Treffen anwenden. Mit Blick auf die Kontrolle wies Ministerpräsident Markus Söder darauf hin, dass gezielte Denunziationen von Nachbarn und Mitbürgern nicht gewollt seien. In Bremen sollen sich im Freien zwei Haushalte treffen dürfen, aber auch bis zu fünf Personen, die nicht zusammen wohnen. In Sachsen dürfen sich Angehörige von zwei Haushalten treffen oder ein Hausstand und fünf weitere Personen - auch aus verschiedenen Hausständen.

Kann man noch auswärts essen, trinken, feiern?

Was geht noch in der Freizeit?

Das Freizeit- und Kulturleben ist massiv eingeschränkt. Fast alles, wo Menschen sich gern entspannen oder unterhalten lassen, macht zu. Dazu gehören Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, Kinos, Freizeitparks, Saunen, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen, Tanzschulen und Bordelle. Alle Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, werden untersagt. Doch auch hier gibt es feine Unterschiede zwischen den Bundesländern. Während zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin zumindest die Außenbereiche der Zoos offen bleiben, machen etwa die Zoos in Hamburg, Nordrhein-Westfalen oder Stuttgart zu. In Sachsen sollen Bibliotheken offen bleiben, in Berlin neben den Bibliotheken auch die Musikschulen. In Sachsen-Anhalt sollen Tierparks, Bibliotheken, Archive, Volkshochschulen, Fahrschulen und Musikschulen offen bleiben. Museen sind bundesweit fast überall geschlossen, in Thüringen mit einer Mini-Ausnahme: Hier dürfen Museen ihre Türen für unentgeltliche Bildungsangebote öffnen. Gottesdienste und Demonstrationen sind im Bund-Länder-Beschluss nicht erwähnt, sie sollen in der Regel erlaubt bleiben - unter Auflagen.

Kann man noch Sport machen?

Ja, aber nur Individualsport. Joggen zum Beispiel geht immer - allein oder zu zweit oder mit Mitgliedern des eigenen Haushalts. Fitnessstudios, Schwimm- und Spaßbäder und andere Sport-Orte wie Kletterhallen müssen jedoch schließen. Auch der Amateursportbetrieb wird größtenteils eingestellt, Vereine dürfen also nicht mehr trainieren. Ausnahmen gibt es auch hier wieder, Berlin will Kindern bis zwölf Jahren das Training an der frischen Luft in festen Gruppen von bis zu zehn Personen ermöglichen. Auch Mecklenburg-Vorpommern erlaubt Kinder- und Jugendsport weiterhin, allerdings können die Landkreise nach eigenem Ermessen von dieser Regelung abweichen. Der Profisport geht weiter - allerdings wieder ganz ohne Fans im Stadion. Joggen bleibt auch im November möglich - auch zu zweit.

Kann man noch zum Friseur gehen?

Keine Sorge, die "Corona-Matte" muss im November nicht sein. Anders als im Frühjahr dürfen Friseursalons geöffnet bleiben - unter den bekannten strengen Hygieneauflagen. Andere Dienstleistungen müssen aber mal ausfallen. Kosmetikstudios, Massagepraxen oder Tattoo-Studios schließen. Möglich bleiben aber medizinisch notwendige Behandlungen etwa in der Physio-, Ergo- und Logopädie sowie medizinische Fußpflege. Sachsen-Anhalt will auch Kosmetik- und Sonnenstudios offen halten, Thüringen Kosmetik- und Nagelstudios.

Was ist mit Schulen und Kindergärten?

Grundsätzlich bleiben Schulen und Kindergärten so lange wie möglich offen. Genauso Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe. Damit bleibt zwar ein Verbreitungsweg für das Virus weiterhin bestehen, doch weiß man aus dem Frühjahr, wie sehr Schulschließungen Kinder und Eltern belasten - psychisch, ökonomisch und sozial. Bayerns Ministerpräsident Söder sprach denn auch von einer "politischen, gesellschaftlichen Priorisierung". Bildungseinrichtungen sollen daher in der Regel diesmal offen bleiben - unter Auflagen. Im Bund-Länder-Beschluss heißt es dazu: "Die Länder entscheiden über die erforderlichen Schutzmaßnahmen." Vielerorts gilt inzwischen auch eine Maskenpflicht im Unterricht. Laut einer Umfrage der "Welt am Sonntag" unter den 16 Kultusministerien sind derzeit 165 Schulen wegen Corona komplett geschlossen. Die Schulen sollen grundsätzlich offen bleiben.

Was ist mit Supermärkten?

Der Einzelhandel bleibt geöffnet. Wer also einkaufen will, dem stehen die Geschäfte offen. Es ist aber möglich, dass es zu Warteschlangen kommt: Eingelassen werden darf nicht mehr als ein Kunde pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche. Ob Supermarkt, Waschsalon oder Änderungsschneiderei - das Alltagsleben geht also weiter, wenn auch mit Abstand, Masken und Einschränkungen an Orten, an denen es zu Corona-Ausbrüchen kommt.

Kann man noch verreisen?

Grundsätzlich sollen die Bürger auf "nicht notwendige" Reisen und Besuche möglichst verzichten. Wer jedoch reisen muss, kann mit der Deutschen Bahn fahren und muss dabei nicht mit einem ausgedünnten Fahrplan rechnen. Bis auf wenige Züge, darunter einzelne Sprinter- und Verstärkerzüge, soll im Fernverkehr alles fahren. Ähnliches gilt im Regionalverkehr. Die Hygienekonzepte und Maskenpflicht gelten weiterhin. Flixbus stellt hingegen seinen Betrieb im November ein. Eine Urlaubsreise in Deutschland hingegen sollte man im November sein lassen - es wird auch ziemlich schwierig. Ab dem 2. November dürfen Hotels und andere Unterkünfte keine Touristen mehr aufnehmen. Übernachtungsangebote dürfen nur noch für notwendige Zwecke wie zwingende Dienstreisen gemacht werden. In vielen Bundesländern müssen Urlauber, die schon da sind, am 2. November oder kurz darauf die Koffer packen und abreisen. In Brandenburg müssen sie bis zum 4. November abreisen. In Mecklenburg-Vorpommern läuft die Abreisefrist am 5. November ab, genauso wie auf Schleswig-Holsteins Inseln und Halligen. In Niedersachsen können Urlauber, die vor dem 2. November angereist sind, ihren Urlaub noch beenden. Aber auch von Tagesausflügen rät die Politik dringend ab. Zweitwohnungsbesitzer in Schleswig-Holstein dürfen ihre Wohnungen oder Häuser nutzen. Zwingende Dienstreisen bleiben erlaubt.

Was gilt in Krankenhäusern und Pflegeheimen?

Homeoffice

Die Unternehmen sind eindringlich aufgefordert, Heimarbeit zu ermöglichen - wo immer dies umsetzbar ist.

Gibt es Hilfen für Gastronomen und andere Betroffene?

Wie sollen die Regeln kontrolliert werden?

Sind Klagen gegen die Regeln zu erwarten?

Was ist mit Weihnachten?