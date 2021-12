Nach Corona-Beschlüssen Was sich wann in den Ländern ändert Stand: 22.12.2021 16:58 Uhr

Nach den Bund-Länder-Beschlüssen haben mehrere Landesregierungen angekündigt, ihre Regeln nachzuschärfen - teils treten die neuen Beschränkungen schon an Weihnachten in Kraft. Ein Überblick über die Pläne der Bundesländer.

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg sollen die beschlossenen schärferen Regeln für private Treffen bereits unmittelbar nach den Weihnachtsfeiertagen in Kraft treten. Zusammenkünfte seien dann künftig nur noch mit höchstens zehn Personen über 14 Jahren erlaubt, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Da die Omikron-Variante auch von Geimpften und Genesenen weiterverbreitet werden könne, sei diese Regelung geboten. "Sie tritt unmittelbar nach den Weihnachtsfeiertagen in Kraft, nicht erst am 28. Dezember." Dennoch seien die beschlossenen Maßnahmen nicht ausreichend, betonte er.

Bayern

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte nach dem Bund-Länder-Treffen erklärt, in Bayern gälten ohnehin schon fast alle beschlossenen Maßnahmen. Treffen, an denen auch nur ein Ungeimpfter oder nicht Genesener beteiligt ist, sind bereits jetzt beschränkt auf den eigenen Haushalt und maximal zwei Personen eines anderen. Sollten sich nur Geimpfte und Genesene privat treffen, sind derzeit bis zu 50 Personen im Innenbereich zugelassen, im Außenbereich bis zu 200. Laut den Bund-Länder-Beschlüssen soll dies spätestens ab 28. Dezember auf zehn Personen begrenzt werden.

Berlin

In Berlin will der neue Senat will am Donnerstag zusammenkommen, um über Änderungen der Infektionsschutzverordnung zu beraten. Das Berliner Abgeordnetenhaus hatte am Dienstag bereits als gesetzliche Grundlage für weitere Corona-Maßnahmen eine epidemische Lage beschlossen. Derzeit sind private Treffen bereits begrenzt auf einen Haushalt mit bis zu zwei Personen eines weiteren Haushalts, wobei Geimpfte oder Genesene nicht mitgezählt werden. Nehmen ausschließlich Geimpfte und Genesene an privaten Veranstaltungen und Zusammenkünften teil, sind in geschlossenen Räumen noch bis zu 50 Personen möglich, im Freien bis zu 200. In Berlin dürfen Clubs und Diskotheken momentan noch öffnen, Tanz in Innenräumen ist jedoch bereits verboten.

Brandenburg

In Brandenburg gelten für Geimpfte und Genesene vom kommenden Montag an schärfere Corona-Regeln. Dann sind private Treffen für sie drinnen wie draußen nur mit bis zu zehn Menschen erlaubt. Die neue Beschränkung gilt zunächst bis zum 19. Januar. Wenn Personen ohne Corona-Impfung dabei sind, ändert sich nichts: Zu privaten Treffen dürfen dann zum eigenen Haushalt nur bis zu zwei Menschen eines anderen Haushalts hinzukommen. Großveranstaltungen sind nicht mehr erlaubt, wenn mehr als 1000 Menschen zusammenkommen. Andere Verschärfungen hatte Brandenburg bereits beschlossen, sie bleiben in Kraft.

Bremen

Im Bundesland Bremen sollen die neuen Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene - nur bis zu zehn Personen dürfen sich treffen - vom 28. Dezember an gelten. Das beschloss der Senat. Ein Vorziehen der Regel auf die Weihnachtstage lehnte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) ab: Es sei den Menschen nicht zuzumuten, ihre Pläne für die Feiertage so kurzfristig umzustoßen. Gruppen mit Ungeimpften bleiben weiter auf einen Haushalt plus zwei weitere Personen beschränkt. Clubs und Diskotheken werden schon von Heiligabend an schließen, Tanzveranstaltungen verboten. Großveranstaltungen mit bis zu 5000 Menschen drinnen und bis zu 15.000 Menschen unter freiem Himmel bleiben erlaubt, überregionale Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern sollen aber ohne Publikum stattfinden. Als Beispiel nannte ein Sprecher der Gesundheitsbehörde Heimspiele von Werder Bremen. Im öffentlichen Nahverkehr müssen Fahrgäste ab dem 1. Januar eine FFP2-Maske tragen.

Hamburg

Auch in Hamburg wird es Großveranstaltungen künftig nur noch ohne Zuschauer geben. Der Senat werde den entsprechenden Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz umsetzen, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Ab wann genau die Regelung greife, werde noch abgestimmt. Die Hansestadt hatten bereits zuvor die Corona-Regeln deutlich verschärft - dies gilt schon zu Weihnachten. Demnach sollen ab Heiligabend Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene, eine Sperrstunde für die Gastronomie, ein Tanzverbot sowie scharfe Regeln für Silvester gelten. Bereits ab dem 24. Dezember dürfen also nur noch maximal zehn Geimpfte oder Genesene privat zusammentreffen. Das Tanzverbot kommt faktisch einer Schließung von Clubs und Diskotheken gleich.

Hessen

Laut Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) übernimmt auch Hessen die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum von zehn geimpften oder genesenen Personen. Im privaten Bereich gelte eine dringende Empfehlung. "Das machen wir seit Anfang der Corona-Krise und sind damit gut gefahren", sagte Bouffier. Die Wohnung sei ein geschützter Rahmen. Die Regelung gelte ab dem 28. Dezember. Zudem habe man beschlossen, dass bei einer Größenordnung ab 250 Teilnehmern eine Veranstaltung innen wie außen als Großveranstaltung gilt und ohne Zuschauer stattfinden muss. Ebenfalls ab dem 28. Dezember müssen die Clubs schließen, Tanzveranstaltungen sind verboten.

Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern verschärft die Kontaktbeschränkungen schon am 24. Dezember. Man tue dies, weil immer noch viele Menschen im Land nicht geimpft sowie das Infektionsgeschehen hoch und die Krankenhäuser stark belastet seien, sagt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Das Kabinett änderte auf einer Sondersitzung die Corona-Verordnung des Landes entsprechend. Schwesig hatte zuvor erklärt, Tourismus und Gaststätten seien nicht betroffen. Auch für Schulen und Kitas ändere sich zunächst nichts. Voraussichtlich vom 27. Dezember an müssen demnach Museen, Theater, Kinos, soziokulturelle Zentren, Spielhallen, die Innenbereiche von Zoos und andere Freizeiteinrichtungen landesweit schließen. Dies ist bereits in fünf der acht Landkreise und kreisfreien Städte in dem Land der Fall.

Niedersachsen

Die verschärften Kontaktbeschränkungen sollen in Niedersachsen voraussichtlich noch nicht an den beiden Weihnachtsfeiertagen gelten. Das sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen unter Berücksichtigung auf einen Entwurf einer überarbeiteten Corona-Verordnung. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte bereits am Dienstagabend betont, dass die verschärften Regeln noch nicht an Heiligabend gelten sollten. Ob dies zu den beiden Weihnachtsfeiertagen der Fall ist, ließ er zunächst offen. Laut Pörksen wird zudem die sogenannte Weihnachtsruhe voraussichtlich bis zum 15. Januar verlängert. Auch dies sei allerdings nur ein Entwurf. Clubs und Diskotheken müssen demzufolge von Heiligabend bis mindestens zum 2. Januar schließen, Veranstaltungen mit mehr als 500 Menschen sind dann ebenfalls nicht erlaubt.

Nordrhein-Westfalen

In NRW sind Clubs und Diskotheken schon länger geschlossen, auch die Kontaktbeschränkung auf einen Haushalt plus zwei Personen für Ungeimpfte gilt bereits. Die Kontaktbeschränkungen für alle auf Grundlage der Bund-Länder-Beschlüsse sollen ab spätestens 28. Dezember gelten, die Vereinbarungen müssen erst noch in Landesrecht umgesetzt werden. Private Treffen sollen dann nur noch mit maximal zehn Menschen erlaubt sein. Bisher dürfen sich in Kreisen und kreisfreien Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 350 in Innenräumen bis zu 50 Geimpfte oder Genesene treffen, im Freien bis zu 200.

Rheinland-Pfalz

Schon an diesem Donnerstag tritt in Rheinland-Pfalz eine neue Corona-Verordnung in Kraft. Der Ausschluss von Zuschauern bei Großveranstaltungen werde dann sofort wirksam sein, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD). Auch Clubs und Diskotheken werden ab Donnerstag geschlossen sein. Die Kontaktbeschränkung auf höchstens zehn Menschen auch bei Geimpften und Genesenen mit Ausnahme von Kindern soll hingegen erst ab dem 28. Dezember gelten. Kirchengemeinden können ihre Gottesdienste nach 3G-Bestimmungen organisieren, sagte Hoch. Es stehe ihnen aber frei, sich für 2G oder 2G plus zu entscheiden.

Saarland

Im Saarland gelten vom kommenden Dienstag an die Kontaktbeschränkungen auch für Genesene und Geimpfte. Die entsprechende Landesverordnung werde angepasst, teilte die Staatskanzlei mit. Zuletzt galten im Saarland keine Kontaktbeschränkungen mehr für Geimpfte oder Genesene. Bereits von diesem Donnerstag an tritt die Regelung in Kraft, dass Ungeimpfte mit Personen aus dem eigenen Haushalt und maximal zwei Personen aus einem weiteren Haushalt zusammenkommen dürfen. Bislang durfte höchstens eine Person aus einem weiteren Haushalt hinzukommen. Diskotheken und Clubs mussten im Saarland bereits schließen, nun sind auch vergleichbare Tanzveranstaltungen vom kommenden Dienstag an nicht mehr erlaubt. Das gilt ebenfalls für Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern oder Zuschauern.

Sachsen

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat schon deutlich gemacht, dass er die jüngsten Bund-Länder-Beschlüsse für unzureichend hält. Das Kabinett will heute beraten und die aktuelle Corona-Schutzverordnung anpassen. Kretschmer zufolge betrifft das etwa die ab 28. Dezember geltende Regelung zur Kontaktbeschränkung auf 10 Personen bei privaten Zusammenkünften, an denen ausschließlich geimpfte und genesene Personen teilnehmen. In Sachsen sind nach derzeitiger Rechtslage 20 Personen erlaubt.

Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt sieht nach den jüngsten Bund-Länder-Gesprächen zunächst keinen Bedarf, die von Donnerstag an geltende Corona-Landesverordnung erneut anzupassen. "Wir haben einfach alles jetzt ausgereizt", sagte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD). Die Landesregierung hatte erst am Montag neue Maßnahmen wie die Schließung von Diskotheken und Clubs beschlossen, die neue Landesverordnung soll ab Donnerstag gelten. Für Ungeimpfte gilt dann, dass sich Menschen eines Haushalts nur mit bis zu zwei weiteren Menschen eines anderen Haushalts treffen dürfen. Es wird außerdem empfohlen, dass sich Geimpfte und Genesene mit höchstens zehn Menschen treffen sollen. Dabei solle es zunächst bleiben, sagten Grimm-Benne und Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Die Landesregierung habe aber "alle Optionen nachzusteuern", so Haseloff.

Schleswig-Holstein

Die Menschen in Schleswig-Holstein müssen sich auf strengere Regeln vom 28. Dezember an einstellen. Ab dann gelten auch die beschlossenen Kontaktbeschränkungen. "Ich bitte um Verständnis dafür, dass wir diese Entscheidungen so treffen müssen", sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). "Ich hoffe auch ausdrücklich, dass wir über sehr temporäre Einschränkungen sprechen, die möglichst nicht lange anhalten müssen."

Thüringen

In Thüringen sollen die verschärften Kontaktbeschränkungen am 28. Dezember in Kraft treten. Geimpfte und Genesene dürfen sich dann nur noch mit maximal zehn Personen treffen. Gesundheitsministerin Werner begründete diesen Schritt mit der ansteckenderen Omikron-Variante. Bereits in der seit Montag geltenden Verordnung waren strengere Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Ungeimpfte in Kraft getreten. Seither dürfen nur noch zwei Personen aus einem weiteren Haushalt dabei sein, sobald eine ungeimpfte Person an einem Treffen teilnimmt.