Mit strengen Regeln für Trauerfeiern und Besuchen in Altenheimen war auch das Sterben ein anderes in der Corona-Pandemie. In der Debatte um eine offizielle Gedenkveranstaltung hat sich Gesundheitsminister Spahn zu Wort gemeldet.

In der Debatte um eine mögliche Gedenkveranstaltung für die Opfer der Corona-Pandemie hat sich der Bundesgesundheitsminister zu Wort gemeldet. Er könne sich sogar einen Staatsakt grundsätzlich vorstellen. Allerdings nicht ausschließlich für die Corona-Toten, sondern auch für alle diejenigen, die in der Pandemie besondere Härten des Alltags erfahren mussten, so der Bundesgesundheitsminister in einem Interview mit "Bild live".

Debatte über Zeitpunkt

Spahn ist damit auf einer Linie mit der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Deren Vorsitzender Eugen Brysch hatte ebenfalls gefordert, bei einer Gedenkveranstaltung auch diejenigen mit in den Blick zu nehmen, die "geholfen haben, anderen in der Not beizustehen".

Brysch betonte aber gleichzeitig, dass eine Gedenkveranstaltung erst dann stattfinden solle, wenn die Bevölkerung durch einen Impfstoff ausreichend geschützt sei. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sowie Kanzleramtschef Helge Braun haben sich für eine Corona-Gedenkveranstaltung ausgesprochen.