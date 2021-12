Schutz vor Omrikon-Variante Lauterbach kündigt Impfstoffinventur an Stand: 09.12.2021 15:25 Uhr

30 Millionen Impfungen bis Jahresende: Ob das Ziel der Regierung umgesetzt werden kann, will Gesundheitsminister Lauterbach jetzt mit einer Impfstoffinventur prüfen. Er rät dringend zum Boostern, um möglichst gut vor der Omikron-Variante geschützt zu sein.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will sich noch in dieser Woche einen Überblick über die in Deutschland vorrätigen Mengen an Corona-Impfstoffen verschaffen. "Wir haben die Grundlage für 30 Millionen Impfungen bis zum Jahresende", sagte er dem "Spiegel". "Wir machen jetzt am Freitag erst mal eine Inventur im Haus mit allen Fachabteilungen." Ziel sei es, zu sehen, "wie viele von diesen 30 Millionen wirklich verimpft werden können".

Dazu werde geprüft, welche Impfdosen wo gelagert werden, welche Verträge zum Kauf weiterer Dosen bereits geschlossen wurden, wie es mit Lieferungen für Januar aussehe und welche bilateralen Verträge noch möglich seien. Bei der Inventur im Gesundheitsministerium werde ihn Bundeswehrgeneral Carsten Breuer begleiten, sagte Lauterbach.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte Breuer kürzlich zum Leiter des Corona-Krisenstabs im Kanzleramt ernannt. Der Generalmajor soll sich auf diesem Posten vor allem mit der Beschaffung und Verteilung von Impfstoffen befassen. Die Ampelkoalition möchte die Impfkampagne in den nächsten Wochen massiv ankurbeln.

Lauterbach: Booster bereitet optimal vor

Zuvor hatte Lauterbach betont, wie wichtig Auffrischungsimpfungen im Kampf gegen die neue Corona-Variante Omikron sind. "Die Impfung ist nur abgeschlossen, wenn man dreimal geimpft wurde", sagte der SPD-Politiker im ZDF.

Das sei die neue Realität, um vor Omikron einigermaßen geschützt zu sein. Mit großer Wahrscheinlichkeit milderten zwei Impfungen die Krankheit aber bereits, und drei Impfungen schützten wahrscheinlich sehr gut gegen schwere Krankheitsverläufe.

Man müsse dafür sorgen, dass Omikron Deutschland so spät wie möglich erreiche, sagte Lauterbach weiter. Dafür seien die Booster-Impfungen eine optimale Vorbereitung. Das sei die erste Säule im Gesundheitsschutz, "die wir in der Hand haben". Die zweite Säule umfasse eine allgemeine Impfpflicht. Das Infektionsschutzgesetz, das derzeit im Bundestag beraten wird, sieht eine Impfpflicht für bestimmte Einrichtungen wie Altenheime und Krankenhäuser vor.

"Sieht nicht gut aus für zweimal Geimpfte"

Auch der Virologe Christian Drosten hob erneut die Notwendigkeit einer Booster-Impfung hervor. "Sieht nicht gut aus für zweimal Geimpfte. Dritte Dosis erforderlich", schrieb er auf Twitter.

Immunantwort um das 37-Fache reduziert

Kürzlich veröffentlichte Labortests zur Impfstoffwirkung gegen Omikron hatten auf eine schwächere Abwehrreaktion hingewiesen. Die Virologin Sandra Ciesek vom Universitätsklinikum Frankfurt publizierte entsprechende erste Ergebnisse einer Studie. "Die Daten bestärken, dass die Entwicklung eines an Omikron angepassten Impfstoffs sinnvoll ist", schrieb Ciesek dazu. Die Antikörper-Antwort gegen Omikron sei im Vergleich zur Delta-Variante um das bis zu 37-Fache reduziert. Auch bei Menschen mit Auffrischungsimpfung gebe es eine Reduktion.

Um jedoch einen bestehenden Schutz zu verbessern und möglichst einen schweren Krankheitsverlauf zu vermeiden, raten Experten dringend zu einer Booster-Impfung. BioNTech-Chef Ugur Sahin empfahl sogar frühere Auffrischungsimpfungen. Sein Unternehmen kündigte an, bis etwa März einen der Varianten angepassten Impfstoff bereitstellen zu können.