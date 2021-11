Corona-Lage in Deutschland RKI warnt vor Groß veranstaltungen Stand: 11.11.2021 21:44 Uhr

Das Robert Koch-Institut rät angesichts der Corona-Lage dazu, größere Veranstaltungen abzusagen oder zu meiden sowie nicht notwendige Kontakte zu reduzieren. Die Zahl der Neuinfektionen liegt mit 50.196 so hoch wie nie seit Beginn der Pandemie.

Das Robert Koch-Institut (RKI) stuft die aktuelle Corona-Entwicklung weiter als "sehr besorgniserregend" ein. Es rät "dringend dazu, größere Veranstaltungen möglichst abzusagen oder zu meiden, aber auch alle anderen nicht notwendigen Kontakte zu reduzieren". Das geht aus dem aktuellen Wochenbericht des Instituts hervor. "Sofern sie nicht gemieden werden können, sollte man unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus vorher einen Test machen und die Corona-Warn-App nutzen."

Auch Geimpfte und Genesene sollten Masken tragen, Abstand halten und Räume, in denen mehrere Menschen sind, regelmäßig lüften. Bei Atemwegserkrankungen wie etwa Schnupfen oder Husten sei es für alle Menschen, auch geimpfte, "unbedingt erforderlich", daheim zu bleiben, zudem jedoch einen Hausarzt zu kontaktieren und dort einen PCR-Test machen zu lassen.

Über 50.000 Neuinfektionen binnen eines Tages

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist stark angestiegen und hat erstmals während der Pandemie den Wert von 50.000 überschritten. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages den Höchstwert von 50.196 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 03.40 Uhr am Donnerstag wiedergeben.

Am Vortag waren es 39.676 Ansteckungen und vor genau einer Woche hatte der Wert bei 33.949 Ansteckungen gelegen. Bereits der Wert vom Mittwoch war ein Höchststand gewesen.

Auch Sieben-Tage-Inzidenz auf Höchstwert

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt ebenfalls. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern und Woche am Donnerstagmorgen mit 249,1 an. Sie ist somit am vierten Tag in Folge auf einen Höchstwert gestiegen. Am Mittwoch hatte der Wert bei 232,1 gelegen.

Zum Vergleich: Vor einer Woche lag die Inzidenz bei 154,5 (Vormonat: 66,5). Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 235 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 165 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4.894.250 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

"Die aktuellen Fallzahlen sind schon jetzt höher als alle bisher auf den Höhepunkten der vorangegangenen Erkrankungswellen verzeichneten Werte", so das RKI in seinem Wochenbericht.

Hospitalisierungs-Inzidenz bei 4,65

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - den für eine mögliche Verschärfung der Corona-Beschränkungen wichtigsten Parameter - gab das RKI am Donnerstag 4,65 an (Dienstag: 4,31).

Bei dem Indikator muss berücksichtigt werden, dass Krankenhausaufnahmen teils mit Verzug gemeldet werden. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 4.432.600 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 97.198.

Karagiannidis: Lage unterschätzt

Christian Karagiannidis, wissenschaftlicher Leiter des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), sagte im Interview mit tagesschau24, die Lage sei insgesamt unterschätzt worden.

Man habe das Gefühl gehabt, die Corona-Pandemie sei zu Ende, etwa auch befeuert durch die Debatte über das Ende der pandemischen Lage. Zumindest in Bayern, Thüringen und Sachsen verlaufe der Anstieg der Fälle exponenziell: "Das tut uns im Moment enorm weh", so Karagiannidis.

Appell an Bevölkerung

Das RKI geht davon aus, dass sich "der starke Anstieg der Fallzahlen innerhalb der nächsten Wochen fortsetzen wird, wenn die Bevölkerung nicht durch die freiwillige Reduktion von potentiell infektiösen Kontakten im privaten Bereich und Beachtung der Basismaßnahmen in allen anderen Lebensbereichen mithilft, den momentanen Infektionsdruck auf alle, geimpfte wie ungeimpfte Personen, zu mindern".

Anteil Geimpfter kaum gestiegen

Bis zum 09. November seien weiterhin 70 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal und 67 Prozent vollständig geimpft. Damit sei der Anteil geimpfter Personen in den letzten Wochen kaum noch gestiegen. "Alle Impfstoffe, die zurzeit in Deutschland zur Verfügung stehen, schützen nach derzeitigem Erkenntnisstand bei vollständiger Impfung die allermeisten geimpften Personen wirksam vor einer schweren Erkrankung", so das RKI.

Sehr bedroht in der derzeitigen Lage seien die ungeimpften Personen, beonte Christine Falk, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, im Interview mit tageschau24. Das betreffe bei den Ansteckungen vor allem die Fünf- bis 19-Jährigen. "Aber auch die älteren Gruppen sind - wenn sie nicht geimpft sind - einem hohen Risiko ausgesetzt, sich anzustecken, weil sich soviel Virus in der Gesellschaft bewegen kann", so Falk.