In Deutschland ist erstmals die Corona-Mutation aus Südafrika nachgewiesen worden. Betroffen ist eine Person aus Baden-Württemberg. Auch die Abstriche der infizierten Familienmitglieder werden nun genauer untersucht.

Die mutierte Corona-Variante B.1.351 aus Südafrika ist erstmals in Deutschland nachgewiesen worden. Betroffen ist eine erkrankte Person aus dem Zollernalbkreis in Baden-Württemberg. Das teilte das Sozialministerium in Stuttgart mit.

Die Person sei mit ihrer Familie am 13. Dezember von einem längeren Aufenthalt in Südafrika zurückgekehrt. Nach der Ankunft in Baden-Württemberg sei die Familie pflichtgemäß in Quarantäne gegangen, erklärte ein Ministeriumssprecher.

Erster Test fiel zunächst negativ aus

Ein erster Test nach fünf Tagen sei bei allen Familienmitgliedern zunächst negativ ausgefallen. In der folgenden Woche hätten jedoch einige von ihnen milde Krankheitssymptome entwickelt. Mittlerweile seien Corona-Infektionen bei sechs Personen aus drei Haushalten nachgewiesen worden.

Die Probe des ersten positiv getesteten Familienmitglieds wurde an die Berliner Charité gesandt und sequenziert. Am Montag sei der Nachweis der Variante von der Charité bestätigt worden. Nun würden auch die Abstriche der Kontaktpersonen untersucht, so das Sozialministerium.

Die Mutation wurde im Dezember in Südafrika bekannt. Die südafrikanische Regierung berichtete auch über die rasche Zunahme der Infektionen.

Mutation ist deutlich ansteckender

Die Variante aus Südafrika scheint zwar nicht für schwerere Verläufe von Covid-19 zu sorgen, doch gilt wie die Mutation aus Großbritannien als potentiell ansteckender als der in Deutschland verbreitete Erreger.

Die aus Großbritannien stammende Virusvariante B.1.1.7 war bereits an Heiligabend in Deutschland nachgewiesen worden. In Irland hatte es zuletzt eine Verzehnfachung der Infektionszahlen gegeben, was unter anderem auf die hochansteckende Mutation zurückgeführt wird.