In Teilen Englands hat sich eine Variante von Sars-CoV-2 ausgebreitet, die laut der britischen Regierung bis zu 70 Prozent ansteckender sein könnte. Wie ist die Mutation entstanden, wie wirkt sie - und ist sie gefährlicher?

Die nun im Fokus stehende Virus-Variante unterscheidet sich insbesondere durch eine Mutation mit dem Namen N501Y am sogenannten Spike-Protein von Sars-CoV-2. Mit dieser stachelartigen Struktur an seiner Oberfläche heftet sich das Virus an menschliche Zellen, um dann in sie einzudringen.

Nach Angaben des Virologen Julian Tang von der britischen Universität Leicester trat die Virus-Variante mit der N501Y-Mutation sporadisch schon vor einigen Monaten auf, nämlich im April in Brasilien, im Juni und Juli in Australien und im Juli in den USA.

Nach Einschätzung britischer Wissenschaftler verursacht die Virus-Variante in Südengland und in der britischen Hauptstadt London derzeit einen massiven Anstieg der Corona-Infektionen. Seit ihrem ersten Auftreten Mitte September in London oder der südöstlichen Grafschaft Kent habe sich diese Variante mittlerweile zur "dominanten" Form von Sars-Cov-2 entwickelt, erläuterte der oberste wissenschaftliche Berater der britischen Regierung, Patrick Vallance. Er führte den "sehr hohen Anstieg" der Krankenhaus-Einlieferungen von Covid-19-Patienten im Dezember auf diese Entwicklung zurück.

In Deutschland ist die neue Virus-Variante nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bislang nicht nachgewiesen worden. Ein Vorkommen sei aber auch nicht auszuschließen, erklärte das RKI.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vom Sonntag ist die neue Virus-Variante abgesehen von den Fällen in England bisher neun Mal in Dänemark sowie jeweils ein Mal in den Niederlanden und Australien festgestellt worden. Am Sonntagabend meldete Italien einen weiteren Fall in Rom.