Weil sich noch immer viele Bürger nicht an die Auflagen im Kampf gegen das Coronavirus halten, gehen viele Bundesländer einen Schritt weiter und verhängen schärfere Maßnahmen. Ein Überblick.

In Bayern hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die bislang bundesweit weitreichendsten Maßnahmen angeordnet. Das Haus verlassen sollen die Menschen nur noch für notwendige Gänge etwa zum Einkaufen, zum Arzt, zur Arbeit und maximal gemeinsam mit der eigenen Familie. Restaurants und Biergärten müssen geschlossen bleiben. Take-Away-Angebote sind weiter erlaubt. Lokale, Friseure und Baumärkte müssen schließen.

Auch im medizinischen Bereich gelten Einschränkungen: Physiotherapie darf nur noch im medizinischen Notfall stattfinden, Logo- oder Ergotherapiepraxen müssen geschlossen bleiben. Für Krankenhäuser, Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen gelten - mit wenigen Ausnahmen - Betretungsverbote.

Das Saarland verhängt ähnliche Maßnahmen wie Bayern. Auch hier gilt eine Ausgangsbeschränkung. Freizeitangebote werden weiter eingeschränkt, Restaurants und Gaststätten müssen für den Publikumsverkehr schließen.

In Rheinland-Pfalz gilt keine Ausgangssperre, allerdings werden ab Mitternacht Versammlungen von mehr als fünf Menschen verboten. Auch Restaurants und Gaststätten müssen für den Publikumsverkehr schließen - der Verkauf von Essen zum Mitnehmen bleibt aber erlaubt. Außerdem schließt das Land zudem Thermen, Solarien, Fahrschulen und Bibliotheken. Die Kontrollen an der Grenze zum französischen Risikogebiet Grand Est werden verschärft. Berufspendler aus Frankreich können weiter zu ihrem Arbeitsplatz in Rheinland-Pfalz fahren, dürfen aber unterwegs nicht mehr aussteigen.

Ähnliche Einschränkungen gelten für Baden-Württemberg. Hier dürfen sich maximal drei Personen im öffentlichen Raum versammeln - ausgenommen sind Familien. Restaurants und Gaststätten müssen schließen - der Außer-Haus-Verkauf läuft aber weiter. Die Durchreise von Personen aus Corona-Risikogebieten wird weiter eingedämmt oder sogar ganz untersagt.

Auch Hessen schränkt die Bewegungsfreiheit der Bürger weiter ein: Restaurants und Gaststätten werden im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus geschlossen. Außerdem beschloss die Landesregierung, die Obergrenze für Versammlungen von bislang 100 auf fünf Menschen abzusenken. Eine mögliche Verschärfung der Ausgangsbeschränkungen will man auch in Hessen vermeiden. Das sei die letztmögliche Maßnahme, hieß es.

Hamburg erlässt ebenfalls weiterreichende Beschränkungen. Alle Restaurants werden geschlossen und Ansammlungen von mehr als sechs Personen untersagt, erklärte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) nach einer Senatssitzung. Ausnahmen gelten demnach für Lieferdienste sowie für Familien oder Gruppen von Berufstätigen.

In Sachsen werden "größere Menschenansammlungen" verboten. Das erklärte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Allerdings ist der Begriff nicht genau definiert. "Diejenigen, die zusammen leben, die eine Familie sind, sollen sich auch künftig gemeinsam zusammen bewegen", sagte Kretschmer.

Niedersachsen verzichtet bislang auf schärfere Ausgangsbeschränkungen. Derzeit dürften sich maximal zehn Personen versammeln, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Dabei solle es zunächst auch bleiben. Es solle aber gruppenbezogene Anpassungen geben. Restaurants und Gaststätten müssen auch in Niedersachsen schließen.

Ebenso wie Niedersachsen untersagt auch Bremen allen Restaurants und Gaststätten, Gäste im Haus zu bewirten. Die Restaurants dürfen aber weiter Speisen verkaufen. Schärfere Ausgangsbeschränkungen gibt es aber vorerst nicht.

In allen anderen Bundesländern - Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Thüringen und Sachsen-Anhalt - bleiben die bislang beschlossenen Maßnahmen zur Distanzierung in Kraft, werden aber vorerst nicht verschärft. Allerdings wiesen mehrere Ministerpräsidenten darauf hin, dass sich das ändern könnte, sollten Bürgerinnen und Bürger sich nicht an die bereits gemachten Auflagen halten. Am Sonntag beraten die Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über weitere Schritte.