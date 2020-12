Der Teil-Lockdown reicht nicht - Infektions- und Todeszahlen steigen. Einige Bundesländer verschärfen daher nun die Corona-Regeln, Sachsen geht in einen harten Lockdown. Was machen die anderen Länder? Ein Überblick.

Die Ausgangslage

Der seit rund fünf Wochen November geltende Teil-Lockdown hat seine Wirkung als "Wellenbrecher-Lockdown" verfehlt. Zwar konnte der rasante Anstieg der Corona-Fallzahlen gebremst werden, mehr aber auch nicht. Trauriger Rekord heute: 590 Todesfälle binnen 24 Stunden. Kurz vor Weihnachten bleibt daher nur die Einsicht: Es reicht nicht, die "weichen" Maßnahmen sind nicht genug.

Bundeskanzlerin Angela Merkel beziehungsweise das Kanzleramt um Helge Braun gelangten schon früher zu dieser Einsicht - im Bundestag forderte Merkel heute erneut eindringlich deutliche Verschärfungen. Auch bei vielen Ministerpräsidenten setzt ein Umdenkprozess ein. Adventsshopping, Lockerungen zu Weihnachten, ein bisschen Party zu Silvester und dann halbwegs normal ins neue Jahr - all das ist mit der aktuellen Pandemielage nur noch schwer vereinbar.

Immer mehr Bundesländer verschärfen daher ihre Corona-Beschränkungen, andere fordern Einschränkungen erst nach den Feiertagen oder rufen nach einem erneuten Bund-Länder-Gipfel. Dabei kann laut Beschluss vom 25. November jedes Land selbst über härtere Maßnahmen entscheiden. Auch, weil die Infektionslage in den Ländern unterschiedlich ist. Bayern machte am Sonntag den Anfang, Sachsen reagierte ebenfalls. Solange es nicht zu einem bundesweiten Lockdown kommt, ist die Corona-Lage in den Bundesländern unübersichtlich - ein Überblick.

Bayern

Ministerpräsident Markus Söder gehört zu den Verfechtern eines strengen Corona-Kurses, die hohen Infektionszahlen in seinem Bundesland bekommt die CDU-geführte Landesregierung dennoch nicht in den Griff. Jetzt hat sie einen Zehn-Punkte-Plan vorgelegt - und wie im Frühjahr erneut den Katastrophenfall ausgerufen.

So sollen ab Mittwoch in Bayern allgemeine Ausgangsbeschränkungen gelten. Das Haus darf dann nur noch "aus triftigen Gründen" verlassen werden, zum Beispiel für Arbeit, Arztbesuche, Schule, Einkaufen, Sport, Gottesdienste oder Besuche bei einem weiteren Hausstand (bei Einhaltung der Kontaktbeschränkungen). Durch die vielen Gründe dürfte sich für die Menschen damit de facto nur wenig ändern. Geschäfte bleiben geöffnet. Der Konsum von Alkohol unter freiem Himmel ist untersagt - der Becher Glühwein beim Spaziergang ist also tabu.

Vorgesehen sind unter anderem nächtliche Ausgangssperren in Hotspots mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 Fällen je 100.000 Einwohner. Darüber hinaus könnte es weitere Einschränkungen geben - zum Beispiel, vom 24. Dezember bis zum 10. Januar alle Geschäfte außer jenen des täglichen Bedarfs zu schließen - für so einen "harten Lockdown" braucht es laut Söder aber einheitliche Regelungen in Deutschland. Die geplante Lockerung der Kontaktbeschränkungen an den Weihnachtstagen verteidigte Söder jedoch. Weihnachten sei das "Fest der Hoffnung und der Familie". Von 23. bis 26. Dezember dürfen sich daher maximal zehn Personen treffen, plus deren Kinder unter 14 Jahren. Das gilt auch für Hotspots.

Die vorgesehenen Lockerungen für Silvester werden zurückgenommen - nun dürfen sich an diesem Tag in Bayern doch nur höchstens fünf Erwachsene aus höchstens zwei Haushalten (plus zugehörige Kinder unter 14 Jahren) treffen.

Außerdem gibt es strengere Regeln für Schulen, etwa Distanz- und Wechselunterricht, sie bleiben aber geöffnet, genauso wie Kitas. Eine genaue Übersicht finden Sie hier.

Sachsen

Angesichts der dramatischen Infektionslage kehrt Sachsen als erstes Bundesland zu einem harten Lockdown wie im Frühjahr zurück: Ab Montag werden Schulen, Kindergärten, Horte und große Teile des Handels geschlossen, wie Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ankündigte. Die Einschränkungen sollen bis zum 10. Januar gelten. Geöffnet bleiben sollen Lebensmittelgeschäfte und Geschäfte für den Grundbedarf. Details finden Sie hier.

Ausnahmen gelten aber über Weihnachten: Maximal zehn Menschen einer Familie können sich zwischen dem 23. Dezember., 12 Uhr und 27. Dezember, 12 Uhr treffen. Danach gilt wieder die bereits bestehende Fünf-Personen-Regel aus zwei Haushalten. Hotels dürfen vom 23. bis 27. Dezember Gäste aufnehmen, die Familien besuchen.

Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg

In Thüringen mit dem bundesweit zweithöchsten Sieben-Tage-Wert der Neuinfektionen soll es keine Lockerung der Kontaktbeschränkungen auf zehn statt fünf Personen an den Weihnachtsfeiertagen und an Silvester geben. Ein Bund-Länder-Treffen hält man in Thüringen nicht für nötig: "Wir haben in der Ministerpräsidentenkonferenz Regelungen bis zum 10. Januar 2021 festgelegt", erinnerte Regierungschef Bodo Ramelow. Jeder wisse, was zu tun sei.

Auch die Regierung in Sachsen-Anhalt hat angekündigt, dass es an Silvester voraussichtlich keine Lockerungen der Corona-Regeln geben wird. In Brandenburg ist eine Verkürzung der Lockerungen auf den 23. bis 27. Dezember im Gespräch. Voraussichtlich dürfen sich nur vom 23. bis 27. Dezember bis zu zehn Menschen aus verschiedenen Haushalten treffen. In Corona-Hotspots soll unter anderem in Schulen der Wechselunterricht und auf öffentlichen Plätzen ein Alkoholverbot eingeführt werden.

Hessen

Auch in Hessen soll es nächtliche Ausgangssperren in Gebieten mit sehr hohen Corona-Neuinfektionen geben. Sie gelten ab Freitag in Landkreisen oder kreisfreien Städten mit einer dauerhaften Inzidenz von mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen jeweils von 23 Uhr abends bis 5.00 Uhr morgens. Die von der Landesregierung beschlossene Regelung gilt zunächst bis zum 10. Januar kommenden Jahres. An den Ausnahmeregeln für die Zeit über Weihnachten und Neujahr will die schwarz-grüne Landesregierung nicht rühren - noch nicht. Entschieden werden soll nach dem 16. Dezember.

Baden-Württemberg

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kündigte für sogenannte Hotspots einen kurzen, scharfen Lockdown an - mit weiteren Ausgangsbeschränkungen, weniger Präsenzunterricht an Schulen, der Schließung weiterer Einrichtungen und einem Alkohol-Konsumverbot im Freien. Hartnäckige Quarantäneverweigerer sollen von der Polizei auch in ein geschlossenes Krankenhaus eingewiesen werden können.

Berlin

In der Hauptstadt gelten die zunächst von Bund und Ländern vereinbarten Festtags-Lockerungen nicht. Das hatte Bürgermeister Michael Müller schon früh verkündet. Private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten sind also auf maximal fünf Personen des eigenen und eines weiteren Haushalts beschränkt - Kinder bis zwölf Jahre sind davon ausgenommen. Für Schulen gibt es einen Stufenplan, nach dem alle Schulen wöchentlich neu bewertet werden.

Eine weitere Verschärfung der Maßnahmen schloss Müller nicht aus - aber erst für nach Weihnachten. Das "sollte und müsste" dann aber bundesweit stattfinden. Müller zufolge könnte über eine Einschränkung des Einzelhandels nach den Weihnachtseinkäufen oder über eine Verlängerung der Ferien beziehungsweise digitalen Unterricht diskutiert werden. "Einschränkungen im Einzelhandel, Einschränkungen im Schulbetrieb, da bin ich gespannt, ob wirklich dazu alle so bereit sind", sagte Müller mit Blick auf die unterschiedlichen Interessen und Infektionslagen in den Ländern.

Ein weiteres Bund-Länder-Spitzengespräch in den nächsten Tagen hält der SPD-Politiker, der auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist, nicht für nötig. Die in der vergangenen Woche vereinbarten Corona-Einschränkungen bis zum 10. Januar seien für alle Grundlage des Handelns, sagte Müller. Die Länder hätten bei hohen Infektionszahlen selbst weiteren Handlungsspielraum.

Rheinland-Pfalz und Saarland

Auch Rheinland-Pfalz kehrt angesichts der angespannten Corona-Lage bereits direkt nach den Weihnachtstagen zu schärferen Beschränkungen zurück. Für Silvester werde es keine Ausnahmen bei den Kontaktbeschränkungen geben, teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) mit. Zudem gilt ein mehrstufiger Aktionsplan mit Warnstufen, abhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz.

Das Saarland beschloss ein Alkoholverbot an belebten Plätzen und Straßen an Heiligabend und über Silvester. Die geltenden Kontaktbeschränkungen sollen zwischen dem 23. und dem 27. Dezember gelockert werden, wie die Staatskanzlei mitteilte.

Nordrhein-Westfalen

Es gelten die von Bund und Ländern beschlossenen Maßnahmen. Der Schulbeginn ist schon ab sieben Uhr möglich, damit die Schulen mehr Spielraum haben, den Andrang bei der Anfahrt zu verhindern und das Infektionsrisiko zu verringern. Ministerpräsident Armin Laschet plädierte für bundeseinheitliche Regeln, weil jede Entscheidung eines Bundeslands Auswirkungen auf Nachbarländer habe . Der CDU-Politiker zeigte sich auch offen für einen harten Lockdown nach Weihnachten. Dann sollte alles heruntergefahren werden. In den Tagen nach Weihnachten werde das Leben ohnehin eingeschränkt, da sei der Schaden am geringsten. Laschet sprach sich für ein erneutes Treffen von Merkel mit den Regierungschefs der Länder aus - aber nicht sofort.

Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg

Im Norden waren die Infektionszahlen bislang vergleichsweise niedrig. Daher pochten die dortigen Landesregierungen bei den Bund-Länder-Beratungen immer auf die Möglichkeit, regional unterschiedlich auf die Pandemie reagieren zu können. Ob sie einen erneuten bundesweiten Lockdown mittragen würden, ist unklar. Doch auch hier steigen jetzt die Infektionszahlen.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther schloss mögliche Lockerungen in seinem Bundesland bis Anfang nächsten Jahres aus. Dazu werde es bis zum 10. Januar "definitiv" nicht kommen, sagte Günther in Kiel. Er rief alle Bürger eindringlich dazu auf, Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren und die Beschränkungen einzuhalten.

Mecklenburg-Vorpommern verbietet den Ausschank von alkoholischen Getränken wie etwa Glühwein in der Öffentlichkeit. Außerdem werden die Besuchsregelungen für Alten- und Pflegeheime eingeschränkt. Vom 4. bis zum 8. Januar soll für Schüler ab der siebten Klasse an allen Schulen Distanzunterricht gelten.

In Hamburg ist in bestimmten Stadtgebieten der Verkauf von Glühwein und anderen alkoholischen Heißgetränken bis Anfang Januar eingeschränkt. Die lockeren Kontaktregeln über Weihnachten und Silvester stehen auf der Kippe.

Niedersachsen, Bremen

Einen harten Lockdown wie in Sachsen wird es in Niedersachsen vorerst nicht geben. Die Landesregierung schloss aber nicht aus, dass es nach Weihnachten bis zum Neujahrsfest "zu deutlichen Kontaktbeschränkungen" kommen könnte. "Mit ziemlicher Sicherheit" werde man die geplanten Lockerungen mit Blick auf Silvester überdenken und gegebenenfalls zurückdrehen müssen. Der Jahreswechsel könne auch in kleinem Kreis gefeiert werden.

In Bremen gelten die von Bund und Ländern beschlossenen Maßnahmen. Für den 21. und 22. Dezember wird die Schulpflicht ausgesetzt. Das bedeutet, dass Eltern entscheiden können, ob ihre Kinder an den beiden Tagen zur Schule gehen. Fehlzeiten werden nicht vermerkt.