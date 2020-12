An diesem Sonntag wollen die Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Merkel über die weitere Corona-Strategie beraten. Vieles deutet darauf hin, dass mit einem harten Lockdown zu rechnen ist - und das schon ab Mitte der Woche.

Wie mehrere andere Landeschefs hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder seine Forderung nach einem schnellen Vorgehen im Kampf gegen die Corona-Pandemie bekräftigt. "Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wir brauchen einen kompletten Lockdown", sagte der CSU-Parteivorsitzende der "Welt am Sonntag". "Die Zahlen sind so schlimm wie nie. Wir dürfen uns nicht mehr in Einzelmaßnahmen verheddern."

Söder sprach sich für bundesweit geltende Ausgangsbeschränkungen, Schließung von Geschäften, Betriebsferien und verlängerte Schulferien aus. "Wir müssen das Land zum Schutz unserer Bevölkerung jetzt klug runterfahren", sagte er dem Blatt. "Nur so bekommen wir Corona in den Griff."

Harter Lockdown noch vor Weihnachten wird wahrscheinlicher

Gespräche beginnen am Sonntagvormittag

Bund und Länder wollen an diesem Sonntag über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Voraussichtlich um 10 Uhr werden sich die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zu einer Videokonferenz zusammenschalten.

Angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen waren die Rufe nach einem schnellen Lockdown in den vergangenen Tagen deutlich lauter geworden. Das Robert Koch-Institut registrierte am Samstag 28.438 neue Corona-Infektionen binnen eines Tages. Der Höchststand war am Freitag mit 29.875 gemeldeten Fällen erreicht worden.

Hinweise auf baldigen Lockdown verdichten sich

Das Magazin "Business Insider" meldete am Abend, die Chefs der Staatskanzleien hätten sich mit dem Kanzleramt weitgehend auf einen Lockdown geeinigt, der spätestens am 16. Dezember beginnen soll. Offiziell bestätigt ist diese Information bislang zwar nicht - allerdings hatte der baden-württembergische Regierungschef Winfried Kretschmann bereits erklärt, es sei mit einem bundesweiten Lockdown noch vor Weihnachten zu rechnen.

Vizekanzler Olaf Scholz sagte, es gehe darum, "sehr weitreichende, sehr einschneidende Entscheidungen" zu treffen. Nach Informationen des "Spiegel" sollen sich auch die SPD-geführten Bundesländer darauf geeinigt haben, möglichst schnell bundesweit einheitliche Schließungen durchzuführen. Betroffen sein sollen demnach der Einzelhandel, Dienstleistungsanbieter und auch die Schulen. Nur Kitas wolle man offen halten.

FDP fordert langfristige Strategie

Kritik an der Corona-Politik der Bundesregierung äußerte der FDP-Vorsitzende Christian Lindner. Der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS) sagte er, dass es nun vermutlich zu einem Lockdown komme, der "nicht mehr als eine Notbremse ist". Es fehle "eine Krisenstrategie, die länger als ein paar Tage hält. Der soziale und wirtschaftliche Schaden eines längeren Stillstands ist so hoch, dass er nicht dauerhaft durchgehalten werden kann."

Lindner forderte dem Bericht zufolge, die Bundesregierung müsse die Zeit nun - anders als im Sommer - dafür nutzen, um eine langfristige Strategie zu entwickeln. Der Schutz von Risikogruppen müsse eine "nationale Kraftanstrengung" werden. Der Lockdown müsse schnellstmöglich durch individuelle Kontaktbeschränkungen und regionale Maßnahmen ersetzt werden.

Virologe hält Schutz von Risikogruppen für möglich

Eine Strategie mit Weitblick verlangte auch der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit. "Wichtig ist vor allem, wir brauchen eine nachhaltige Strategie. Eine Abfolge von Lockdowns ist keine langfristige Strategie", sagte er der FAS. Die Mitarbeiter der Gesundheitsämter sollten sich künftig stärker auf den Schutz von Älteren konzentrieren.

Kritik, man könne Kranke und Alte nicht schützen, weil es allein in Deutschland 30 Millionen von ihnen gebe, wies Schmidt-Chanasit zurück. Dieses Argument erschließe sich ihm "überhaupt nicht". Manche Menschen hätten ein deutlich höheres Krankheitsrisiko als andere, vor allem über siebzig Jahre alte Patienten mit vielen Vorerkrankungen.