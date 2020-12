Fast alle Zoos sind derzeit dicht - da kann Elefant, Erdmännchen und Co. schon mal langweilig werden. Es fehlen Normalität und Aufmerksamkeit. Im Kölner Zoo gab's was auf die Ohren.

Von Philipp Wundersee, WDR

Plötzlich schnellt Lina aus dem kalten Wasser. 100 Kilo parken elegant auf der Plattform mitten im Wasserbecken. Laute Rufe schallen durch den sonst stillen Kölner Zoo. Das kalifornische Seelöwen-Weibchen reckt den Kopf. Die sieben Tiere sind besonders aufmerksam, als Christoph Schütt vom Kölner Zoo am Becken stehen bleibt. "Es gibt Tiere bei uns im Kölner Zoo, bei denen das Verhalten im Lockdown tatsächlich anders ist", berichtet er.

Die neugierigen und verspielten Seelöwen belohnen im Moment jeden Menschen mit spontanen Schwimmeinlagen und Gebrüll. Auch sie scheinen die Interaktion mit dem Publikum zu vermissen. "Sie reagieren mehr auf uns Mitarbeiter, deutlich stärker als sonst", sagt Tierpfleger Schütt. Die Tiere seien die Besucher gewöhnt. "Das ist Beschäftigung und Ablenkung für die Tiere im Alltag, der jetzt wegen Corona deutlich anders ist."

Ist da jemand? Die Seelöwen suchen ihr Publikum.

Ein Konzert für Tiere

Deswegen hat der Zoo den Kölner Musiker Thelonious Herrmann eingeladen, der mit seinem Klavier ein Konzert für die Tiere gab. "Er und auch die Tiere hätten gerade kein Publikum, daher wolle er vorbeikommen und den Tieren etwas vorspielen", erzählt Schütt, wie es zum Konzert kam. Zwergziegen und Poitou-Esel suchten unmittelbar die Nähe zu Klavier und Klavierspieler. Gebannt verfolgten die Netzgiraffen das Konzert. Lina und die anderen Seelöwen reagierten mit Salti und lauten Rufen auf die Musik und den ungewöhnlichen Besuch.

"So nah vor exotischen Wildtieren zu spielen und die Reaktionen hautnah mitzubekommen, war eine wirklich außergewöhnliche Erfahrung für mich", berichtet Herrmann. Außerdem haben der 22-Jährige und der Kölner Zoo mit dem Konzert eine ungewöhnliche Spendenaktion in der Pandemie gestartet. "Bürgerschaftliches Engagement wird in der Krise auch für uns wichtiger, da Einnahmen aus dem Ticketverkauf gerade wegfallen", sagt Schütt. Die Kosten liefen aber jeden Tag weiter - für Futter, Personal und die beheizten Räume. Auch für den Zoo sei dies keine einfache Situation.

Für Elefantenohren dürfte Klaviermusik ziemlich ungewöhnlich klingen.

Erdmännchen sei wachsam

Wenige Meter entfernt sitzen die Erdmännchen unter der Wärmelampe. Bei den Erdmännchen beobachten die Biologen des Zoos, dass die Wächter der Gruppe verstärkt Ausschau halten. "Ein Tier aus der Gruppe arbeitet immer als Wächter im Schichtdienst, um die anderen vor Angreifern aus der Luft warnen zu können", erklärt Schütt. "Momentan halten aber oft gleich mehrere Tiere Ausschau, was der ungewohnten Situation geschuldet sein kann."

Auch der Zoo in Hannover ist derzeit geschlossen. Hier stehe die Versorgung der Tiere an erster Stelle, erklärt Geschäftsführer Andreas Casdorff. "Das Tierwohl ist jederzeit sichergestellt." Und für die Unterhaltung sorgten die Tierpfleger: mit kreativen Beschäftigungsideen, Spielzeug und Futter.

Zwei Teams in Frankfurt

Der Frankfurter Zoo hat in den Corona-Zeiten seine Mitarbeiter aufgeteilt. "Unser Team ist geteilt in zwei Teams, die sich nicht begegnen dürfen, damit die Versorgung immer gewährleistet ist", berichtet Christine Kurrler. Dadurch seien weniger Mitarbeiter im Zoo, so dass leider auch weniger Tierbeschäftigungen angeboten werden könnten. Das medizinische Training gehe aber weiter. Dazu gehöre etwa, dass ein Elefant lernt, sein Maul zur Zahnkontrolle zu öffnen.

Der Fokus in Frankfurt liegt in der Krise auf den Tieren, die besonders viel Beschäftigung brauchen: "Bei den Menschenaffen müssen wir höhere Reize setzen. Da gehen die ausführlichen Futterspiele weiter, damit die Tiere weiter Input bekommen", sagt Kurrle.

"Es gibt Tiere, bei denen das Verhalten im Lockdown tatsächlich anders ist": Christoph Schütt vom Kölner Zoo

Apfelmus für die Bären

Für die Tierpflegerinnen und Tierpfleger ändert sich in Köln eigentlich nicht viel, während der Zoo geschlossen ist. Das Team beschäftigt die kalifornischen Seelöwen oder die Giraffen wie sonst auch jeden Tag, damit sich die intelligenten Säugetiere nicht zu sehr langweilen. "Wissenschaftlich geführte Zoos wie in Köln führen Beschäftigungsprogramme mit den Tieren durch", sagt Schütt. Das machten sie in normalen Zeiten - und auch jetzt. Sie trainierten die Tiere so, dass Elefanten zum Beispiel auf Kommando ihr Ohr anlegen für Blutabnahmen. Bei den Bären verteilen die Pfleger Apfelmus in den Felspalten der Anlage, um den Geruchssinn und die motorischen Fähigkeiten der Bären weiter zu trainieren.

Mehr als eine Million Besucher kommen jedes Jahr in den Kölner Zoo. Dieses Jahr sei anders. Tierpfleger Schütt hofft auf wieder bessere Zeiten - auch für die Tiere.