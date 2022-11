Corona in Bayern und Baden-Württemberg Isolationspflicht endet in zwei Bundesländern Stand: 15.11.2022 18:35 Uhr

Corona-Infizierte müssen sich ab diesem Mittwoch in Baden-Württemberg und in Bayern nicht mehr in Isolation begeben. Erkrankte haben sich aber weiter an Schutzmaßnahmen zu halten. Weitere Bundesländer wollen bald folgen.

Ab Mittwoch müssen sich Corona-Infizierte in Bayern und Baden-Württemberg nicht länger isolieren. "An die Stelle der Isolationspflicht treten verpflichtende Schutzmaßnahmen für positiv Getestete", sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Für sie gälten fortan unter anderem eine Maskenpflicht sowie Betretungs- und Tätigkeitsverbote etwa in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen.

Im benachbarten Baden-Württemberg gilt für Infizierte künftig eine fünftägige Maskenpflicht außerhalb der eigenen Wohnung, wie das Gesundheitsministerium in Stuttgart mitteilte. "Die Aufhebung der Absonderungspflicht ist aus infektiologischer Sicht derzeit vertretbar", sagte Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne). "Grundsätzlich gilt: Wer krank ist und Symptome hat, sollte wie bisher auch zu Hause bleiben und sich krankschreiben lassen", sagte der Minister weiter.

Zeitpunkt für Wegfall in Hessen noch unklar

Zusammen mit Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein hatte Baden-Württemberg bereits am vergangenen Freitag angekündigt, die generelle Isolationspflicht für positiv getestete Menschen aufzuheben. Weitere Bundesländer dachten zuletzt darüber nach, andere lehnten einen solchen Schritt ab.

In Hessen ist der genaue Zeitpunkt für diesen Schritt noch offen. Zur Umsetzung sei eine neue Verordnung nötig, teilte eine Sprecherin des Sozialministeriums in Wiesbaden auf Anfrage mit. "Die Details und damit auch der zeitliche Ablauf werden derzeit in der Landesregierung beraten." In Schleswig-Holstein entfällt die Isolationspflicht voraussichtlich am Donnerstag.

Lauterbach hält Aufhebung für "verantwortungslos"

Auch der Chef der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hält das Ende der Isolationspflicht für Corona-Infizierte angesichts zurückgehender Infektionszahlen und überwiegend milder Krankheitsverläufe für "medizinisch vertretbar". Das zeigten auch Erfahrungen anderer europäischer Länder, die diesen Schritt bereits gegangen seien, sagte er der "Rheinischen Post".

Deutliche Kritik an dem Vorgehen kam von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Er hält die Aufhebung der Isolationspflicht für "verantwortungslos". Vulnerable Gruppen würden dabei "völlig außer Acht gelassen", sagte der Minsiter dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Für viele von ihnen könne eine Corona-Infektion lebensbedrohlich werden.