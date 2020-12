Die Vorbereitungen für die Corona-Impfungen laufen auf Hochtouren. Europaweit werden die ersten Impfdosen verteilt. Gesundheitsminister Spahn sieht Deutschland gut gewappnet - auch, wenn viele sich noch gedulden müssen.

Deutschland ist laut Gesundheitsminister Jens Spahn gut auf die größte Impfkampagne in der Geschichte des Landes vorbereitet. "Die Impfzentren sind startklar, die Impfteams stehen", sagte der CDU-Politiker. Der Impfstoff sei "der entscheidende Schlüssel, diese Pandemie zu besiegen. Er ist der Schlüssel dafür, dass wir unser Leben zurückbekommen können", sagte Spahn. "Diese Nachricht sollte uns Mut machen." Gleichzeitig machte er klar, dass das Coronavirus mit dem Start der Impfaktion noch nicht besiegt ist. "Wir werden einen langen Atem brauchen, um diese Pandemie hinter uns zu lassen."

Spahn stimmte die Bürger darauf ein, dass angesichts der Größe der Kampagne vielleicht nicht alles sofort ganz glatt laufen wird. "Es wird an der einen oder anderen Stelle auch mal ruckeln, das ist ganz normal." Der Gesundheitsminister sagte, er sei zuversichtlich, dass mit der Zulassung weiterer Impfstoffe ab Mitte 2021 mit dem Impfen in der Fläche begonnen werden könne.

Neben dem Impfstoff von Biontech und Pfizer spielt auch das Mittel des US-Unternehmens Moderna eine Rolle, über dessen Zulassung die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) bis zum 6. Januar entscheiden will. Die Impfung bleibe ein Angebot, kostenlos und freiwillig, betonte der Minister. Dennoch sei das Ziel, so viele Menschen wie möglich zu impfen.

"Jüngere und Gesunde müssen sich gedulden"

Die Corona-Impfungen sollen in Deutschland am Sonntag beginnen. Gleichzeitig mit dem bundesweiten Impfstart beginnt das Gesundheitsministerium die Aufklärungskampagne "Ärmel hoch". Die Impfung ebne den Weg hinaus aus der Pandemie, sagte Spahn. "Der Herbst und der Winter und auch das Weihnachten des kommenden Jahres sollen nicht mehr im Zeichen dieser Pandemie stehen."

Laut einer Rechtsverordnung von Spahns Ministerium werden zunächst Hochaltrige geimpft, weil sie besonders häufig schwer erkranken, sowie medizinisches Personal und Pflegekräfte, die ein hohes Risiko haben, sich anzustecken. Erst danach werden stufenweise weitere Bevölkerungsgruppen geimpft. Das bedeute auch, dass sich die "Jüngeren und Gesünderen noch gedulden müssen", sagte Spahn. Diese müssten auch weiterhin ihre Kontakte reduzieren.

Die Impfungen sollen zunächst in speziellen Zentren verabreicht werden, auch um die Priorisierung zu gewährleisten. Die Terminvergabe organisieren die Bundesländer. Später sollen die Impfstoffe auch Arztpraxen zur Verfügung gestellt werden.

Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister: "Dieser Impfstoff ist der entscheidende Schlüssel diese Pandemie zu beenden."

tagesschau 11:05 Uhr, 26.12.2020





Verteilung hat begonnen

Am Morgen trafen bereits die ersten Impfstoffdosen in einzelnen Bundesländern ein. Ins bevölkerungsreichste Land Nordrhein-Westfalen wurden zunächst 9750 Dosen geliefert und in ein geheimes Zentrallager gebracht. Ministerpräsident Armin Laschet sagte, dies sei "ein wichtiger Moment der Zuversicht". Mit der Lieferung des Impfstoffes entstehe "Hoffnung auf ein normales Leben, wie wir es vor dem Virus gekannt haben".

In Bayern nahmen Innenminister Joachim Herrmann und Gesundheitsministerin Melanie Huml die Lieferung in Erlangen in Empfang. Es handele sich um die Hälfte der für den Freistaat bestimmten ersten 9750 Impfdosen, sagte Huml. Die übrigen sollten in München ankommen. Von München und Erlangen aus wird der Impfstoff regional verteilt, alle 99 Impfzentren in Bayern sollen damit versorgt werden. Am Sonntag sollen die ersten mobilen Impfteams ausrücken, um vor allem in Alten- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern zu impfen.

In Thüringen brachte ein Logistikunternehmen den Impfstoff per Kühltransport und in Polizeibegleitung zur Lagerung an einen Ort, der nicht näher genannt wurde. Auch in anderen Bundesländern liefen die Vorbereitungen zur Verteilung des Impfstoffs auf Hochtouren.

Von der Leyen macht Hoffnung auf Normalität

Auch in anderen Ländern der Europäischen Union wurde der erste Impfstoff gegen Covid-19 ausgeliefert. Spahn sprach von einem "hoffnungsvollen Tag für Europa". Bewusst sei entschieden worden, beim Impfen europäisch vorzugehen und keinen nationalen Alleingang mit einer Notzulassung wie andere Ländern zu wählen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen machte kurz vor dem EU-weiten Impfstart Hoffnung auf mehr Normalität im kommenden Jahr. "Die Impfungen werden dabei helfen, nach und nach zu unserem normalen Leben zurückzukehren", sagte sie in einem auf Twitter veröffentlichten Video. Sobald genügend Menschen geimpft worden seien, könne man wieder beginnen zu reisen, Freunde und Familie zu treffen und die Feiertage normal zu verbringen. "Aber bis dahin müssen wir weiter vorsichtig sein."

Zehntausende Dosen in der EU unterwegs

Der Impfstoff soll zeitgleich in allen 27 EU-Staaten zur Verfügung stehen. "Und die Menschen beginnen mit den Impfungen in Athen, in Rom, in Helsinki, in Sofia, wo auch immer", sagte von der Leyen. Die Europäischen Impftage seien ein bewegender Moment der Einheit und eine europäische Erfolgsgeschichte. Bald schon würden weitere Impfstoffe zur Verfügung stehen."Lasst uns 2021 zu unserem Jahr der europäischen Erholung und Hoffnung machen."

In Italien erreichten die ersten Dosen des Präparats unter Militärgeleit ihr Ziel in Rom. Der Transporter sei am späten Freitagabend in einer Kaserne der Carabinieri im Norden der Hauptstadt angekommen, bestätigte das Verteidigungsministerium. Auch in Österreich wurden die ersten Impfdosen ausgeliefert, sie kamen aus Belgien über Deutschland ins Land. Die etwa 10.000 Dosen seien ab dem Grenzübergang in Suben in Oberösterreich unter Polizeibegleitschutz in ein Lager in Wien gebracht worden, erklärten die Behörden.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 26. Dezember 2020 um 12:00 Uhr.