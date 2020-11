Die EU-Kommission hat Medienberichten zufolge mit den Pharmafirmen Biontech und Pfizer einen Vertrag über den Impfstoff fertig ausgehandelt. Gesundheitsminister Spahn hofft, dass Deutschland bis zu 100 Millionen Dosen erhält.

Die EU-Kommission hat Medienberichten zufolge einen Vertrag zur Lieferung des vielversprechenden Impfstoffs der Pharmafirmen Biontech und Pfizer fertig ausgehandelt. "Die Verhandlungen mit der Pharmaindustrie sind abgeschlossen", bestätigten Kommissionskreise der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. "Der Vertrag ist in trockenen Tüchern." Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

Die EU-Kommission verhandelt seit Monaten mit Biontech und Pfizer. Nach Vorgesprächen hatte die Behörde schon im September erklärt, sie wolle bis zu 300 Millionen Impfstoffdosen der Hersteller beziehen. Die Unternehmen hatten am Montag bekannt gegeben, dass ihr Impfstoff einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor Covid-19 biete.

Bis zu 100 Millionen Dosen für Deutschland?

Für Deutschland sollen nach Plänen der Bundesregierung bis zu 100 Millionen Dosen des Serums zur Verfügung stehen. Damit sei er in den Gesprächen in der EU angetreten, teilte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit.

Er erwarte einen schnellen Vertragsabschluss der EU-Kommission mit Biontech und seinem Partner Pfizer, sagte Spahn. "Seien Sie versichert, wir werden das jetzt zügig zu einem Abschluss bringen."

Noch keine Zulassung

Noch ist der Impfstoff allerdings nicht behördlich zugelassen. Biontech und Pfizer hatten erklärt, sie wollten bereits in der kommenden Woche in den USA die beschleunigte Genehmigung beantragen. Spahn sagte dazu, die Zulassungsverfahren in den USA und in der EU seien unterschiedlich.

Auch in Europa gebe es aber Möglichkeiten der Beschleunigung. Gleichzeitig würden Vorgaben etwa zu potenziellen Nebenwirkungen von Impfstoffen nicht abgesenkt, betonte der Minister. Nach Spahns Angaben gibt es bereits fertige Verträge der EU mit den Pharmaunternehmen Astra Zeneca und Sanofi, die ebenfalls an Corona-Impfstoffen arbeiten. Ein Vertrag mit dem Unternehmen Johnson & Johnson sei "im Grunde" ebenfalls schon abgeschlossen.

90 Prozent Wirksamkeit

Mit "großartig" und "Riesenerfolg" wurde am Montag die Mitteilung der Mainzer Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer kommentiert. Der von ihnen entwickelte Impfstoff verhindere in mehr als 90 Prozent der Fälle eine Erkrankung an der durch das Coronavirus verursachten Krankheit Covid-19, hatten die Pharmaunternehmen verkündet. Dies sei in der laufenden klinischen Prüfung festgestellt worden.

Möglichst rasch große Mengen produzieren

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek setzt auf eine Herstellung in großem Stil. "Es wird darauf ankommen, den Impfstoff nun möglichst rasch und in großen Mengen zu produzieren", sagte Karliczek der Nachrichtenagentur dpa. Die Nachricht von Biontech und Pfizer sei ein Grund zum Optimismus. Die beiden Pharmaunternehmen rechnen nach eigenen Angaben damit, dass noch in diesem Jahr bis zu 50 Millionen Impfstoff-Dosen bereitgestellt werden können. Im kommenden Jahr kalkulieren sie mit bis zu 1,3 Milliarden Dosen.

Trotz aller Freude noch Bedenken

Einige Mediziner und Forscher reagierten etwas verhaltener auf die Impfstoff-Nachricht. Der Tenor: Noch wisse man nicht genug über das Serum und die Pandemie werde sich damit nicht von einem Tag auf den anderen in Luft auflösen.

Die Virologin Isabella Eckerle sagte in der ARD-Sendung hart aber fair: "Der Impfstoff wird uns helfen, aus der Pandemie rauszukommen." Es werde aber eine lange Übergangsphase geben, in der die Corona-Schutzmaßnahmen beibehalten werden müssten. "Man darf sich das nicht so vorstellen, dass der Impfstoff kommt und ab morgen können wir wieder in unser altes Leben zurück", sagte Eckerle.

Man wisse noch nicht, ob die Geimpften sich weiter mit dem Virus anstecken könnten oder auch für andere Menschen ansteckend sein könnten, sagte der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach in der Sendung. Bis ganz Deutschland bis zu einer "Herdenimmunität" durchgeimpft ist, vergeht nach Lauterbachs Einschätzung mindestens ein Jahr. Erst danach könne man darüber reden, auf Maske und Abstand zu verzichten.

"Es muss sich zeigen, wie lange der Impfschutz anhält"

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, sagte der "Passauer Neue Presse", die Nachricht von Biontech sei "mit Sicherheit ein großer Erfolg und ein wichtiger Schritt, aber noch kein Durchbruch". Die Studie sei nicht zu Ende ausgewertet.

Auch zu den Nebenwirkungen lasse sich noch zu wenig sagen, gab der Virologe an der Berliner Charité, Leif-Erik Sander, zu bedenken. Der Beobachtungszeitraum sei noch zu kurz. Unklar sei auch, ob der Impfstoff in verschiedenen Gruppen - insbesondere Risikogruppen wie älteren Menschen - gleichermaßen effizient wirke, sagte Sander. Ebenso fehlten Angaben dazu, wie sehr die Impfung vor schweren Verläufen von Covid-19 schütze. "Zudem muss sich zeigen, wie lange der Impfschutz anhält."

Angela Ulrich, ARD Berlin

