Corona-Gespräche Länder bremsen Merkels Schul-Pläne

Der Bund drängt auf weitere Verschärfungen, viele Länder bremsen - das ist die Ausgangslage vor den Gesprächen im Kanzleramt. Beim Thema Schulen setzten sich offenbar die Länder vorerst durch. Wiedervorlage nächste Woche.

Schärfere Kontaktbeschränkungen, neue Auflagen für Schulen - die Bundesregierung um Kanzlerin Angela Merkel preschte mit einer Beschlussvorlage zum Treffen mit den Ministerpräsidenten am Nachmittag vor. Zum Unmut vieler Länderchefinnen und -chefs. "Das ist kein Vorschlag, der mit den Ländern besprochen oder abgestimmt ist - im Gegenteil", schrieb etwa Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig auf Twitter.

Mit Blick auf Kinder, Jugendliche und den Schulbereich seien die von Bund unterbreiteten Vorschläge "unverhältnismäßig", ergänzte sie. Das "Vorgehen des Kanzleramts führt zur Verunsicherung anstatt zur gemeinsamen Orientierung für die Bevölkerung".

Streitpunkt Schulen ist vertagt

Inzwischen sind die Ideen des Kanzleramts für schärfere Regeln an Schulen im Kampf gegen die Corona-Pandemie offenbar abgeräumt - vorerst. Vertagt auf nächste Woche. Nach einer geänderten Vorlage des Bundes für die Videokonferenz sollen die Länder bis zur kommenden Woche einen Vorschlag vorlegen, wie Ansteckungsrisiken im Schulbereich weiter reduziert werden können. Die geänderte Beschlussvorlage liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor.

Ursprünglich wollte das Kanzleramt, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für Schüler aller Jahrgänge und für Lehrer auf dem Schulgelände und während des Unterrichts vorgeschrieben wird. Ausnahmslos sollten demnach zudem feste Gruppen von Schülern gebildet werden, wobei die Gruppengrößen in Klassenräumen gemessen am Regelbetrieb halbiert werden sollten. Der Bund wollte erreichen, dass es zwischen den einzelnen Gruppen eine räumliche Distanz gibt. Innerhalb einer Klasse oder eines Kurses sollte es einen Mindestabstand von 1,5 Metern geben. Dies sollte auch für die Schülerbeförderung etwa mit Bussen gelten. Die Länder müssten diese Maßnahmen durchsetzen. Schulpolitik ist Ländersache.

Bereits am Wochenende hatte sich abgezeichnet, dass weitere Maßnahmen im Schulbereich umstritten sind. Zwar ist man offenbar im Grundsatz einig, dass die Schulen für Präsenzunterricht geöffnet bleiben sollten. Eine Mehrheit der Länder wolle jedoch aktuell nichts an den Regelungen ändern. Nach weiteren Vorbesprechungen am Montag hieß es aus Teilnehmerkreisen, das Thema sei sehr sensibel. Widerstand komme von SPD-regierten Ländern, aber auch von Seiten einiger CDU-Ministerpräsidenten.

Was wird heute beschlossen?

Überhaupt stellt sich die Frage, was heute beschlossen werden soll. Mehrere Länder plädieren dafür, noch eine Woche abzuwarten und die Entwicklung der Infektionszahlen weiter zu beobachten. Erst bei erneuten Beratungen am 23. November solle dann über den "Corona-Winterfahrplan" entschieden werden.

So sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet bei "Bild live", der heutige Termin sei als Zwischenbilanz gedacht. "Da kann man noch keine Entscheidungen darüber fällen, wie es nach dem 30. November endgültig weitergeht." Er empfehle, "ruhig und besonnen zu handeln". Entscheidungen könnten dann eine Woche später getroffen werden.

Auch nach Ansicht der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer ist es für "echte Konsequenzen" jetzt - nach zwei Wochen - noch zu früh. Zwar nehme die Dynamik bei den Neuinfektionen ab, aber die Zahlen seien weiterhin zu hoch, sagte sie im Bericht aus Berlin. "Klar ist: Die Zahlen müssen runter." Dreyer schloss nicht aus, dass die Kontaktbeschränkungen weiter verschärft werden könnten.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil plädierte dafür, erst in einer Woche oder zehn Tagen ein Konzept für die Zeit bis zum Jahreswechsel zu beschließen. Derzeit habe niemand einen genauen Überblick, wie die Maßnahmen des Anfang November in Kraft getretenen Teil-Lockdowns sich auswirkten. "Wir tun uns eher einen Gefallen damit, wenn wir insgesamt mit einem geschlossenen, überzeugenden Konzept für Weihnachten, für Neujahr, für den ganzen Dezember aufwarten, anstatt scheibchenweise vorzugehen", sagte der SPD-Politiker im NDR. Die Bürger müssten eine verlässliche Grundlage bis ins nächste Jahr bekommen. Ähnlich äußerte sich Bayerns Regierungschef Markus Söder.

Kirtsen Girschick, ARD Berlin, zu möglichen neuen Kontaktbeschränkungen

16.11.2020





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-783415~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Merkel: Corona-Zahlen zu hoch

Kanzlerin Merkel möchte offenbar heute schon schärfere Beschlüsse auf den Weg bringen, etwa bei Kontaktbeschränkungen. So sollen sich unter anderem weniger Menschen verschiedener Haushalte treffen dürfen. Auf private Feiern soll bis zum Weihnachtsfest ganz verzichtet werden.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen sei weiterhin zu hoch, begründete Merkel. Zwar sei durch die seit Anfang November geltenden Einschränkungen eine Stabilisierung erreicht worden, machte Merkel der Nachrichtenagentur dpa zufolge in der Sitzung des CDU-Präsidiums deutlich. Dies sei aber nicht ausreichend. "Die Zahlen stabilisieren sich etwas. Aber zu langsam", wurde die Kanzlerin zitiert.

Die Kanzlerin machte auch auf unterschiedliche Entwicklungen in einzelnen Städten aufmerksam. So sehe man in Berlin keine Reduzierung der Infektionszahlen - im Gegensatz zu Hamburg oder Bremen. Dort müsse man dann Maßnahmen für die Hotspots ergreifen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sprach den Informationen zufolge in der Sitzung von einer Seitwärtsbewegung bei den Infektionszahlen. Die Dynamik bei den Steigerungen nehme ab. Das reiche aber noch nicht.