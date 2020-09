Corona-Gipfel Mehr Konsens als Konflikt

Kanzlerin Merkel hat zuletzt mit dramatischen Worten vor der Corona-Pandemie gewarnt. Nach dem Bund-Länder-Treffen herrscht nun mehr Einigkeit als bei früheren Treffen. Das liegt auch an mancher Formulierung.

Von Justus Kliss, ARD-Hauptstadtstudio

Für Angela Merkel, das ließ sie vor Kurzem CDU-Mitglieder in einer Sitzung wissen, sei die Covid-19-Pandemie eine Herausforderung, wie sie alle 100 Jahre auftrete. Mit Kriegsschäden soll sie die möglichen Folgeschäden der Pandemie verglichen haben. Allein das zeigt, dass die Kanzlerin große Anstrengungen für nötig hält, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. So warnte Merkel auch in der Pressekonferenz nach dem Bund-Länder-Treffen gleich zu Beginn vor beunruhigenden Infektionszahlen.

Und dennoch kam sie heute den Ministerpräsidenten entgegen, die ihrer Auffassung von den erforderlichen Maßnahmen nicht folgen wollen: Die Bundeskanzlerin betonte, dass die Maßnahmen regional und spezifisch erfolgen müssten, dass also die Landkreise und Städte selbst verantwortlich dafür seien, Infektionsherde zu lokalisieren und Infektionsketten zu unterbrechen. Das ist das föderale Prinzip. Merkel wirkte nach der Pressekonferenz tatsächlich gelöster als in vorherigen Treffen dieser Art.

Mindestbußgeld für falsche Angaben

Einigkeit herrscht bei der Festlegung eines einheitlichen Bußgeldes. Falsche Adressangaben beim Bar- oder Restaurantbesuch sollen mit einem Bußgeld von 50 Euro belegt werden können. Eine falsche Angabe sei kein Kavaliersdelikt, so die Kanzlerin.

Nur durch die Angabe richtiger und vollständiger Personendaten und Kontaktinformationen sei ein schnelles Erkennen und Eindämmen von Corona-Ausbrüchen zu unterstützen, unterstreicht auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher.

Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zu den von Bund und Ländern beschlossenen Corona-Maßnahmen

tagesschau24 17:00 Uhr, 29.09.2020





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-763577~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Streitpunkt private Feiern

Wer wie die Kanzlerin beim Ausmaß der Pandemie an Kriegsschäden denkt, der tut sich offenbar schwer mit der Vorstellung, dass Menschen nach großen privaten Feiern zumute ist. Der Bund forderte eine Obergrenze von 25 Teilnehmern bei Feierlichkeiten in Privaträumen und von 50 Teilnehmern bei Feiern in öffentlichen Räumen. Und zwar dann, wenn die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz von 35 überschritten wird.

Doch diese Überlegungen aus dem Bundeskanzleramt lehnten einige Ministerpräsidenten wie etwa Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer oder Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff ab.

Um dennoch das Bild der Einigkeit zu wahren, einigte sich die Runde auf einen Formulierungskniff, der nach Härte klingt, allerdings keine rechtliche Bindung hat: Es wird eine "dringende Empfehlung" ausgesprochen, bei privaten Feiern darauf zu achten, dass die Personenzahl von 25 in geschlossenen Räumen nicht überschritten wird.

Haseloff dürfte auch das Thema Bußgeld vermeiden können. Das Land habe die Kontaktlisten gerade abgeschafft, sagte er. Und das Bußgeld für falsche Angaben gelte ohnehin nur dort, wo es Listen gebe.

Einigkeit bei den AHA-Regeln

Einigkeit herrscht hingegen bei den AHA-Regeln. Das heißt 1,5 Meter Abstand halten, Hygiene beachten und Alltagsmasken tragen. Hinzu kommen nun das "C", das für die Corona-Warn-App steht, und das "L" für das Lüften von Räumen. In der kalten Jahreszeit soll regelmäßiges Stoßlüften in allen privaten und öffentlichen Räumen helfen, die Gefahr der Ansteckung zu verringern. Das klinge zwar banal, so die Kanzlerin, aber es könne das entscheidende Verhalten sein, Infektionsrisiken zu minimieren.

Reisen besser verschieben

Und in noch einem Punkt widersprechen sich Kanzlerin, Länderchefinnen und -chefs nicht: Sie warnen erneut davor, Reisen in Risikogebiete zu unterlassen. Wer aus einem Risikogebiet zurückkehrt, für den sollen die neuen Quarantäneregeln gelten, die schon am 27. August verabschiedet wurden. Demnach müssen Reiserückkehrer aus Risikogebieten in eine Quarantäne und können sich erst nach fünf Tagen testen lassen und bei einem negativen Testergebnis die sonst übliche 14-tägige Quarantäne verkürzen. Noch ist offen, ob die Quarantänedauer bei 14 oder 10 Tagen liegen soll, und wann diese Regelung in Kraft tritt - voraussichtlich aber nicht vor dem 15. Oktober.

Merkel besorgt über Ausbreitung des Corona-Virus

Lothar Lenz, ARD Berlin

29.09.2020 18:39 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.