Corona-Maßnahmen im Fußball Quarantäne bis Saisonende?

Unter welchen Vorzeichen kann der Bundesliga-Neustart gelingen? Ein Entwurf des Arbeitsministeriums soll laut einem Medienbericht die Quarantäne für alle Teams vorsehen. Die Spieler sollen demnach nur mit Masken aufs Feld.

Der deutsche Profi-Fußball wartet darauf, dass die Politik grünes Licht gibt, bald wieder den Spielbetrieb aufzunehmen. Ein konkreter Termin steht zwar noch nicht fest, aber DFL-Chef Christian Seifert ließ am Donnerstag wissen, "wenn es dann der 9. Mai wäre, wären wir bereit." Zugleich machte er den Fans klar, dass die Spiele bis in Frühjahr 2021 nur ohne Zuschauer in den Stadien stattfinden werden.

"Maskenwechsel alle 15 Minuten"

Laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" haben sich auch Beamte im Bundesarbeitsministerium Gedanken darüber gemacht, unter welchen Vorzeichen, die Profiligen wieder spielen können. Der Arbeitsentwurf "Stellungnahme zum DFL Hygienekonzept zur Fortsetzung des Spielbetriebs" soll zwei mögliche Maßnahmen vorschlagen. In einer ersten möglichen Variante sollen demnach alle Kontaktpersonen bis zum Saisonende in eine umfassende Quarantäne. Der Vorschlag sehe vor, dass sich die gesamten Teams in großen Hotels von der Außenwelt isolieren.

In einem zweiten Vorschlag haben die Autoren laut "Spiegel" ein Szenario beschrieben, in dem Spieler und Schiedsrichter sportgerechten Mund-Nasen-Schutz tragen sollen. Die Schutzkleidung dürfe weder bei Sprints, Zweikämpfen und Kopfbällen verrutschen, soll es im Papier heißen. Sollten die Masken verrutschen, müsste das Spiel sofort unterbrochen werden. Alle 15 Minuten müssten die Atemmasken ausgewechselt werden. Das Papier sieht auch vor, den Körperkontakt massiv einzuschränken: Rangeleien oder Umarmungen seien nicht zulässig.

Laut "Spiegel" hat das Arbeitsministerium bereits bestätigt, dass der Katalog erstellt worden sei. Der Arbeitsentwurf habe dem Chef des Hauses, Hubertus Heil, aber noch nicht vorgelegen.

"Wenig Akzeptanz für Masken"

Die Vorschläge aus dem Papier sind insofern interessant, da DFB-Chefmediziner Tim Meyer am Donnerstag der Nachrichtenagentur dpa gesagt hatte, dass die Vereine als Maßnahme nicht erwogen hätten, die Spieler auf dem Platz mit Gesichtsmasken vor möglichen Ansteckungen zu schützen. "Prämisse war: Auf dem Platz bleibt alles unverändert", sagte Meyer: "Wenn Spieler mit Masken spielen würden, das fände aus meiner Sicht keine Akzeptanz." Das Fußballspiel selbst solle möglichst authentisch bleiben.

Das individuelle Infektionsrisiko beim Wettkampf stufte Meyer als ausgesprochen gering ein. Mit zahlreichen Testungen der Profis und den umfangreichen Sicherungsmaßnahmen soll erreicht werden, dass bei einem Corona-Fall "nicht automatisch der gesamte Kader 14 Tage in Quarantäne" müsse. Wenn dies passiere, bringe das den Spielplan unter großen Druck, erklärt Meyer.

Lauterbach ist skeptisch

Bei der SPD sind nicht alle davon überzeugt, dass in der Bundesliga nach zwei Monaten Pause wieder gekickt werden soll. So hat sich Gesundheitsexperte Karl Lauterbach im BR gegen einen baldigen Neustart mit Geisterspielen ausgesprochen. "Wir müssen den jungen Leuten die Botschaft vermitteln: Haltet Abstand, tragt einen Mundschutz, das Virus ist gefährlich", sagte er. Alle drei Botschaften würden durch einen Bundesliga-Start kontakarriert. "Da wird kein Abstand gehalten, man geht in den Zweikampf. Es wird kein Mundschutz getragen."