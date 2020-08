Einheitliche Regeln für Feste Feiern mit klarem Limit

Partys, Taufen, Hochzeiten - der Ärzteverband Marburger Bund fordert bundesweit einheitliche Regeln fürs Feiern. Nur so könne mit Blick auf den Herbst die Ansteckungsgefahr eingedämmt werden.

Der Ärzteverband Marburger Bund fordert für Feste und Partys bundesweit geltende Regeln einzuführen. "Um die Ansteckungsrisiken auch im Herbst und Winter zu verringern, sollten sich die Länder bald auf einheitliche Regeln für private und öffentliche Feiern verständigen", sagte die Vorsitzende Susanne Johna des Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Wichtig seien etwa Obergrenzen für Gäste und Konzepte zum Lüften. Je größer die Zahl der Feiernden gerade in geschlossenen Räumen sei, desto wahrscheinlicher sei ein Mensch dabei, der die anderen anstecke. Bei stark steigenden Infektionszahlen seien 150 Gäste bei einer Familienfeier oder einer Party zu viel, warnte Johna.

Krankheit nicht unterschätzen

Gerade die Jüngeren müssten daran erinnert werden, Ansteckungsrisiken zu vermeiden. Die Verbandspräsidentin verwies auch darauf, dass die Krankheit nicht unterschätzt werden dürfe. Auch bei denen, die nach einer Covid-19-Erkrankung wieder als genesen gelten, gebe es einen nicht unerheblichen Anteil, die an Folgeschäden litten.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zuvor darauf hingewiesen, dass Feierlichkeiten neben den Ansteckungen durch Reiserückkehrer zu den größten Gefahrenquellen in Deutschland zählten. Deshalb wolle er mit den Ländern noch einmal über Grenzen und Regeln für Veranstaltungen reden.

Jedes Bundesland hat eigene Regeln

Derzeit sind die Regelungen in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich. Während zum Beispiel in Bayern eine Hochzeit mit maximal 100 Personen stattfinden darf, sind in Brandenburg private und öffentliche Veranstaltungen von bis zu 1000 Menschen erlaubt. In den vergangenen Wochen kam es gerade bei Feiern immer wieder zu lokalen Corona-Ausbrüchen.