Debatte um Hilfspakete Corona als Chance für den Klimaschutz?

Weltweit werden Staatshilfen an Unternehmen verteilt. Von einer „Bazooka“ im Kampf gegen Corona hat Vizekanzler Scholz gesprochen. Doch wie sehr sollen die Hilfsmittel auch nach "grünen" Öko-Kriterien verteilt werden?

Von Angela Ulrich, ARD-Hauptstadtstudio

Klaus-Peter Willsch aus dem Rheingau hält mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg: "Was grün auszurichten ist für mich immer Gedöns, weil die Grünen keine vernünftigen Vorschläge haben."

Grünes Gedöns - der Bundestagsabgeordnete Willsch gehört zum Wirtschaftsflügel der Union. In Corona-Zeiten kann er über so manche Forderung für die Zeit danach nur lachen:

"Wenn der Herr Habeck vorschlägt, die Gastronomen sollen jetzt mal energetisch sanieren, ihre Gebäude, dann ist das das Letzte, an was die momentan denken. Die überlegen sich angesichts von Umsatzrückgängen auf null, wie sie überhaupt überleben können!"

Aber: Es gibt ja Konjunkturpakete. Nach den ersten Soforthilfen werden sie kommen, quasi in Phase zwei, um der Wirtschaft wieder Schwung zu verleihen. Und Dirk Messner, der Präsident des Umweltbundesamtes UBA, sieht es ganz anders als Klaus-Peter Willsch aus Hessen.

2008/2009, während der Banken- und Finanzkrise, war das nicht passiert. Es gab weltweit Hilfspakete in Milliardenhöhe - für die Klima- und Umweltpolitik brachten sie keine Fortschritte. Im Gegenteil. Die CO2-Emissionen legten nach einer Delle wieder kräftig zu. Vor einem ähnlichen Effekt warnt auch Umweltministerin Svenja Schulze.

Wir dürfen diese Fehler vom letzten Mal nicht wiederholen, sagt auch Patrick Graichen, der Chef des Thinktanks Agora Energiewende.

"Wenn man jetzt einfach nur so Geld ausschüttet, dann zementiert man den Status Quo. Wenn man aber schon an die anderen Herausforderungen denkt, die wir noch haben - an die Herausforderung Klimaschutz, an die Herausforderung Digitalisierung - dann macht es natürlich Sinn, das Geld dahin zu lenken, womit die Zukunftsfähigkeit des Landes gesichert ist."