Corona-Pandemie Erneute Proteste in zahlreichen Städten Stand: 14.12.2021 08:45 Uhr

In mehreren Städten haben Gegner der Corona-Maßnahmen protestiert. In Magdeburg gingen 3500 Teilnehmer auf die Straße, in Rostock 2900. In Mannheim wurden sechs Polizisten im Einsatz gegen eine verbotene Versammlung verletzt.

Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen haben am Montagabend in zahlreichen deutschen Städten demonstriert. Die größte Ansammlung von Demonstranten gab es laut Polizei in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt Magdeburg. Dort nahmen rund 3500 Menschen an einem Protest teil.

2000 Teilnehmer bei illegaler Versammlung

Bei einer verbotenen Demonstration mit bis zu 2000 Teilnehmenden in Mannheim wurden sechs Polizistinnen und Polizisten verletzt. Die Mannheimer Polizei teilte mit, die Menschen seien ohne Einhaltung der Abstandsregeln und der Maskenpflicht in mehreren Aufzügen durch die Innenstadt gezogen. Platzverweise seien ignoriert worden, und einige Menschen hätten versucht, eine Polizeiabsperrung zu durchbrechen.

Die Polizei zeigte insgesamt 121 Personen wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz an. Weitere drei Menschen müssten wegen verschiedener Straftaten wie Widerstand oder Beleidigung mit Strafverfahren rechnen.

In Erfurt versammelten sich einige Hundert Gegner der Corona-Maßnahmen. Einsatzkräfte hinderten laut Innenministerium mehrere Gruppen daran, in der Innenstadt zu demonstrieren. An mehreren Orten der thüringischen Landeshauptstadt kam es zu Festnahmen.

Etliche Versammlungen in Freiberg

Einsatzschwerpunkte der Polizei in Sachsen waren Chemnitz und Freiberg, wo zusammen mehr als zehn Versammlungen angemeldet worden waren. In Chemnitz stoppten die Beamtinnen und Beamten schließlich einen Aufzug von etwa 100 Menschen. Die Teilnehmerzahl in Freiberg gab die Polizei mit 450 Personen an.

Im ostsächsischen Bautzen nahmen laut Polizei mehr als 500 Personen an angemeldeten und nicht angemeldeten Versammlungen teil. In Dresden versammelten sich laut Polizei rund 150 Menschen. Ein Zug von mehr als 100 Personen wurde aufgelöst. Gegen ein Dutzend Menschen wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

In den Regionen Dresden und Leipzig kam es an mehreren weiteren Orten zu Versammlungen. Demonstrationen gab es auch in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. In Rostock zählte die Polizei 2900 Teilnehmende, in Neubrandenburg 1200 und in der mecklenburg-vorpommerischen Landeshauptstadt Schwerin 1400 Personen.