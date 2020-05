Tausende Menschen haben in etlichen deutschen Städten gegen die Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie demonstriert. Einer der Schwerpunkte war Stuttgart. Auch in Berlin, München und Frankfurt gab es Proteste.

In verschiedenen deutschen Städten haben Demonstrationen und Kundgebungen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus stattgefunden. Tausende Teilnehmer folgten den Protestaufrufen in Stuttgart, München, Berlin und Frankfurt.

Allein in Stuttgart gingen mehrere Tausend Menschen auf die Straße. Der Veranstalter hatte für die Demonstration auf dem Cannstatter Wasen ursprünglich 50.000 Teilnehmer angemeldet. Dem schob aber die Stadt Stuttgart einen Riegel vor und erteilte die Auflage, die Versammlung auf 10.000 Teilnehmer zu begrenzen. Nach Angaben der Polizei seien Abstandsregeln hier meist eingehalten worden. Es sei friedlich geblieben.

Hinter dem Protest steht die Initiative "Querdenken". Die regelmäßigen Demos erhielten zuletzt deutlich Zulauf. Vergangenes Wochenende kamen bereits mehrere Tausend Menschen, um gegen die Einschränkung von Grundrechten zu demonstrieren.

Festnahmen in Berlin

Weniger friedlich verlief eine Demonstration vor dem Reichstag in Berlin. Wegen der Nichteinhaltung von Regeln zur Corona-Eindämmung nahm die Polizei etwa 30 Menschen fest. Dabei ging es den Angaben nach vor allem um die Feststellung der Personalien, weil trotz der Ansage der Polizei zu viele Menschen auf dem Platz vor dem Reichstag waren oder der Mindestabstand nicht eingehalten wurde. Die Polizei war mit 100 Beamten vor Ort.

Auch auf dem Alexanderplatz versammelten sich mehrere Hundert Menschen. Diese Zusammenkunft war allerdings laut Behörden dort nicht angemeldet. Polizisten forderten die Menschen auf, den Ort zu verlassen und einen Abstand von 1,50 Metern zueinander einzuhalten, da sich mehr als 50 Leute auf dem Platz befanden. Ein RBB-Reporter beschrieb die Stimmung vor Ort als aggressiv. Am Rosa-Luxemburg-Platz an der Volksbühne fanden am Nachmittag mehrere Demonstrationen statt. Laut Polizei gab es keine Zwischenfälle.

Mehr zum Thema "Hygienedemos" - Jahrmarkt der kruden Ideen

3000 Teilnehmer in München

Auf dem Marienplatz in München protestierten rund 3000 Menschen gegen die aus ihrer Sicht zu strikten Infektionsschutzbestimmungen in Bayern und Deutschland. Die Demonstration sei angemeldet gewesen, allerdings nur für 80 Teilnehmer, wie die Polizei bei Twitter mitteilte. Das Einhalten des Mindestabstands sei dadurch nicht mehr möglich gewesen.

Die Polizei habe mit Lautsprecherdurchsagen versucht, auf die Einhaltung der Bestimmungen zu dringen, sagte ein Sprecher. Trotz Missachtung der Ansagen habe man aus Gründen der Verhältnismäßigkeit die Demonstration laufen lassen und sie nicht aufgelöst. Eine zeitgleich stattfindende separate Demonstration rechtsgerichteter Menschen mit etwa 25 Personen sei dagegen aufgelöst worden.

Auch in Nürnberg gab es eine Demonstration. Wie die Polizei mitteilte, war die Kundgebung gegen die Corona-Beschränkungen mit 50 Teilnehmern angemeldet. Allerdings wurden immer mehr Menschen auf die Demonstration aufmerksam, so dass sich in der Spitze bis zu 2.000 Menschen auf dem Platz versammelten und die vorgeschriebenen Mindestabstände nicht mehr eingehalten werden konnten.

Unangemeldete Demonstration in Frankfurt

In Frankfurt nahmen mehr als 500 Menschen an einer nichtangemeldeten Demonstration teil. Nach Polizeiangaben sei der Mindestabstand von 1,5 Meter zum Teil unterschritten worden. Die Polizei wies mehrfach daraufhin, löste die Demonstration aber nicht auf.

Die Stadt Dortmund untersagte hingegen eine für den Samstagnachmittag angemeldete Demonstration gegen Corona-Einschränkungen aus infektionsschutzrechtlichen Gründen. Die Versammlung war unter dem Motto "Nicht ohne uns" für 200 Teilnehmer angemeldet worden. Zuvor hatte die Dortmunder Polizei erklärt, ihr lägen "gesicherte Erkenntnisse darüber vor, dass vom Verfassungsschutz beobachtete Rechtsextremisten versuchen werden, bereits angemeldete Demonstrationen zu unterwandern".

Warnung vor extremistischer Unterwanderung

Die Sorge vor Unterwanderung der Proteste durch Rechtsextremisten beschäftigt auch deutsche Innenpolitiker. Der thüringische Innenminister und derzeitige Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Geog Maier, warnte vor Versuchen "von Extremisten, die Proteste zu kapern", wie er dem "Spiegel" sagte. Er will das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Innenministerkonferenz setzen.

Mehr zum Thema Corona-Proteste: Warnung vor rechter Vereinnahmung

Auch der Berliner Innensenator Andreas Geisel sieht eine drohende Einflussnahme von Extremisten: "Das Gefährliche daran ist, dass diese Leute mit ihren kruden Thesen auch Menschen erreichen, die eigentlich fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen", sagte der SPD-Politiker dem Magazin: "Die lassen sich dann für die Verbreitung von Verschwörungstheorien instrumentalisieren."