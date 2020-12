Bayern will angesichts der hoch bleibenden Corona-Neuinfektionen die Maßnahmen von Mittwoch an verschärfen. Das sagte Ministerpräsident Söder. Unter anderem gelten dann schärfere Kontaktbeschränkungen. Für Schüler höherer Klassen gibt es Veränderungen.

Die Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in Deutschland stagnieren auf hohem Niveau - und Entspannung ist nicht in Sicht. Angesichts dieser Entwicklung mehren sich Stimmen, die schärfere Maßnahmen fordern; unter ihnen - wieder einmal - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.

Nach einer Sondersitzung seines Kabinetts erklärte der CSU-Chef, seine Regierung wolle die Maßnahmen bis Anfang Januar verschärfen. Dafür werde erneut der Katastrophenfall ausgerufen. Für ganz Bayern soll es eine allgemeine Ausgangsbeschränkung geben - die Menschen sollten ihre Wohnungen nur noch aus triftigem Grund verlassen - etwa zur Arbeit oder zum Einkaufen. In den Hotspots ab einer Inzidenz von 200 gilt zwischen 21 und 5 Uhr eine Ausgangssperre. Weiterhin sollen sich maximal fünf Personen treffen dürfen. An Weihnachten soll es eine Ausnahme geben, an Silvester allerdings nicht.

Weniger Präsenzunterricht, mehr Kontrolle in der Pflege

Mit Blick auf die Schulen erklärte Söder, man habe vor allem in den höheren Jahrgängen ein "stärkeres Kontaktgeschehen". Daher sollen alle Berufsschulen ab Mittwoch den Präsenzunterricht beenden. Ab der achten Klasse soll zudem überall ein Wechselunterricht stattfinden. Geschäfte sollen offenbleiben, allerdings soll das Abstandsgebot stärker kontrolliert werden. Die Grenzen zu den europäischen Nachbarländern sollen offenbleiben, allerdings soll bei der Einreise, vor allem zu privaten Zwecken, ein negativer Corona-Test vorgelegt werden müssen.

Die Lage in den Pflegeheimen nannte Söder besonders dramatisch. Daher sollen Besucher künftig nur mit negativem Test und FFP2-Maske Pflegeheime betreten dürfen. Mitarbeiter sollen zwei Mal in der Woche getestet werden. Auch in Krankenhäusern soll es eine FFP2-Maskenpflicht für Besucher geben.

Damit die in Teilen überlasteten Gesundheitsämter die Nachverfolgung weiter leisten können, sollen sie unter anderem von der Polizei unterstützt werden. Die Arbeitgeber sind aufgefordert, "Homeoffice zu ermöglichen", wo es geht. Der Landtag solle bereits am Dienstag über die schärferen Maßnahmen abstimmen, sagte Söder.

"Hoffnung ist gut, Handeln ist besser"

"Die Lage ist leider ernst", daher müsse gehandelt werden, begründete Söder die Entscheidung des Kabinetts. Die Bilanz der vergangenen Wochen sei sehr gemischt, der sanfte Lockdown bremse zwar die Entwicklung. Aber das reiche nicht aus. "Wir haben bestenfalls eine Seitwärtsbewegung", sonst drohe eine Überlastung des Gesundheitssystems. In einigen Regionen sei dies bereits der Fall. Die hohe Zahl der Todesopfer sei moralisch nicht zu vertreten, so Söder. Jetzt sei der richtige Zeitpunkt, um konsequent zu handeln. "Lieber kürzer und klarer, dafür mit Perspektive", sagte Söder. "Corona lässt einfach nicht locker - wir aber auch nicht." Und er fügte hinzu: "Hoffnung ist gut, Handeln ist besser."

Infektionen bleiben hoch

Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland stagniert auf hohem Niveau. Nach Angaben des Robert Koch-Institut (RKI) meldeten die Gesundheitsämter am Sonntag 17.767 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden. An Sonntagen sind die erfassten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 14.611 gemeldeten Neuinfektionen an einem Tag.

Zudem wurden 255 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. Damit steigt die Zahl auf 18.772 Todesfälle seit Beginn der Pandemie. Insgesamt haben sich nach Angaben des RKI 1.171.322 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert.

Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Samstag bei 1,10. Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch 110 weitere Menschen anstecken. Am Vortag lag der Wert noch bei 1,04. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.