Morgen will der Koalitionsgipfel ein umfangreiches Corona-Konjunkturpaket beschließen. Umstritten sind Hilfen für die Autoindustrie. SPD-Chef Walter-Borjans ist gegen eine Prämie für Verbrennungsmotoren.

Die Entscheidung, sich ein neues Auto zuzulegen, soll den Deutschen erleichtert werden - so sehen es Pläne der Bundesregierung vor. Doch nach wie vor wird darüber heftig gestritten, vor allem über die Frage: welche Art von Autos? Sollen nur Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge gefördert werden oder auch herkömmliche Benziner und Diesel?

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans lehnt verkaufsfördernde Maßnahmen für Verbrennungsmotoren ab. Er stellte klar, dass er der Automobilindustrie in der Tat helfen wolle. Allerdings müsse man das richtig tun - "indem wir nicht falsche Weichen stellen, sondern dass in diesem Sektor auch in die Zukunft hinein geplant wird".

Altmaier will offenbar fünf Milliarden bereitstellen

Das CDU-geführte Wirtschaftsministerium hingegen plant durchaus auch Kaufprämien für Diesel und Benziner. Und zwar gestaffelt nach dem Schadstoffausstoß. Wie zuerst die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, will das von Peter Altmaier geleitete Ressort bis Jahresende fünf Milliarden Euro aufwenden, um Konsumenten den Kauf eines Neuwagens schmackhaft zu machen.

Umweltverbände kritisieren, mit Kaufprämien für Verbrennungsmotoren würde auf Kosten der Steuerzahler der Absatz von klimaschädlichen Fahrzeugen gesteigert. Auch aus der Union selbst gab es zuletzt Gegenstimmen: So kritisierte der Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Carsten Linnemann, immer wieder, auf Maßnahmen zu setzen, die nur eine Branche beträfen und nur kurzfristig wirkten, halte er für falsch.

