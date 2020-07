Debatte über Ausreisesperren Reisen verboten?

Um die Corona-Pandemie einzudämmen, diskutieren Bund und Länder derzeit auch über lokale Ausreiseverbote für Menschen aus Regionen mit hohen Infektionszahlen. Der Vorschlag stößt allerdings auf Bedenken.

Wie sollen die einzelnen Bundesländer mit lokalen Corona-Ausbrüchen umgehen? In der Debatte darüber wird nicht mehr nur über Einreiseverbote, sondern auch über Ausreisesperren für betroffene Regionen gesprochen. Der Vorschlag, den Bund und Länder momentan diskutieren, überzeugt jedoch nicht alle.

"Hürden dafür sind hoch"

So zeigte sich der Präsident des Deutschen Städtetages, Burkhard Jung, skeptisch gegenüber solchen Ausreiseverboten. Zwar seien Regeln sinnvoll, um einen Ausbruch an der Quelle eindämmen, sagte der Leipziger Oberbürgermeister den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Ob Ausreisesperren dazugehören, wenn nichts anderes hilft, müssen wir diskutieren. Die Hürden dafür sind hoch", betonte Jung.

Ausreiseverbote müssten zeitlich eng begrenzt werden, vor Ort müsse umfassend getestet werden, damit solche Sperren schnellstmöglich wieder aufgehoben werden könnten. "Dabei müssen die Grenzen nach dem Maßstab: so eng wie möglich, so weit wie nötig, gezogen werden." Das brauche nicht gleich für den ganzen Kreis gelten. Dafür seien die Unterschiede in Deutschland viel zu groß.

Haseloff favorisiert Beherbergungsverbote

Bedenken äußerte auch die sächsische Regierung. Ausreiseverbote und Quarantänemaßnahmen seien ineffektiv, wenn sie nicht überwacht werden könnten. Der Bund müsse seine Vorstellungen präzisieren, wie die Kontrolle aussehen solle, sagte ein Sprecher der Dresdner Staatskanzlei der "Rheinischen Post".

Für Sachsen-Anhalts Ministerpräsidenten Reiner Haseloff besteht in der Diskussion "noch dringender Gesprächsbedarf". "Jeder Hotspot oder jede Infektion, die verläuft anders. Und es ist ein Unterschied, ob ich in einem Dorf bin, in einer Kleinstadt oder in einer größeren Ansiedlung", erklärte der CDU-Politiker im Morgenmagazin von ARD und ZDF. "Wir müssen differenzierte Lösungen haben, die vor allen Dingen verhältnismäßig sind. Die Urteilslage ist ganz eindeutig: Die Grundrechte kann man nicht beliebig einschränken."

Ein Ausreiseverbot müsse auch kontrolliert werden können. "Das funktioniert so nicht", sagte Haseloff. Dass Leute aus einem Kreis mit hoher Infektionslage in den Urlaub fahren, lasse sich nur über Beherbergungsverbote verhindern, die von den jeweiligen Hotels umgesetzt würden.

Zustimmung aus Berlin

Dem widerspricht Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci. Im RBB Inforadio sagte sie, es sei sinnvoll, wenn Menschen, die in Hotspots leben, zu Hause bleiben. Das sei einfacher, als wenn alle anderen Bundesländer Einreisesperren verhängen müssten. Für Berlin könne sie sich eine solche Regelung aber nur schwer vorstellen. Einzelne Bezirke abzuriegeln sei nicht möglich. Ob und wie Ausreisesperren grundsätzlich durchgesetzt werden könnten, sei Thema der laufenden Gespräche, so Kalayci.

Über den Vorschlag lokaler Ausreisesperren war am Montag in einer Videoschalte von Kanzleramtschef Helge Braun mit den Staatskanzleichefs der Länder gesprochen worden. Beschlüsse gab es allerdings nicht, die Gespräche sollten aber fortgesetzt werden. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa wurde die Entscheidung darüber auf den morgigen Donnerstag verschoben.

Favorisiert wird diese Maßnahme von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich gestern dafür ausgesprochen hatte. Dies sei ein "Vorschlag, den man diskutieren sollte und für den ich werben würde", sagte sie.