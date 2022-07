Daten des RKI Deutlich mehr Atemwegsinfekte als üblich Stand: 07.07.2022 21:00 Uhr

Das Robert Koch-Institut meldet deutlich mehr Atemwegsinfektionen als in Sommern vor der Pandemie üblich. Laut Stichproben sind es bei Erwachsenen demnach meist Corona-Erkrankungen, bei Kindern seien es vor allem andere Erreger.

In Deutschland leiden derzeit deutlich mehr Menschen unter Atemwegsinfekten als in den Sommermonaten vor der Corona-Pandemie. Allein für die vergangene Woche geht das Robert Koch-Institut (RKI) von 1,2 Millionen Arztbesuchen wegen Atemwegserkankungen und 4,5 Millionen Fällen aus, wie aus dem Wochenbericht des RKI hervorgeht. Diese Werte lägen deutlich über denen der vorpandemischen Jahre.

Stichproben ergaben demnach, dass für den Anstieg bei Erwachsenen vor allem Covid-Infektionen verantwortlich sind. Bei Kindern seien dagegen andere Erreger die Ursache, etwa Parainfluenza- und Rhinoviren.

Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek wies bei Twitter ebenfalls darauf hin, dass sich in der Diagnostik derzeit ein buntes Bild an Erregern zeige.

Wenn man Symptome habe und eine PCR-Untersuchung auf Sars-CoV-2 negativ ausfalle, "dann ist es sehr wahrscheinlich, dass eine Infektion mit einem anderen Erreger vorliegt". Falsch negative Befunde gebe es natürlich, dies sei aber selten.

RKI: Millionen Menschen mit "Impflücke"

In einem am selben Tag veröffentlichten Monatsbericht konstatiert das RKI zudem Impflücken bei vielen Millionen Deutschen. Allein 9,2 Millionen Menschen müssten ihren Impfschutz noch mit mindestens einer Auffrischungsimpfung aktualisieren. Nochmals 9,2 Millionen weitere Erwachsene seien bisher gar nicht geimpft.

Die RKI-Experten bekräftigen, dass Auffrischungsimpfungen insgesamt gut gegen eine Einweisung ins Krankenhaus wegen Corona wirken. Die Inzidenz der Krankenhauseinweisungen habe in der Omikron-Welle zwar generell abgenommen. Sie sei zuletzt in allen Altersgruppen in der ungeimpften Bevölkerung jedoch am höchsten gewesen.

Lauterbach sichert Vorkehrungen für den Herbst zu

Angesichts der großen Zahl aktiver Infektionen derzeit sicherte Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu, dass sich auf den Herbst umfassend vorbereitet werde. Die Pandemiebekämpfung werde nicht in die Sommerpause gehen: "Wir dürfen und wir können es uns nicht leisten, ein drittes Mal nicht gut vorbereitet in den Herbst hineinzugehen", sagte Lauterbach.

Ein erster Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen wird nun im Bundestag behandelt. Unter anderem soll damit eine gezielte Impfkampagne bei Menschen über 60 ermöglicht werden. Auch das Medikament Paxlovid, das das Sterberisiko und die Wahrscheinlichkeit, in eine Klinik zu müssen, bei Covid-Erkrankten deutlich senken kann, soll schneller eingesetzt werden dürfen. Ein so genanntes "Pandemieradar" solle zudem bessere Daten liefern zur Bettenauslastung in den Kliniken und zu PCR-Tests.

Noch nicht im Gesetzentwurf enthalten sind neue Corona-Regeln im Infektionsschutzgesetz, die in ihrer aktuellen Form zum 23. September auslaufen sollen.