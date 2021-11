Ampel-Gesetzentwurf Ein "Katalog möglicher Schutzmaßnahmen" Stand: 08.11.2021 19:09 Uhr

Die Corona-Zahlen steigen wieder dramatisch - was wollen die Koalitionäre in spe dagegen tun? SPD, Grüne und FDP haben sich nun auf einen Gesetzentwurf für die Zeit nach der epidemischen Notlage geeinigt.

Die Ampel-Fraktionen haben sich auf einen Gesetzentwurf zu Corona-Eindämmungsmaßnahmen geeinigt. Er soll am Donnerstag im Bundestag beraten, dort am Donnerstag kommender Woche in einer Sondersitzung beschlossen werden und die epidemische Notlage nationaler Tragweite ablösen. Der Entwurf liegt dem ARD-Hauptstadtstudio vor.

Der "bundeseinheitlich anwendbare Katalog möglicher Schutzmaßnahmen" solle es auch nach dem von den Ampel-Parteien geplanten Auslaufen der Notlage am 25. November ermöglichen, "je nach Entwicklung der aktuellen Lage erforderliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen", heißt es darin. Die Nachrichtenagentur AFP hatte zuerst über den Entwurf berichtet. Er soll zunächst bis zum März kommenden Jahres gelten.

Ausdrücklich genannt werden unter anderem Abstandsgebote, Maskenpflicht, 3G-Regelungen für Betriebe, Gewerbe, Einrichtungen, Veranstaltungen und Reisen sowie die Verpflichtung zu Hygienekonzepten. Die Ampel will zudem den vereinfachten Zugang zu den sozialen Sicherungssystemen verlängern. Die bereits für das Jahr 2021 getroffenen Sonderregelungen zum Kinderkrankengeld sollen ebenfalls "in das Jahr 2022 hinein verlängert" werden.

Leichterer "Instrumentenkasten"

Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann, hatte zuvor gesagt, der "Instrumentenkasten" werde nur um Maßnahmen verringert sein, die entweder schon gerichtlich für unverhältnismäßig und verfassungswidrig erklärt worden seien "oder die wir für unangemessen und unverhältnismäßig halten". Flächendeckende Schließungen von Schulen, Handel oder Kultur sowie Ausgangsbeschränkungen sollen nicht mehr möglich sein.

Auch Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hatte am Sonntag in der ARD-Sendung Anne Will eine Verlängerung abgelehnt. Sie betonte, notwendig sei eine Lösung, die ausreichend und rechtssicher sei. Zu Details der Neuregelung wollte sie sich nicht äußern.

Demgegenüber kritisierte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) das ursprünglich von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geforderte Ende der epidemischen Lage. Dieses auszurufen, sei "völlig absurd", sagte er im Deutschlandfunk. "Das suggeriert ja, dass das Thema gar nicht präsent sei. Das Gegenteil ist der Fall." Ähnlich hatte sich beispielsweise Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) geäußert.

Gratistest kommen wohl wieder

Geplant ist offenbar auch eine Rückkehr zu Gratistests. Buschmann sagte, die FDP habe das Auslaufen der kostenlosen Bürgertests im Oktober schon immer für einen Fehler gehalten. Ähnlich äußerten sich auch SPD-Co-Chefin Saskia Esken und Göring-Eckardt.

Auch die geschäftsführende Bundesregierung ist nach eigenen Angaben offen für entsprechende Vorschläge. Bundeskanzlerin Angela Merkel begleite solche Überlegungen "durchaus positiv", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte, der August-Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz, die Tests kostenpflichtig zu machen, sei richtig gewesen. Genauso richtig sei es, die kostenlosen Tests nun vorübergehend wieder einzuführen.

Zu den geplanten 3G-Regeln am Arbeitsplatz sagte Buschmann, demnach kämen nur noch Beschäftigte zu ihrem Arbeitsplatz, die nachweisen können, dass sie geimpft, genesen oder frisch getestet sind. Der FDP-Politiker sagte, dies sei ein "angemessenes Vorgehen". Auch Göring-Eckardt, sprach sich dafür aus, ebenso wie für eine verstärkte Rückkehr von Beschäftigten ins Homeoffice.

RKI meldet höchsten Inzidenz-Tageswert

Am Morgen hatte das RKI eine bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 201,1 - das ist der höchste vom RKI ausgegebene Tageswert. Da dem RKI oftmals noch Fälle nachgemeldet werden, erhöhen sich die Zahlen der Neuinfektionen und der Inzidenz teilweise nachträglich. Inklusive nachgemeldeter Fälle war die Inzidenz im Dezember 2020 noch höher - den Höchststand erreichte sie am 22. Dezember (214).

Aber auch die aktuellen Zahlen werden wegen Nachmeldungen noch steigen.