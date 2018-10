Zu lasch, zu hart, genau richtig - die Meinungen zu den geplanten CO2-Grenzwerten für Autos sind kontrovers. Reichen die 35 Prozent aus? Welche Antriebe werden nun letztlich das Rennen machen?

Von Martin Gent, WDR-Wissenschaftsredaktion

Im Verkehr findet Klimaschutz bislang nicht statt - im Gegenteil: Die CO2-Emissionen steigen - auf dem Papier und noch massiver in Praxis, weil die Kluft zwischen Labor und Straße immer größer wird. Die Industrie ist in Sorge, dass sie nicht einmal das CO2-Ziel für 2021 (95 Gramm CO2 pro Kilometer) erreichen wird.

Bei den Gesprächen in Luxemburg ging es um die weitere Senkung der CO2-Emissionen zwischen 2021 und 2030. Der Umweltausschuss des EU-Parlaments hatte für minus 45 Prozent plädiert, das Parlament selbst für minus 40 Prozent. Deutschland hatte sich dem Kommissionsvorschlag von minus 30 Prozent angeschlossen. Letztlich verständigten sich die Umweltminister auf minus 35 Prozent für Pkw und minus 30 Prozent für Lieferwagen. Was noch aussteht ist die Einigung mit Parlament und Kommission. Nach einem Bericht der Presseagentur afp bleiben noch Fragen offen, zum Beispiel nach einem Bonus-System für Elektro- und Hybridautos.

Getrieben von der Autolobby hatte sich die Bundesregierung für ein 30-Prozent-Reduktionsziel eingesetzt. Schon öfter legte Berlin in Brüssel ein Veto ein, wenn zu strenge Vorgaben für die Autobauer drohten - und damit nicht immer gute Erfahrungen gemacht.

Umwelt-Staatssekretär Flasbarth kritisiert die Autoindustrie.

Zum Beispiel machte sich die Bundesregierung vor drei Jahren für vergleichsweise lasche Stickoxid-Vorgaben bei den Straßentests (Euro-6d-temp und Euro-6d) stark. Kurz vor der Entscheidung hatte die Industrie Druck gemacht und mit "ausgehenden Lichtern" in zwei bayerischen Autowerken gedroht. Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth zeigte sich im März 2017 auf einem VDA-Kongress sichtlich verschnupft. Zur Frage, wie er die Autoindustrie erlebt habe, sagte er: "So, wie in der Vergangenheit auch: abwehrend, zurückhaltend, immer darauf setzend, dass man am Ende von der Politik den Rückenwind kriegt, nicht das Beste zu machen, sondern leider nur so wenig wie möglich." Und er ahnte schon, dass sich die Strategie beim nächsten großen Thema nicht ändern wird: "Das wird besonders wieder beim Klimaschutz relevant werden, wenn wir über die Anforderungen für 2020 bis 2030 reden."