Coronavirus Lufthansa setzt alle China-Flüge aus

Die Lufthansa hat als Reaktion auf den Coronavirus alle Flüge nach China abgesagt. Die deutsche Regierung will in den nächsten Tagen mehr als Hundert Bürger aus der Region Hubei ausfliegen.

Die Lufthansa hat wegen der sich ausbreitenden Coronavirus-Infektion sämtliche Flüge von und nach China bis zum 9. Februar gestrichen. "Aus operativen Gründen ist die Buchungsannahme für Flüge nach China bis Ende Februar gestoppt", teilte die Lufthansa mit. Hongkong werde weiter wie geplant angeflogen.

Die Maßnahme umfasst auch die Töchter Swiss und Austrian. Um die noch in China weilenden Crews und Passagiere zurückzuholen, sollen sämtliche Destinationen auf dem chinesischen Festland noch einmal angeflogen werden. Zuvor hatten bereits etliche Fluggesellschaften wie etwa American Airlines oder British Airways Verbindungen nach China gestrichen.

Deutsche aus Wuhan sollen in Quarantäne

Die Pläne der Bundesregierung, mehr als Hundert Bürger aus China zurückzuholen, werden unterdessen konkreter. Die Bundeswehr wird "in den nächsten Tagen" Deutsche und ihre Angehörigen aus der Provinz Hubei ausfliegen. Von dort breitet sich der Coronavirus aus. Der Rückflug soll nach Angaben des Auswärtigen Amtes in den nächsten Tagen als Sonderflug mit einem Flugzeug der Luftwaffe stattfinden.

Die Entscheidung für einen Evakuierungsflug mit einem Flugzeug der Luftwaffe sei bereits am Montag vom Krisenstab des Auswärtigen Amts getroffen worden, sagte der stellvertretende Ministeriumssprecher, Christopher Burger. Nach einem Bericht des "Spiegel" soll die Rückholaktion am Samstag stattfinden, eigentlich sei sie bereits für diesen Mittwoch angedacht gewesen.

Unter den etwa 90 Deutschen und Angehörigen, die sich in der Region um die Millionenstadt Wuhan aufhalten, sind bisher keine Infektionen oder Verdachtsfälle festgestellt worden. Das Flugzeug der Bundeswehr soll in Frankfurt am Main landen. Die Passagiere aus China sollen dann in Quarantäne kommen, wie die stellvertretende Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums, Doris Berve-Schucht, bestätigte. "Das hängt natürlich zusammen mit der Inkubationszeit. 14 Tage Quarantäne, denke ich, das ist geplant." Die Entscheidung würde aber bei den Frankfurter Gesundheitsbehörden liegen.

Keine Symptome bei deutschen Coronavirus-Patienten

In Deutschland gibt es vier infizierte Menschen. Allerdings befinden sich die Patienten nach Angaben des bayerischen Gesundheitsministeriums in klinisch gutem Zustand. "Alle sind nach Angaben von Chefarzt Prof. Clemens Wendtner von der Klinik für Infektiologie an der München Klinik Schwabing symptomfrei", teilte ein Sprecher mit.

Es handele sich um drei Männer und eine Frau. Alle sind Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto aus Gauting in Oberbayern. Ein 33-Jähriger hatte sich den Erkenntnissen zufolge vergangene Woche bei einer aus China eingereisten Kollegin angesteckt. Die Infektion der drei weiteren Menschen hatte das Ministerium am Dienstagabend bestätigt.