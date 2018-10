"Revolution Chemnitz" Alle Tatverdächtigen in U-Haft

Nach den Festnahmen mutmaßlicher Rechtsterroristen sind nun alle acht Männer in Untersuchungshaft. Sie stehen im Verdacht, die rechtsterroristische Vereinigung "Revolution Chemnitz" gegründet zu haben.

Die Bundesanwaltschaft hat gegen vier weitere mutmaßliche Rechtsterroristen Untersuchungshaft angeordnet. Damit seien gegen insgesamt acht Männer aus dem Raum Chemnitz Haftbefehle in Kraft, teilte der Generalbundesanwalt mit. Alle stünden im Verdacht, die rechtsterroristische Vereinigung "Revolution Chemnitz" gegründet zu haben, erklärte die Bundesanwaltschaft weiter. Sieben der Verdächtigen seien am Montag in Sachsen und Bayern festgenommen worden.

Spätestens am 11. September, also vor gut drei Wochen, soll sich die Gruppe zusammengeschlossen haben. Wenige Tage später, am 14. September, gab es nach Angaben der Bundesanwaltschaft einen ersten Vorfall: Fünf der Beschuldigten griffen in Chemnitz - bewaffnet mit Glasflaschen, Quarzhandschuhen und Elektroschockern - Ausländer an. Nach diesen Angriffen wurde der mutmaßliche Rädelsführer der Gruppe wegen besonders schweren Landfriedensbruchs festgenommen. Er sitzt schon seit dem 14. September in Untersuchungshaft.

Probelauf an der Schlossteichinsel

Der Übergriff von der Schlossteichinsel sollte den aktuellen Ermittlungen der Bundesanwaltschaft zufolge ein "Probelauf" für eine von den Beschuldigten für den 3. Oktober 2018 geplante gewalttätige Aktion sein.

Er und seine mutmaßlichen Komplizen sollen führende Köpfe der rechtsextremistischen Szene in Sachsen sein, so die Staatsanwaltschaft. "Die Beschuldigten gehören der Hooligan-Szene, der Neonazi-Szene und der Skinhead-Szene im Raum Sachsen an. Sie sind in dieser Szene fest verwurzelt. Das mag wohl auch der Grund sein, warum sie sich selbst als führende Personen in der rechtsextremistischen Szene in Sachsen sehen."

