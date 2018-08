Kretschmer in Chemnitz Mahnende Worte hier - Buhrufe dort

Beim Bürgergespräch in Chemnitz hat Ministerpräsident Kretschmer zu Vertrauen in den Rechtsstaat aufgerufen. Am Rande des Treffens versammelten sich Hunderte rechte Demonstranten. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat nach den Krawallen der vergangenen Tage bei einem Besuch in Chemnitz zum Vertrauen in die staatliche Ordnung aufgerufen. "Der Grundsatz unseres Zusammenlebens ist Demokratie und Rechtsstaatlichkeit", sagte Kretschmer zum Auftakt eines Bürgergesprächs in der Stadt.

Warnung vor Fremdenfeindlichkeit

Er warnte vor Fremdenfeindlichkeit und rief die Chemnitzer auf, sich von Rechtsradikalen zu distanzieren. Wenn bei einer Kundgebung der Hitlergruß gezeigt werde, "dann ist es schlecht, dort dabei zu sein". Bei seinem Besuch in Chemnitz eine dort schon lange lebende Frau chinesischer Herkunft getroffen, die in der Stadt angepöbelt worden sei. "Dem müssen wir alle mit aller Kraft entgegentreten", rief er die anwesenden Bürger auf.

Mit Blick auf die Tötung eines 35-jährigen Deutschen am vergangenen Wochenende sagte der CDU-Politiker: "Wir werden alles tun, damit dieses Verbrechen aufgeklärt und gesühnt wird." Dies sei jetzt aber Aufgabe der Justiz und der Gerichte. Er eröffnete das Bürgergespräch mit einer Schweigeminute für den Getöteten.

Die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD), die ebenfalls zu Toleranz aufrief, wurde auf der Veranstaltung anschließend wiederholt von Buhrufen unterbrochen.

Kretschmer will angesichts der aufgeheizten Stimmung mit den Bürgern in Dialog treten.

Großeinsatz der Polizei

Um den Veranstaltungsort versammelten sich Hunderte rechte Demonstranten. Sie folgten einem Aufruf der rechtsextremen Bewegung "Pro Chemnitz". Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, um neuerliche Ausschreitungen zu verhindern. Die Chemnitzer Beamten wurde dabei von Einsatzkräften aus Bayern, Berlin, Hessen, Sachsen-Anhalt, Thüringen sowie der Bundespolizei und der sächsischen Bereitschaftspolizei unterstützt. "Wir haben weiter eine angespannte Lage. Die Kollegen arbeiten aber sehr konzentriert", sagte Innenminister Roland Wöller. Es komme nun darauf an, Recht und Ordnung konsequent durchzusetzen.

Der Besuch Kretschmers und seiner Kabinettskollegen war seit längerem geplant. Er ist Teil der "Sachsengespräche", die seit Anfang des Jahres in allen Landeskreisen und großen Städten des Freistaates stattfinden. Zu dem Gespräch in den Räumlichkeiten des Chemnitzer Stadions sollten rund 500 Bürger zugelassen werden.

Kritik von Demokraten-Bündnis

Das Bündnis "Chemnitz Nazifrei" hatte wegen der Sicherheitslage zu keiner Gegenveranstaltung zu der Kundgebung von "Pro Chemnitz" aufgerufen. "Die Demonstration am Montag hat uns gezeigt, dass die Polizei derzeit nicht Willens oder in der Lage ist, unser Grundrecht auf Versammlungsfreiheit und körperliche Unversehrtheit zu garantieren", schrieb das Bündnis.

Die evangelisch-lutherische Kirche hat für den Abend zu einem Friedensgebet in die Chemnitzer St. Petrikirche am Theaterplatz eingeladen. Am Sonntag plant die Kirche eine Kundgebung in der Innenstadt.

