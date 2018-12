Am 29. Oktober 2018 erklärt CDU-Chefin Angela Merkel, dass sie nach den massiven Verlusten ihrer Partei bei der Landtagswahl in Hessen den Parteivorsitz abgeben werde, aber bis 2021 Bundeskanzlerin bleiben wolle. Über die Nachfolge wird Anfang Dezember auf einem Parteitag in Hamburg entschieden. | Bildquelle: AFP