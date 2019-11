Abschluss des Parteitags CDU entscheidet über Urwahl

CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hat die selbst gesuchte Machtprobe vorerst bestanden. Doch die nächste Hürde auf dem Parteitag folgt: Ihre Kritiker wollen eine Urwahl zur Kanzlerkandidatur durchsetzen.

Zum Abschluss des CDU-Parteitags in Leipzig wartet auf Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer die nächste Herausforderung. Nach ihrem umjubelten Auftritt von gestern muss sie sich mit ihren Kritikern auseinandersetzen: Die wollen eine Urwahl zur Kanzlerkandidatur durchsetzen. Vor allem die Junge Union fordert, dass es vor der nächsten Bundestagswahl eine solche Abstimmung gibt. Die Parteispitze um Kramp-Karrenbauer lehnt diesen und ähnliche Anträge ab.

Als Vorsitzende hat Kramp-Karrenbauer traditionell den ersten Zugriff auf die Kanzlerkandidatur. Ihre parteiinternen Gegner dringen deshalb darauf, dass die Mitglieder das letzte Wort haben. Als Hauptkonkurrent gilt derzeit der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz.

Weitere heikle Punkte auf der Tagesordnung

Es ist nicht der einzige heikle Punkt am letzten Tag des Parteikongresses. Auf der Tagesordnung steht auch die Abstimmung über einen Ausschluss des chinesischen Konzerns Huawei vom Ausbau des 5G-Mobilfunks in Deutschland. Der entsprechende Antrag will nur Ausrüster zulassen, "die nicht unter dem Einfluss undemokratischer Staaten ohne funktionierende, rechtsstaatliche Strukturen stehen".

Kanzlerin Angela Merkel hat sich klar dagegen ausgesprochen. Ein Kompromissvorschlag spricht allgemeiner nur von Ausrüstern, durch deren Produkte "fremde Staaten" auf die deutsche Infrastruktur zugreifen könnten.

Digitalpolitik im Blickpunkt

Zudem soll eine vom Vorstand vorgelegte Digitalcharta verabschiedet werden, in der die CDU ihre Vorstellungen zur rechtlich geregelten und sozial verträglichen Digitalisierung entwirft. Kramp-Karrenbauer befürwortet die Einrichtung eines Digitalministeriums.

Als Gastredner wird der Vorsitzende der Schwesterpartei CSU, Markus Söder, erwartet. Er rief die CDU zuletzt zur Geschlossenheit auf.

Kramp-Karrenbauer stellt die Vertrauensfrage und gewinnt

tagesthemen 21:45 Uhr, 22.11.2019, Tom Schneider, ARD Berlin, zzt. Leipzig





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-624527~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Diskussion über Kanzlerkandidatur hält an

Die Parteichefin hatte in ihrer Rede am Freitag vor den rund 1000 Delegierten überraschend die Machtfrage gestellt und ihre Kritiker damit in die Schranken gewiesen. Der Parteitag stärkte der Vorsitzenden deutlich den Rücken, woraufhin ihr auch Merz seine Loyalität versicherte.

Die Frage der Kanzlerkandidatur hält Merz aber weiter für offen - ebenso wie der frühere hessische Ministerpräsident Roland Koch. "Es ist legitim, die Vertrauensfrage zu stellen, wenn man derart attackiert wird", sagte Koch der "Rheinischen Post". Die Debatte vor dem Parteitag habe sich aber nicht um das Amt der Parteivorsitzenden, sondern um die nächste Kanzlerkandidatur gedreht - und diese Entscheidung stehe derzeit nicht an.

Kritik von der SPD

Die SPD-Spitze ging mit der CDU-Chefin scharf ins Gericht. "Mit Frau Kramp-Karrenbauer entfernt sich die CDU aus der Mitte der Gesellschaft. Themen wie die Gleichstellung der Frau, etwa durch eine Quote, werden unter ihrer Führung gestoppt", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Er bezog sich darauf, dass ein Antrag auf eine verbindliche Frauenquote für Ämter und Mandate in eine Satzungskommission verwiesen werden soll.